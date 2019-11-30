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    Yeni Suzuki Vitara Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri

    Geçtiğimiz yıl makyaj operasyonundan geçirilerek yenilenen Suzuki Vitara Türkiye'de satışa sunuldu. Tasarımın yanı sıra donanım ve sürüş teknolojileri de yenilenen yeni Vitara fiyatı ve özellikleri:
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Yeni Suzuki Vitara Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri
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    Kompakt SUV sınıfının sevilen temsilcilerinden Suzuki Vitara’nın makyajlı versiyonu Türkiye’de satışa sunuldu. Tasarımın yanı sıra donanım paketleri de yenilenen makyajlı Suzuki Vitara fiyatı 168 bin 900 TL’den başlıyor.

    Tasarımındaki ufak dokunuşlarla karşımıza çıkan makyajlı Suzuki Vitara’da krom görünümlü ön ızgara, yenilenen tampon, 17 inçlik yeni parlak alaşım jantlar ve LED farlar dikkat çekiyor. Makyajlı Suzuki Vitara’nın iç mekanında ise 4.2 inç renkli LCD yol bilgi ekranı, 10.1 inç multimedya ekranı, yeni saat tasarımı, parlak metal detaylar, yumuşak dolgu malzemesi ve süet koltuk döşemeleri yenilikler arasında. Ayrıca hız sabitleme sistemi de direksiyona entegre edilmiş.

    Yeni Suzuki Vitara Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri
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    Makyajlı Suzuki Vitara, GL+ ve GLX Premium donanım seçenekleriyle 4x2 ve 4x4 çekiş konfigürasyonlarıyla satılıyor. Yeni Vitara’nın kaputu altında 140 beygir güç ve 220 Nm tork üreten 1.4 litre direkt enjeksiyonlu ve turbo beslemeli benzinli motor bulunuyor. 6 ileri tam otomatik şanzımanla kombine edilen bu motor, Boosterjet teknolojisi ile performans vadediyor. Makyaj operasyonuyla birlikte ürün gamına eklenen 1.0 litre benzinli motor ise Türkiye’deki seçenekler arasında bulunmuyor.

    Makyajlı Suzuki Vitara’nın güvenlik donanımları da artırılmış. Çift sensörlü fren destek sistemi, uyarlanabilir hız sabitleme sistemi, kör nokta uyarı sistemi, arka çapraz trafik uyarı sistemi ve trafik işareti tanımlama sistemi bu alanda dikkat çeken özellikler arasında.

    Makyajlı Suzuki Vitara fiyat listesi

    Model Anahtar teslim fiyatı Hurda teşvikli anahtar teslim fiyatı
    Vitara 1.4 GL+ 4x2 AT(Tek Renk) 168.900 TL 156.900 TL
    Vitara 1.4 GL+ 4x2 AT(Çift Renk) 173.900 TL 161.900 TL
    Vitara 1.4 GL+ 4x4 AT(Tek Renk) 188.900 TL 176.900 TL
    Vitara 1.4 GL+ 4x4 AT(Çift Renk) 193.900 TL 181.900 TL
    Vitara 1.4 GLX Premium 4x2 AT(Tek Renk) 196.900 TL 184.900 TL
    Vitara 1.4 GLX Premium 4x2 AT(Çift Renk) 201.900 TL 189.900 TL
    Vitara 1.4 GLX Premium 4x4 AT(Tek Renk) 204.900 TL 192.900 TL
    Vitara 1.4 GLX Premium 4x4 AT(Çift Renk) 209.900 TL 197.900 TL



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    Execuvite 52 dk.
    Dışı güzel ama içi Dacia gibi la yani malzeme kalitesi olarak Dacia gibi değil sadece estetik yok yani göze hitap etmiyor ben 200 bin versem ne bileyim abi oyşş derim her içine bindiğimde , bu böyle mi allah belanı vermesin derim
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    Nirvana333 52 dk.
    Bu fiyatlara vitara almak için fanatiği olmak lazım
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    Moueson 53 dk.
    İç mekandaki leş plastik kokusu buraya kadar geldi. Bir de utanmadan 190 bin istiyorlar bu araca

    190 bine gider koleos alırım . Bunlar iyice aklını kaçırmıs!
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    MrKattchup 57 dk.
    Bu arabanın oyuncakları güzel dışı hoş görünüyor fakat bir iç mekan kalitesi var evlere şenlik. o kaliteye bu fiyatın fazla olduğunu ve farklı markaların daha tercih edilesi olduğunu düşünüyorum.
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