Rolls-Royce, yeni sanat eseri Black Badge Ghost Ekleipsis’i tanıttı

Gizemli bir ışık, tam güneş tutulmasının yarattığı atmosferi aracın dış renginde yakalıyor. Bu etkileyici özel kaplama, ışık yakalanana kadar daha koyu görünen zengin ve dramatik bir parlaklık yaratan toz bakır pigmentini içeriyor.
Rolls-Royce Black Badge Ghost Ékleipsis, etkileyici bir güneş tutulmasına ilham veren tamamen özelleştirilmiş bir Starlight Tavan kaplamasıyla, ayın güneşi tamamen engellediği anı yeniden yaratan büyüleyici bir sekilde sunuluyor. Kapılar kapanıp motor çalıştırıldığında, Starlight Tavan kaplamasındaki yıldızlar aynı anda kararıyor ve ayın karanlık silüetinin güneşin parlak ışığını tamamen gizlediği güneş tutulmasının bütünlüğünü taklit eden büyüleyici bir sahne başlıyor.
Ay silüetinin etrafındaki ışık çemberini temsil eden 940 yıldızdan oluşan bir daire oluşuyor. Burası, yalnızca tam güneş tutulması sırasında meydana gelen, gün ışığında gökyüzünde görülebilen yıldız gösterisini yeniden yaratan, 192 adet aydınlatıcı yıldızla çevrelenmiş. Animasyon tam olarak yedi dakika 31 saniye boyunca görünür kalıyor; bu, bir tam güneş tutulması için mümkün olan en uzun süre. Bu süre geçtikten sonra gece gökyüzündeki yıldızların tamamı yeniden ortaya çıkıyor.
Tam güneş tutulması sırasında, 360 derecelik bir gün batımı yanılsaması veren, tüm çevre boyunca altın renkli bir alacakaranlığın gözlemlendiği bir an vardır. Otomobilin iç mekan tasarımında bu nadir gözlemi yakalamak için 200.000’den fazla ayrı delikten oluşan benzersiz bir delikli sanat eseri bulunan iki renkli koltuklar bulunuyor. Rolls-Royce Black Badge Ghost Ekleipsis Özel Koleksiyonunun 25 örneği dünya çapındaki sunuldu.
Rolls-Royce Black Badge Ghost Ekleipsis Teknik Özellikler
- NEDCcorr (birleşik) CO2 emisyonu: 359 g/km
- Yakıt tüketimi: 15,8 mpg / 18,0 l/100km.
- WLTP (birleşik) CO2 emisyonu: 359 g/km
- Yakıt tüketimi: 17,9 mpg / 15,8 l/100km
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İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.