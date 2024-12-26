Skoda, motor üretiminde 15 milyona ulaştı

- Motosikletlerden, uçak ve otomobil motorlarına uzanan yolculuk
- VW Grubuna ait 7 farklı markanın model serisi için motor üretiyor
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Skoda, motor üretimindeki başarısını bugüne kadar üretilen 15 milyon motorla taçlandırdı. Banttan son olarak EA 211 serisinin 5 milyonuncu motorunu indiren Skoda, geleneksel motor üretimindeki öncü rolünü sürdürüyor.
Skoda’nın motor üretim hikâyesi, 1899 yılında Laurin & Klement’in kendi tasarımı olan tek silindirli motorla çalışan ilk motosikletlerini üretmesiyle başladı. Bu motosiklet, Mladá Boleslav’da bugün dünyanın en modern üretim tesislerinden biri olarak kabul edilen Skoda fabrikasının temelini oluşturuyor.
Laurin & Klement’in 1895’teki kuruluşundan sadece dört yıl sonra o dönemde üretimde bulunan Slavia bisiklet serisi, yardımcı benzinli motorlarla genişletildi. 1899’da ise 1,25 beygir gücüne sahip ilk Slavia Type A motosiklet üretildi.
Motosikletlerden, uçak ve otomobil motorlarına uzanan yolculuk
1929’da Skoda markası altında Mladá Boleslav’da büyük ölçekli montaj hattı kuruldu ve üretim başladı. Dönemi için devrim niteliğinde teknolojiye sahip, basınçlı döküm alüminyum motor bloklarının 1000MB modelini 1964’te geliştiren Skoda, o günden bugüne motor tasarımındaki yenilikçi yaklaşımını sürdürdü. Günümüzde, bu teknoloji, EA 211 serisi motorların üretiminde başarıyla kullanılıyor.
VW Grubuna ait 7 farklı markanın model serisi için motor üretiyor
Mart 2023’te Volkswagen Grubu, EA 211 motor serisinin tüm geliştirme ve üretim sorumluluğunu kademeli olarak Skoda’ya devretti. Bugün, 1.0 MPI, 1.6 MPI, 1.0 TSI, 1.4 TSI (PHEV) ve 1.5 TSI gibi modern teknolojiye sahip motorlar, Skoda’nın uzmanlığıyla geliştiriliyor ve VW Grubuna ait 7 farklı markanın 50 model serisi için üretiliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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