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    Avrupa'da Yılın Otomobili 2024 Ödülü'nün sahibi belli oldu

    58 jürinin oylarının belirleyici olduğu yarışmanın final etabında %100 elektrikli otomobiller çoğunluktaydı ve kazanan isim de yine elektrikli bir otomobil oldu.
    Avrupa'da Yılın Otomobili 2024 Ödülü'nün sahibi belli oldu Tam Boyutta Gör
    Bugün, Cenevre Otomobil Fuarı ziyaretçilerine kapılarını açmadan hemen önce Avrupa'da Yılın Otomobili Ödülü'nün sahibi belli oldu. 2024 yılında Avrupa'da Yılın Otomobili yeni Renault Scenic E-Tech oldu.

    Yarışmanın son etabı için 58 jüri üyesi tarafından yedi aday belirlenmişti: BMW 5 Serisi, Renault Scenic E-Tech, Kia EV9, Volvo EX30, BYD Seal, Toyota C-HR ve Peugeot 3008. Yapılan son puanlamada ipi göğüsleyen taraf 22 kişinin en iyi oyunu alarak toplam 329 oy alan Renault Scenic oldu. Fransız üretici böylece yedinci kez ödülü evine taşımış oldu.

    BMW 5 Serisi, 19 kişinin en iyi oyunu alarak 308 puan toplasa da ikincilikle yetinmek zorunda kaldı. Peugeot 3008 ise 197 puanla üçüncü sırada yer aldı. Final etabında son puanlamanın ardından sıralama şu şekilde oldu:

    • Renault Scenic E-Tech: 329 oy (kazanan)
    • BMW 5 Serisi: 308 oy
    • Peugeot 3008: 197 oy
    • Kia EV9: 190 oy
    • Volvo EX30: 168 oy
    • BYD Seal: 131 oy
    • Toyota C-HR: 127 oy

    Biz de DH üyelerinin katılımıyla bir anket düzenlemiştik ve 1411 kişinin katılım gösterdiği ankette BYD Seal 310 oy ile birinci, Renault Scenic ise 72 oy ile sonuncu olmuştu.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Dr. X 4 gün önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 2 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 2 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    Editörün Seçimi Yorum
    Son cümleye çok güldüm 😂 Biz de DH üyelerinin katılımıyla bir anket düzenlemiştik ve 1411 kişinin katılım gösterdiği ankette BYD Seal 310 oy ile bir...
    Yorumu gör »     AğlayacaksanOynamayalım
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