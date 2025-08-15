Yeni Resident Evil filminin konusu hakkında ilk detaylar ortaya çıktı

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Oyun dünyasının en sevilen serilerinden olan Resident Evil, yeniden sinemalara dönüyor. Bu yılın başında duyurulan yeni Resident Evil filmi, önümüzdeki yıl sinemaseverlerle buluşacak. Sıfırdan başlayacak yepyeni bir serinin ilk parçası olarak tasarlanan bu film için hazırlıkların hız kazanmasıyla birlikte, filme dair ilk detaylar da ortaya çıkmaya başladı.

Şu sıralar Weapons filmiyle adından söz ettiren Zach Cregger'ın yöneteceği yeni Resident Evil filmi, kurye olarak hastanelere organ taşıyan Bryan karakterine odaklanacak. Bir gece Raccoon City'ye acil teslimat için gönderilen Bryan, karlı kaplı dağ yolundan geçip Raccoon City'ye ulaşmaya çalışırken bir şeye çarpar. Başta bunun tuhaf bir kadın olduğunu zanneden Bryan, kısa süre içinde çok daha farklı bir şeyle karşı karşıya olduğunu anlar.

Yeni Resident Evil Filmi İşin Korku Tarafına Ağırlık Verecek

İşin aksiyon tarafına daha çok ağırlık veren eski serinin aksine bu yeni film daha korku odaklı olacak. Zaten paylaşılan bu tanıtım yazısı da buna işaret ediyor.

Bugüne kadar çekilmiş en iyi oyun uyarlamaları 1 hf. önce eklendi

Filmin merkezinde yer alacak Bryan karakterini Austin Abrams (Euphoria, Weapons) canlandıracak. Bunun ötesinde oyuncu kadrosunda kimlerin yer alacağı bilinmiyor. Ancak çekimlere yakında başlanacağı için oyuncu kadrosunun geri kalanının da yakında ortaya çıkacağı düşünülüyor.

Zach Cregger'ın varlığıyla daha da ilgi çekici hâle gelen Resident Evil, 18 Eylül 2026'da vizyona girecek.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Sinema ve Dizi Haberleri

Yeni Resident Evil filmi hakkında ilk detaylar ortaya çıktı

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: