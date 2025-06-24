Bu Çinli otomobil, bataryasız haliyle yüzde 34 daha ucuza satılıyor

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Tam Boyutta Gör Elektrikli araç üreticisi Nio’nun küçük sınıf elektrikli otomobillere odaklanan alt markası Firefly, satışları artırmak amacıyla batarya kiralama sistemine dayalı BaaS (Battery as a Service) planını planlanandan erken devreye aldı.

Firefly’ın markayla aynı ismi taşıyan ilk modeli Firefly EV, bu yeni sistemle birlikte Çin'de bataryasız olarak yaklaşık 11.120 dolar başlangıç fiyatıyla satışa sunuldu. Bu, batarya dahil fiyat olan 16.800 dolara göre yüzde 34 indirim anlamına geliyor.

BaaS sistemiyle birlikte daha üst donanımlı versiyonun fiyatı da bataryalı versiyona göre yüzde 32 daha ucuz. Bu da elektrikli modeli daha erişilebilir hale getiriyor.

Söz konusu satın alma modelinde müşteriler, batarya için aylık yaklaşık 55 dolar kiralama bedeli ödeyecek. Firefly, 30 Haziran’a kadar araç satın alanlara özel bir kampanya da başlattı. Kampanya kapsamında bir fatura ödeyen kullanıcının bir sonraki ayki faturası ücretsiz olacak ve bu avantaj 3 yıl boyunca geçerli olacak.

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Firefly, bu sistemin ikinci el araç piyasasında batarya değer kaybı endişesini ortadan kaldırdığını vurguluyor. Çünkü batarya araç sahibine ait olmadığı için batarya performansındaki düşüş ekonomik bir kayıp oluşturmayacak. Ayrıca kullanıcılar, batarya sigortası satın almak zorunda kalmayacak ve garantiyle ilgili sorunlar yaşamayacak.

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Bu Çinli otomobil, bataryasız haliyle yüzde 34 daha ucuz

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