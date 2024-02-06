Makyajlı Skoda Octavia'nın çizimleri paylaşıldı

Skoda, makyajlanan Octavia modelinin tanıtımına hazırlanıyor. Bugün resmi çizimleri paylaşılan makyajlı 2024 Skoda Octavia, 14 Şubat'ta düzenlenecek olan dijital dünya prömiyeri ile tanıtılacak.

Paylaşılan çizimlere baktığımızda yenilenen Octavia'nın gündüz LED'leri hemen göze çarpıyor. Yenilenen aydınlatmalar artık ters V şekilli tasarımıyla panjurun alt kısmına doğru uzanıyor. Yeni ışık imzasına sahip ikinci nesil LED matrix farların görev yapacağı modelin farlarının içinde kristal şekilli mavi elementler de dikkat çekici bir unsur olarak yer alacak.

Tam Boyutta Gör Makyajlı Skoda Octavia'nın arka bölümünde, bölünmüş çizgilerden oluşan yeni ışık imzası ile Audi modellerine benzeyen bir tasarıma yer verilmiş. Söz konusu Octavia'nın RS versiyonu olduğunda ise daha agresif tamponlar, daha büyük çift renkli jantlar ve onların üzerinde yer alan RS logoları dikkat çekiyor. İç mekana ilişkin henüz bir paylaşım gelmedi. Anlaşılan bunun için tanıtımı beklememiz gerekiyor.

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Octavia, sedan gövde tipinin yanı sıra Combi versiyonuyla da satışa sunulmaya devam ediyor. 14 Şubat'taki lansmanda Sportline ve RS'in de dahil olduğu tüm versiyonlar tanıtılacak. Konuyla ilgili gelişmeleri siz değerli okurlarımıza aktarmaya devam edeceğiz.

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Yeni 2024 Skoda Octavia'nın çizimleri paylaşıldı