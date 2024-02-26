Avrupa'da Yılın Otomobili 2024 Ödülü'nün sahibi belli oldu

Yarışmanın son etabı için 58 jüri üyesi tarafından yedi aday belirlenmişti: BMW 5 Serisi, Renault Scenic E-Tech, Kia EV9, Volvo EX30, BYD Seal, Toyota C-HR ve Peugeot 3008. Yapılan son puanlamada ipi göğüsleyen taraf 22 kişinin en iyi oyunu alarak toplam 329 oy alan Renault Scenic oldu. Fransız üretici böylece yedinci kez ödülü evine taşımış oldu.
BMW 5 Serisi, 19 kişinin en iyi oyunu alarak 308 puan toplasa da ikincilikle yetinmek zorunda kaldı. Peugeot 3008 ise 197 puanla üçüncü sırada yer aldı. Final etabında son puanlamanın ardından sıralama şu şekilde oldu:
- Renault Scenic E-Tech: 329 oy (kazanan)
- BMW 5 Serisi: 308 oy
- Peugeot 3008: 197 oy
- Kia EV9: 190 oy
- Volvo EX30: 168 oy
- BYD Seal: 131 oy
- Toyota C-HR: 127 oy
Biz de DH üyelerinin katılımıyla bir anket düzenlemiştik ve 1411 kişinin katılım gösterdiği ankette BYD Seal 310 oy ile birinci, Renault Scenic ise 72 oy ile sonuncu olmuştu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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|Son cümleye çok güldüm 😂 Biz de DH üyelerinin katılımıyla bir anket düzenlemiştik ve 1411 kişinin katılım gösterdiği ankette BYD Seal 310 oy ile bir...
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