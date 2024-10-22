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Tam Boyutta Gör Ford, elektrikli crossover modeli Mustang Mach-E'yi 2025 model yılı için bir dizi güncellemeden geçirdi. 2025 model Ford Mustang Mach-E'nin başlangıç fiyatının Kuzey Amerika pazarında selefine göre 3.500 dolar (36.495 dolar) daha ucuz olması dikkat çekiyor.

Tasarımından da anlaşılacağı üzere Mustang Mach-E'de pek fazla kozmetik güncelleme yok. Yeni ekipmanlar ve tasarım paketiyle donatılan modelin iç mekanı da hafifçe elden geçirilmiş. Donanım tarafında en çok göze çarpan değişim artık ısı pompasının standart olması. Bu da otomobilin özellikle soğuk iklime sahip ülkelerde enerji tüketimini optimize etmesini sağlayacak.

Tam Boyutta Gör Mustang Mach-E'nin yeni Sportif Görüntü Paketi, Premium donanım seviyesinde tercih edilebiliyor. Bu pakette parlak siyah tasarıma sahip 19 inç jantlar, bolca siyah parça ve kırmızı Brembo fren kaliperleri dikkat çekiyor. Ön tasarım ve panjur ise performanslı Mach-E GT versiyonundan esinleniyor. Otomobilin iç mekanında da kırmızı dikişler görüyoruz.

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Premium donanım seviyesinde artık soğutma özelliğine sahip ön koltuklar da sunuluyor. Eskiden orta konsolda olan vites seçici de 2025 model versiyonda direksiyon kolonuna taşınmış. Teknoloji tarafında yeni Ford Connectivity paketi ile 5G kablosuz bağlantı noktası, navigasyon ve Youtube gibi araç içi uygulamalar sunuluyor. Yeni Otomatik Şerit Değiştirme özelliğine sahip BlueCruise 1.5 sistemi de güncellemeler arasında yer alıyor.

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2025 Ford Mustang Mach-E tanıtıldı: Eskisine göre daha ucuz