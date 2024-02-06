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    Anlık Bildirim

    Makyajlı Skoda Octavia'nın çizimleri paylaşıldı

    Sedan ve Combi versiyonlarıyla satışa sunulmaya devam edecek olan makyajlı Octavia'nın yenilenen ön ve arka ışık imzası dikkat çekiyor. Yenilenen Octavia'nın tüm detaylarını bu ay öğreneceğiz.

    Skoda, makyajlanan Octavia modelinin tanıtımına hazırlanıyor. Bugün resmi çizimleri paylaşılan makyajlı 2024 Skoda Octavia, 14 Şubat'ta düzenlenecek olan dijital dünya prömiyeri ile tanıtılacak.

    Paylaşılan çizimlere baktığımızda yenilenen Octavia'nın gündüz LED'leri hemen göze çarpıyor. Yenilenen aydınlatmalar artık ters V şekilli tasarımıyla panjurun alt kısmına doğru uzanıyor. Yeni ışık imzasına sahip ikinci nesil LED matrix farların görev yapacağı modelin farlarının içinde kristal şekilli mavi elementler de dikkat çekici bir unsur olarak yer alacak.

    Yeni 2024 Skoda Octavia'nın çizimleri paylaşıldı Tam Boyutta Gör
    Makyajlı Skoda Octavia'nın arka bölümünde, bölünmüş çizgilerden oluşan yeni ışık imzası ile Audi modellerine benzeyen bir tasarıma yer verilmiş. Söz konusu Octavia'nın RS versiyonu olduğunda ise daha agresif tamponlar, daha büyük çift renkli jantlar ve onların üzerinde yer alan RS logoları dikkat çekiyor. İç mekana ilişkin henüz bir paylaşım gelmedi. Anlaşılan bunun için tanıtımı beklememiz gerekiyor.

    Octavia, sedan gövde tipinin yanı sıra Combi versiyonuyla da satışa sunulmaya devam ediyor. 14 Şubat'taki lansmanda Sportline ve RS'in de dahil olduğu tüm versiyonlar tanıtılacak. Konuyla ilgili gelişmeleri siz değerli okurlarımıza aktarmaya devam edeceğiz.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    garez41 2 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

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    camokan 3 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 3 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    Sonrakiler Yükleniyor
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