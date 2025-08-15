Yeni Resident Evil filminin konusu hakkında ilk detaylar ortaya çıktı

Şu sıralar Weapons filmiyle adından söz ettiren Zach Cregger'ın yöneteceği yeni Resident Evil filmi, kurye olarak hastanelere organ taşıyan Bryan karakterine odaklanacak. Bir gece Raccoon City'ye acil teslimat için gönderilen Bryan, karlı kaplı dağ yolundan geçip Raccoon City'ye ulaşmaya çalışırken bir şeye çarpar. Başta bunun tuhaf bir kadın olduğunu zanneden Bryan, kısa süre içinde çok daha farklı bir şeyle karşı karşıya olduğunu anlar.
Yeni Resident Evil Filmi İşin Korku Tarafına Ağırlık Verecek
İşin aksiyon tarafına daha çok ağırlık veren eski serinin aksine bu yeni film daha korku odaklı olacak. Zaten paylaşılan bu tanıtım yazısı da buna işaret ediyor.
Filmin merkezinde yer alacak Bryan karakterini Austin Abrams (Euphoria, Weapons) canlandıracak. Bunun ötesinde oyuncu kadrosunda kimlerin yer alacağı bilinmiyor. Ancak çekimlere yakında başlanacağı için oyuncu kadrosunun geri kalanının da yakında ortaya çıkacağı düşünülüyor.
Zach Cregger'ın varlığıyla daha da ilgi çekici hâle gelen Resident Evil, 18 Eylül 2026'da vizyona girecek.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
böyle hep 50 ile mi gidilecek