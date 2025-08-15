Giriş
    Yeni Resident Evil filminin konusu hakkında ilk detaylar ortaya çıktı

    Şu sıralar Weapons filmiyle adından söz ettiren Zach Cregger'ın yöneteceği yeni Resident Evil filmi hakkında ilk detaylar ortaya çıktı. Bu filmle birlikte yepyeni bir seri başlatılacak.

    Yeni Resident Evil filmi hakkında ilk detaylar ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Oyun dünyasının en sevilen serilerinden olan Resident Evil, yeniden sinemalara dönüyor. Bu yılın başında duyurulan yeni Resident Evil filmi, önümüzdeki yıl sinemaseverlerle buluşacak. Sıfırdan başlayacak yepyeni bir serinin ilk parçası olarak tasarlanan bu film için hazırlıkların hız kazanmasıyla birlikte, filme dair ilk detaylar da ortaya çıkmaya başladı.

    Şu sıralar Weapons filmiyle adından söz ettiren Zach Cregger'ın yöneteceği yeni Resident Evil filmi, kurye olarak hastanelere organ taşıyan Bryan karakterine odaklanacak. Bir gece Raccoon City'ye acil teslimat için gönderilen Bryan, karlı kaplı dağ yolundan geçip Raccoon City'ye ulaşmaya çalışırken bir şeye çarpar. Başta bunun tuhaf bir kadın olduğunu zanneden Bryan, kısa süre içinde çok daha farklı bir şeyle karşı karşıya olduğunu anlar.

    Yeni Resident Evil Filmi İşin Korku Tarafına Ağırlık Verecek

    İşin aksiyon tarafına daha çok ağırlık veren eski serinin aksine bu yeni film daha korku odaklı olacak. Zaten paylaşılan bu tanıtım yazısı da buna işaret ediyor.

    Filmin merkezinde yer alacak Bryan karakterini Austin Abrams (Euphoria, Weapons) canlandıracak. Bunun ötesinde oyuncu kadrosunda kimlerin yer alacağı bilinmiyor. Ancak çekimlere yakında başlanacağı için oyuncu kadrosunun geri kalanının da yakında ortaya çıkacağı düşünülüyor.

    Zach Cregger'ın varlığıyla daha da ilgi çekici hâle gelen Resident Evil, 18 Eylül 2026'da vizyona girecek.

    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Elektrikli SUV menzil rekoru kırıldı: 936 km!

    Profil resmi
    CagriSR 5 saat önce

    böyle hep 50 ile mi gidilecek

