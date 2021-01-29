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    Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Yeni Tesla Model S'te Cyberpunk 2077 oynatacak ekran kartı AMD imzalı olabilir

    Elon Musk’ın geçtiğimiz gün Cyberpunk 2077’i oynatabilen Tesla araç paylaşımının ardından oyunun oynanacağı donanım merak edilmeye başlandı. AMD Tesla işbirliği yolda.
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    Ekran Kartı
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    Metehan Göktaş
    Yazar
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    1

    Yeni Tesla Model S'te Cyberpunk 2077 oynatacak ekran kartı AMD imzalı olabilir
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    Elon Musk’ın Yeni Model S’e dair Tweet’leri otomobil dünyasında konuşuladursun donanımseverlerin aklındaki soru işaretleri Cyberpunk 2077’nin hangi donanım üzerinde çalışacağı üzerine.

    AMD Teslaya da GPU geliştirecek

    Elon Musk’ın Cyberpunk 2077’yi oynatacağını müjdelediği yeni nesil Model S görünüşe göre AMD’nin ekran kartından güç alacak. Hali hazırda Hem PlayStation hem de Xbox kanadına SoC geliştiren kırmızı ekip Tesla’yı müşterileri arasına katabilir.

     

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    Paylaşılan diyagrama göre yeni nesil Tesla araçta yer alacak Tesla Arcade konsolu AMD’nin Navi 23 GPU’sunu kullanabilir. 10 TFLOPS hesaplama kapasitesine sahip olacağı belirtilen yonga bu haliyle Playstation 5’le eşleşiyor. Tahminlere göre 2048 işlem biriminin 2.44 GHz’de çalıştığı senaryoda bu güce ulaşılabiliyor.

     

    VRAM tarafında ise 14 Gbps hızda çalışan 8 GB 128 bit GDDR6 belleklerin Navi 23 GPU’suna 224 GB/s’lik bant genişliği sağlaması bekleniyor. Samsung tarafından üretilecek VRAM ünitesini kıyaslamak gerekirse bu değer Xbox Series S seviyesinde seyrediyor.

    Ayrıca Bkz. "Ekran kartı fiyatları daha da yükselebilir: Bellek fiyatları yükseliyor"

    Diğer taraftan 2 DP ve HDMI 1.4 görüntü çıkışına da yer verilecek sistemde ekran kartı PCIe 4.0 x8 arayüzü üzerinden sistemle iletişim kuracak. Son olarak görünüşe göre tavuk kızartan konsolun ardından yeni konsol bir otomobilin içerisinde gelecek. Her şeyden önemlisi yeni konsolun 200 mph hıza ulaşması bekleniyor.



    https://videocardz.com/newz/amd-navi-23-gpu-block-diagram-for-tesla-2021-infotainment-system-has-been-leaked Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Pilotsuz helikopter havalandı

    C
    Cyrex_

    napim

    3 saat önce
    ilkerinanç

    Otonommuş ben yanlış anlamışım. Büyük cesaret. Yerde otonom gidemezken havada?

    7 saat önce
    ti7800

    Pliotsuz helikopterin test uçuşu pilotlarla gerçekleştirildi. :)

    7 saat önce
    gun

    Bunların askerileri varda sivilleri yeni olmuş. Drone yerine böyle bişi daha iyi olmaz mı acaba ?

    1 gün önce
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    Spider_hip (Doğan Eray) 2 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Biz bilgisayardaki ekran kartlarına yetişemiyoruz. Elalem senin araban oyunu kaldırıyor mu diye konuşmaya başlayacak. Benim linea kendini ancak kaldırıyor :P
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    Spider_hip (Doğan Eray) 2 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Biz bilgisayardaki ekran kartlarına yetişemiyoruz. Elalem senin araban oyunu kaldırıyor mu diye konuşmaya başlayacak. Benim linea kendini ancak kaldırıyor :P
    Yanıtla +10
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    Solid State Disk (SSD Bazaar) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bug'sız olduğundan emin misin Elon  ?
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