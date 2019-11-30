Yeni Suzuki Vitara Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri

Tam Boyutta Gör

Kompakt SUV sınıfının sevilen temsilcilerinden Suzuki Vitara’nın makyajlı versiyonu Türkiye’de satışa sunuldu. Tasarımın yanı sıra donanım paketleri de yenilenen makyajlı Suzuki Vitara fiyatı 168 bin 900 TL’den başlıyor.

Tasarımındaki ufak dokunuşlarla karşımıza çıkan makyajlı Suzuki Vitara’da krom görünümlü ön ızgara, yenilenen tampon, 17 inçlik yeni parlak alaşım jantlar ve LED farlar dikkat çekiyor. Makyajlı Suzuki Vitara’nın iç mekanında ise 4.2 inç renkli LCD yol bilgi ekranı, 10.1 inç multimedya ekranı, yeni saat tasarımı, parlak metal detaylar, yumuşak dolgu malzemesi ve süet koltuk döşemeleri yenilikler arasında. Ayrıca hız sabitleme sistemi de direksiyona entegre edilmiş.

Tam Boyutta Gör

Makyajlı Suzuki Vitara, GL+ ve GLX Premium donanım seçenekleriyle 4x2 ve 4x4 çekiş konfigürasyonlarıyla satılıyor. Yeni Vitara’nın kaputu altında 140 beygir güç ve 220 Nm tork üreten 1.4 litre direkt enjeksiyonlu ve turbo beslemeli benzinli motor bulunuyor. 6 ileri tam otomatik şanzımanla kombine edilen bu motor, Boosterjet teknolojisi ile performans vadediyor. Makyaj operasyonuyla birlikte ürün gamına eklenen 1.0 litre benzinli motor ise Türkiye’deki seçenekler arasında bulunmuyor.

Makyajlı Suzuki Vitara’nın güvenlik donanımları da artırılmış. Çift sensörlü fren destek sistemi, uyarlanabilir hız sabitleme sistemi, kör nokta uyarı sistemi, arka çapraz trafik uyarı sistemi ve trafik işareti tanımlama sistemi bu alanda dikkat çeken özellikler arasında.

Makyajlı Suzuki Vitara fiyat listesi

Model Anahtar teslim fiyatı Hurda teşvikli anahtar teslim fiyatı Vitara 1.4 GL+ 4x2 AT(Tek Renk) 168.900 TL 156.900 TL Vitara 1.4 GL+ 4x2 AT(Çift Renk) 173.900 TL 161.900 TL Vitara 1.4 GL+ 4x4 AT(Tek Renk) 188.900 TL 176.900 TL Vitara 1.4 GL+ 4x4 AT(Çift Renk) 193.900 TL 181.900 TL Vitara 1.4 GLX Premium 4x2 AT(Tek Renk) 196.900 TL 184.900 TL Vitara 1.4 GLX Premium 4x2 AT(Çift Renk) 201.900 TL 189.900 TL Vitara 1.4 GLX Premium 4x4 AT(Tek Renk) 204.900 TL 192.900 TL Vitara 1.4 GLX Premium 4x4 AT(Çift Renk) 209.900 TL 197.900 TL