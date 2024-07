Yeni Spartacus dizisi House of Ashur'un oyuncu kadrosu açıklandı

2010-2013 yılları arasında yayınlanan ve son sezonlarıyla epey beğeni kazanan gladyatör dizisi Spartacus, yıllar sonra bir devam dizisine kavuşuyor. Orijinal dizinin dikkat çekici yan karakterlerinden biri olan Ashur üzerinden yeni bir hikâye anlatacak olan Spartacus: House of Ashur, yavaş yavaş şekillenmeye başlıyor.

Orijinal dizinin de yaratıcısı olan Steven S. DeKnight öncülüğünde hazırlanan dizinin prodüksiyonuna başlanmasıyla birlikte, oyuncu kadrosunda yer alacak isimler de belli oldu.

Spartacus: House of Ashur'un Çekimlerine Başlandı

Ashur rolüyle geri dönecek olan Nick Tarabay'e Graham McTavish (The Hobbit), Tenika Davis (Jupiter’s Legacy), Jamaica Vaughan (Home and Away), Ivana Baquero (Pan’s Labyrinth), Claudia Black (Farscape), Jordi Webber, India Shaw-Smith ve Leigh Gill eşlik edecek.

House of Ashur, Ashur'un Spartacus dizisinin sonunda ölmediği alternatif bir gerçeklik hayal ediyor. Spartacus'ün öldürülmesi için Roma İmparatorluğu'na yardım eden Ashur'e ödül olarak eski efendisi Batiatus'un gladyatör okulu veriliyor. Yeni dizi, Ashur'un kontrol ettiği bu gladyatör okulunda yaşananları anlatacak.

