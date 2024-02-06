Makyajlı Skoda Octavia'nın çizimleri paylaşıldı

Skoda, makyajlanan Octavia modelinin tanıtımına hazırlanıyor. Bugün resmi çizimleri paylaşılan makyajlı 2024 Skoda Octavia, 14 Şubat'ta düzenlenecek olan dijital dünya prömiyeri ile tanıtılacak.
Paylaşılan çizimlere baktığımızda yenilenen Octavia'nın gündüz LED'leri hemen göze çarpıyor. Yenilenen aydınlatmalar artık ters V şekilli tasarımıyla panjurun alt kısmına doğru uzanıyor. Yeni ışık imzasına sahip ikinci nesil LED matrix farların görev yapacağı modelin farlarının içinde kristal şekilli mavi elementler de dikkat çekici bir unsur olarak yer alacak.
Octavia, sedan gövde tipinin yanı sıra Combi versiyonuyla da satışa sunulmaya devam ediyor. 14 Şubat'taki lansmanda Sportline ve RS'in de dahil olduğu tüm versiyonlar tanıtılacak. Konuyla ilgili gelişmeleri siz değerli okurlarımıza aktarmaya devam edeceğiz.
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Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.