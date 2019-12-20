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    Yeni Subaru Forester e-Boxer hibrit Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri

    Yeni nesil güç aktarma organları ve markanın iki temel teknolojisi olan Boxer Motor ve Simetrik Dört Çeker Sistemi’ni (SAWD) bir araya getiren yeni nesil Subaru Forester e-Boxer hibrit satışa sunuldu.
    4 sa.
    1,4b
    25
    13
    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Yeni Subaru Forester e-Boxer hibrit Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri
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    Satışa sunulduğu 1997 yılından bu yana markanın en çok satan modeli olmayı başaran ve artık beşinci nesliyle yollarda göreceğimiz yeni Subaru Forester Türkiye’ye e-Boxer hibrit versiyonuyla giriş yaptı. Yeni Subaru Forester e-Boxer hibrit fiyatı 389 bin 880 TL’den başlıyor.

    Yeni nesil Subaru Forester, markanın yeni nesil altyapısı Subaru Global Platform (SGP) üzerine inşa edilmiş. Bu sayede yeni Forester’ın daha sağlam şasi tasarımı, daha dengeli yol tutuşu ve daha pürüzsüz sürüş keyfi sunması sağlanmış. Yeni Subaru Forester e-Boxer, yeni nesil güç aktarma organları ve markanın iki temel teknolojisi olan Boxer Motor ve Simetrik Dört Çeker Sistemi’ni (SAWD) bir araya getiren önemli bir model olarak karşımıza çıkıyor.

    Güvenliğin ön planda tutulduğu yeni Subaru Forester e-Boxer, standart olarak EyeSight önleyici güvenlik sistemiyle donatılmış. Arka araç tespit sistemine ek olarak arka çarpışma önleyici frenleme ve yan görüş kamerası sayesinde güvenliğin üst seviyeye ulaşması hedeflenmiş. 5 sürücüye kadar koltuk pozisyonu, klima, ayna ayarı ve yakıt tüketimi verilerini hafızaya kaydeden, sürücü dikkat uyarısına sahip Yüz Tanıma Teknolojisi de yeni Forester e-Boxer’ın standart donanımları arasında.

    Ayrıca Bkz. "2020 Volkswagen Golf'ün de dahil olduğu yeni çarpışma testi sonuçları açıklandı"

    Şarj edilebilir (plug-in hybrid) değil de hafif hibrit mantığıyla çalışan bir model olarak karşımıza çıkan yeni Subaru Forester e-Boxer’ın kaputu altında 2.0 litre dört silindirli benzinli motor ve küçük bir elektrik motoru bulunuyor. 150 beygir güç ve 194 Nm tork üreten üniteye elektrik motoru da 17 beygir güç ve 66 Nm tork ile destek oluyor. 13,5 kWh lityum iyon bataryanın kullanıldığı yeni Subaru Forester e-Boxer’da 7 ileri tork konvertörlü Lineartronic şanzıman bulunuyor.

    Yeni platform sayesinde selefine göre uzunluğu ve aks mesafesi 3 cm, genişliği ise 2 cm artan ve 22 cm minimum yerden yüksekliğe sahip olan Forester’da çeşitli hava ve yol koşullarına göre arazi sürüşünü daha keyifli hale getiren X-Mode seçeneği bulunuyor. Türkiye’de e-Xtra, e-Xtreme ve e-Xclusive olmak üzere üç farklı donanım seviyesiyle satılan yeni Subaru Forester e-Boxer fiyatları şöyle:

    • Subaru Forester 2.0i e-Boxer e-Xtra          389.880 TL
    • Subaru Forester 2.0i e-Boxer e-Xtreme     402.270 TL
    • Subaru Forester 2.0i e-Boxer e-Xclusive   436.528 TL



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    Antalya 3 sa. en beğenilen
    Tahminim ayda 1 tane satar.
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    1ses1 3 sa.
    Ya bunlar 2,0 bibrit modellerde hükümet bir kolaylık yapacağını biliyorda getiriyor yada bunlarda beyin yok.
    2.0 araç mtv si çok yüksek Yüksek dilim ötv ye giriyor. Aynısı corolla içinde geçerli mesela hibrit motorlarda 1,8 litre kullanıyor ve vergisi ötv si çok yüksek.

    Kısaca ötv ve Mtv de bir düzenleme olmazsa subaru eskiden ne satıyorsa onu satar yada daha azını.
    Ya bunlar 2,0 bibrit modellerde hükümet bir kolaylık yapacağını biliyorda getiriyor yada bunlarda beyin yok. 2.0 araç mtv si çok yüksek Yüksek dilim ötv ye ...
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    1 Yanıt Yanıtla +7
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    hevdidik 29 dk.
    Yol tutuşu vasat km77 den bakabilirsiniz
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    commandx 49 dk.
    Subarunun levorg dışında tasarımlarını pek beğenmiyorum. Forester da makyaj gibi olmuş. Arka farlar çok kötü. Özensiz duruyor.

    Fiyatı da çok yüksek olmuş. 200 küsür beygirlik rav4 hibrit hem ekonomik, hem güçlü. Fiyatı da 405bin.

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    Sar1Lac1 1 sa.
    bu fiyat aralığında Türkiye şartlarında alınabilecek en donanımlı, en güvenli SUV'dur.

    içine ford transit gibi diyenler var neye göre kime göre? hiç forester kullanmışlar mı acaba?

    şuan 2 aracım var 2018 Forester ve 2015 Ford Fiesta. ford'un içinide foresterin içinide iyi biliyorum.
    saçma eleştiri yapanlar kadjar, tiguan alabilirler, hem satarken zararda etmezsiniz Foresterin bi tık üstü artık land cruiser'dır cebinize güveniyorsanız onu alabilirsiniz.

    evet eleştirilecek yerleri var mesela beygiri gibi benim araç 150hp hiç atik değil tatmin etmiyor. forestere 150hp yakışmıyor.
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    Musty3535123 2 sa.
    2.0 motor normal aslında, hele abd de yüzüne bakmazlar. bizim ülkemizde ultra lüks sınıfında olduğu için firmalarda ne getirceğini bilemiyor.

    ülkede 1.0 ve 1.2 motorlar çok yayınlaştı; yakında 1.6 yıda lüks konumuna sokacak bunlar.
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    Göleli_At_Hırsızı 2 sa.
    17 beygir güç ne. Subarunun yapacağı iş çok basit.



    1.6 turbo, 200 hp.

    Elektrik motor 100 hp.

    İç mekanda 3008 e yaklaşsın.

    Fiyatta 250k bandında olsun



    Yine satmaz
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    commandx 47 dk. Göleli_At_Hırsızı
    Subaru xv'nin içi bile daha kaliteli aslında 3008'den ama 3008 gibi gösterişli, farklı değil.
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    MrElshan 2 sa.
    389.000 birime Azerbaycanda 2019 model Mercedes Maybach alıyoruz, Türkiye ekonomisi ne hallere gelmiş vay Bee
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    AFV 2 sa.
    Böyle saçma bir motor olamaz. Bu aracı satmak için getirdiklerini düşünmüyorum arkasında başka sebep olmalı...

    Kardeşim 2.0 benzin atmosferik olmalı bahsedilen tork miktarı komedi... elektrikli motorun torkunu ekleyince dahi 260 nm tork oluyorki 2.0 litre bir motor için çok yetersiz. Diğer markalar 1.4 1.5 1.6 benzin turbolu araçlarla bu tork ve beygir değerlerine ulaşırken vergiyi fazla ödeyip neden bu aracı alalım ? Birde yanında hybrid araçların bozulma riski , pil ömrü gibi dertlerini başınıza alıyorsunuz.
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    Schtroumpf Grognon 3 sa.
    lineartronic, cvt degil miydi? 7 ileri tork konvertore ne zaman gecis yaptilar?
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    1ses1 3 sa.
    Ya bunlar 2,0 bibrit modellerde hükümet bir kolaylık yapacağını biliyorda getiriyor yada bunlarda beyin yok.
    2.0 araç mtv si çok yüksek Yüksek dilim ötv ye giriyor. Aynısı corolla içinde geçerli mesela hibrit motorlarda 1,8 litre kullanıyor ve vergisi ötv si çok yüksek.

    Kısaca ötv ve Mtv de bir düzenleme olmazsa subaru eskiden ne satıyorsa onu satar yada daha azını.
    1 Yanıt Yanıtla +7
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    otomobilci_x 2 sa. 1ses1
    Ya da Türkiye pazarında satacakları 50_100 araba için farklı motor seçeneklerine kafa yormaya gerek duymuyorlar
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    onteo 3 sa.
    İçi hala Ford Transit gibi.
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