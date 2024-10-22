2025 Ford Mustang Mach-E tanıtıldı: Eskisine göre daha ucuz

Tasarımından da anlaşılacağı üzere Mustang Mach-E'de pek fazla kozmetik güncelleme yok. Yeni ekipmanlar ve tasarım paketiyle donatılan modelin iç mekanı da hafifçe elden geçirilmiş. Donanım tarafında en çok göze çarpan değişim artık ısı pompasının standart olması. Bu da otomobilin özellikle soğuk iklime sahip ülkelerde enerji tüketimini optimize etmesini sağlayacak.
Premium donanım seviyesinde artık soğutma özelliğine sahip ön koltuklar da sunuluyor. Eskiden orta konsolda olan vites seçici de 2025 model versiyonda direksiyon kolonuna taşınmış. Teknoloji tarafında yeni Ford Connectivity paketi ile 5G kablosuz bağlantı noktası, navigasyon ve Youtube gibi araç içi uygulamalar sunuluyor. Yeni Otomatik Şerit Değiştirme özelliğine sahip BlueCruise 1.5 sistemi de güncellemeler arasında yer alıyor.
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Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)