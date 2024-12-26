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    Skoda, motor üretiminde 15 milyona ulaştı

    1899 yılında Laurin & Klement’in kendi tasarımı olan tek silindirli motorla çalışan ilk motosikletlerini üretmesiyle başlayan serüven bugün Skoda'nın 15 milyon motor üretimiyle taçlandı.

    Skoda, motor üretimindeki başarısını bugüne kadar üretilen 15 milyon motorla taçlandırdı. Banttan son olarak EA 211 serisinin 5 milyonuncu motorunu indiren Skoda, geleneksel motor üretimindeki öncü rolünü sürdürüyor.

    Skoda’nın motor üretim hikâyesi, 1899 yılında Laurin & Klement’in kendi tasarımı olan tek silindirli motorla çalışan ilk motosikletlerini üretmesiyle başladı. Bu motosiklet, Mladá Boleslav’da bugün dünyanın en modern üretim tesislerinden biri olarak kabul edilen Skoda fabrikasının temelini oluşturuyor.

    Laurin & Klement’in 1895’teki kuruluşundan sadece dört yıl sonra o dönemde üretimde bulunan Slavia bisiklet serisi, yardımcı benzinli motorlarla genişletildi. 1899’da ise 1,25 beygir gücüne sahip ilk Slavia Type A motosiklet üretildi. 

    Motosikletlerden, uçak ve otomobil motorlarına uzanan yolculuk

    Skoda, motor üretiminde 15 milyona ulaştı Tam Boyutta Gör
    1904 yılında L&K Type CCCC, sıralı dört silindirli motorla çalışan dünyanın ilk motosikleti oldu. Bir yıl sonra, Laurin & Klement’in ilk otomobili Voiturette A’ya dört zamanlı, sıvı soğutmalı, bir litrelik bir V-Twin motor yerleştirildi. 1907’de Laurin & Klement, Orta Avrupa’da türünün ilk örneği FF modeliyle sıralı sekiz silindirli bir motor sundu ve 1910’da L&K Type EL uçak motorunu üretmeye başladı. 

    1929’da Skoda markası altında Mladá Boleslav’da büyük ölçekli montaj hattı kuruldu ve üretim başladı. Dönemi için devrim niteliğinde teknolojiye sahip, basınçlı döküm alüminyum motor bloklarının 1000MB modelini 1964’te geliştiren Skoda, o günden bugüne motor tasarımındaki yenilikçi yaklaşımını sürdürdü. Günümüzde, bu teknoloji, EA 211 serisi motorların üretiminde başarıyla kullanılıyor.

    VW Grubuna ait 7 farklı markanın model serisi için motor üretiyor

    Skoda, motor üretiminde 15 milyona ulaştı Tam Boyutta Gör
    Volkswagen Grubu’na 1991 yılında katılan Skoda, bu ortaklık sayesinde global bir motor üretim merkezi haline geldi. Bu tarihten sadece altı yıl sonra diğer Grup markalarına motor tedarik etmeye başlayan Skoda, 2012 yılında EA 211 serisinin üretimine başladı. İlk olarak o dönemde yeni lanse edilen 1.2 ve 1.4 TSI motorların üretimine başlayan Skoda, ardından tüm Volkswagen Grubu için MPI ünitelerin geliştirilmesinden tamamen sorumlu oldu. 2014 yılında ise 400 kW’a kadar güç çıkışına sahip motorları test edebilen, ileri test tesisleriyle donatılmış modern bir motor merkezi açtı.

    Mart 2023’te Volkswagen Grubu, EA 211 motor serisinin tüm geliştirme ve üretim sorumluluğunu kademeli olarak Skoda’ya devretti. Bugün, 1.0 MPI, 1.6 MPI, 1.0 TSI, 1.4 TSI (PHEV) ve 1.5 TSI gibi modern teknolojiye sahip motorlar, Skoda’nın uzmanlığıyla geliştiriliyor ve VW Grubuna ait 7 farklı markanın 50 model serisi için üretiliyor.

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