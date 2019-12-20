Yeni Subaru Forester e-Boxer hibrit Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri

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Satışa sunulduğu 1997 yılından bu yana markanın en çok satan modeli olmayı başaran ve artık beşinci nesliyle yollarda göreceğimiz yeni Subaru Forester Türkiye’ye e-Boxer hibrit versiyonuyla giriş yaptı. Yeni Subaru Forester e-Boxer hibrit fiyatı 389 bin 880 TL’den başlıyor.

Yeni nesil Subaru Forester, markanın yeni nesil altyapısı Subaru Global Platform (SGP) üzerine inşa edilmiş. Bu sayede yeni Forester’ın daha sağlam şasi tasarımı, daha dengeli yol tutuşu ve daha pürüzsüz sürüş keyfi sunması sağlanmış. Yeni Subaru Forester e-Boxer, yeni nesil güç aktarma organları ve markanın iki temel teknolojisi olan Boxer Motor ve Simetrik Dört Çeker Sistemi’ni (SAWD) bir araya getiren önemli bir model olarak karşımıza çıkıyor.

Güvenliğin ön planda tutulduğu yeni Subaru Forester e-Boxer, standart olarak EyeSight önleyici güvenlik sistemiyle donatılmış. Arka araç tespit sistemine ek olarak arka çarpışma önleyici frenleme ve yan görüş kamerası sayesinde güvenliğin üst seviyeye ulaşması hedeflenmiş. 5 sürücüye kadar koltuk pozisyonu, klima, ayna ayarı ve yakıt tüketimi verilerini hafızaya kaydeden, sürücü dikkat uyarısına sahip Yüz Tanıma Teknolojisi de yeni Forester e-Boxer’ın standart donanımları arasında.

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Şarj edilebilir (plug-in hybrid) değil de hafif hibrit mantığıyla çalışan bir model olarak karşımıza çıkan yeni Subaru Forester e-Boxer’ın kaputu altında 2.0 litre dört silindirli benzinli motor ve küçük bir elektrik motoru bulunuyor. 150 beygir güç ve 194 Nm tork üreten üniteye elektrik motoru da 17 beygir güç ve 66 Nm tork ile destek oluyor. 13,5 kWh lityum iyon bataryanın kullanıldığı yeni Subaru Forester e-Boxer’da 7 ileri tork konvertörlü Lineartronic şanzıman bulunuyor.

Yeni platform sayesinde selefine göre uzunluğu ve aks mesafesi 3 cm, genişliği ise 2 cm artan ve 22 cm minimum yerden yüksekliğe sahip olan Forester’da çeşitli hava ve yol koşullarına göre arazi sürüşünü daha keyifli hale getiren X-Mode seçeneği bulunuyor. Türkiye’de e-Xtra, e-Xtreme ve e-Xclusive olmak üzere üç farklı donanım seviyesiyle satılan yeni Subaru Forester e-Boxer fiyatları şöyle:

Subaru Forester 2.0i e-Boxer e-Xtra 389.880 TL

Subaru Forester 2.0i e-Boxer e-Xtreme 402.270 TL

Subaru Forester 2.0i e-Boxer e-Xclusive 436.528 TL