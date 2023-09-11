Opel'den Münih'teki fuarda iki dünya lansmanı

- Opel Experimental: Fütüristik bir konsept otomobil
- Yeni Opel Corsa
- Mobilitenin farklı ihtiyaçlarına uygun yenilikler
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Opel Experimental: Fütüristik bir konsept otomobil
Rüsselsheim merkezli otomobil üreticisi Opel, gelecekteki modelleri ve teknolojileri ile ilgili önemli ipuçları veren tasarım konseptine ilişkin ilk görselleri ve bilgileri IAA Mobility’de paylaştı. Münih’te uluslararası alanda “örtüsü ilk defa açılan” Opel Experimental, özel aydınlatma tasarımı ve zarif silüetiyle gelişmiş bir görsel şölen sundu. Kontrast grafiklerin oluşturduğu, kromdan arındırılmış tasarım, geleceğin Opel modellerinin nasıl görüneceğine dair ipuçlarını verdi.
Markanın cesur ve yalın tasarım anlayışının batarya elektrikli crossover bir araçtaki yansıması olan Opel Experimental, akıllı ve optimize edilmiş aero çözümleriyle de verimlilik yaklaşımını şekillendiriyor. Ön ve arkadaki aero-kanatlar, mevcut sürüş koşullarına bağlı olarak uzayıp-geri çekilebilirken, aerodinamik verimliliğe katkı sağlıyorlar.
Opel Experimental, iç mekandaki ferahlık hissiyle de büyülüyor. Bu, alanın özgürleştirilmesi, markanın değimiyle “Alan Detoksu” ile mümkün oluyor. Direksiyon simidi gerekmediğinde sorunsuz bir şekilde katlanarak gizleniyor. Bu özellik, mekanik direksiyon bileşenlerini ortadan kaldırarak ağırlığı daha da azaltan elektrikli direksiyon sistemi ile mümkün oluyor. Adaptif koltuklar, yalın ama dayanıklı bir yapıyı, 3D örgü teknolojili kumaşlarla birleştiriyor. Elektrokromik kumaşlar, aydınlık bir ortam oluşturarak kabin ferahlığını arttırıyor.
Yeni Opel Corsa
Yeni Corsa, yeni dış görünüşü ve aynı zamanda üstün teknik nitelikleriyle artık daha etkileyici ve iddialı. Model, isteğe bağlı olarak yeni bilgi-eğlence sistemi de dahil olmak üzere tamamen dijital kokpitle yollara çıkıyor. Qualcomm Technologies’in entegre Snapdragon Kokpit Platformu, yolcuların beklentilerini karşılamak üzere geliştirildi. Bir önceki nesline göre daha entegre, daha bilinçli ve sürekli uyarlanabilen bir kokpit sistemi sunuyor.
Yeni Corsa Elektrik ise iki farklı, tamamen elektrikli güç-aktarma sistemiyle yollara çıkıyor. Mevcut modelde sunulan 100 kW/136 bg güç ve WLTP’ye göre 354 kilometreye kadar menzile sahip versiyona ek olarak, 115 kW/156 bg güç ve 402 kilometreye kadar menzile sahip yeni bir seçenek daha sunuluyor.
Mobilitenin farklı ihtiyaçlarına uygun yenilikler
#OpelDesignHack’in kazananı Opel Rocks e-XTREME ve Rocks Elektrik KARGO da fuarda meraklılarıyla buluştu. Alman marka, şehir merkezindeki Opel standı ve fuar merkezinde sergilenen modeller dışında ADAC standıyla da öne çıktı.
Opel’in motorsporları ortağı, Elisa Klinkenberg tarafından tasarlanan Corsa Rally Elektrik’te IAA Mobility’de sergilenen modeller arasında yer aldı. Yeşil, beyaz, pembe ve kırmızı renk seçenekleriyle alışılmışın dışındaki “Art Car”, elektrikli Corsa ralli otomobillerine yeni bir vizyon getiriyor. Siyah tavan üzerinde beyaz harflerle yazılan “E[M]POWER” kelimesi, sadece tüm Cup otomobillerini çalıştıran elektriğin gücünü değil, aynı zamanda sayıları giderek artan kadın katılımcıların gücünü de ifade ediyor.
Opel ve Avrupa’nın en büyük otomobil kulübü ADAC, 10 yılı aşkın süredir motorsporları alanında işbirliği yapıyor ve ortaklıklarını bu yılın başında, 2024 yılına kadar uzattı. ADAC Opel Elektrikli Ralli Kupası “powered by GSe”, dünyanın ilk elektrikli tek modelli ralli kupası ve sürdürülebilir motorsporlarının önemli örneği olarak öne çıkıyor.
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İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.