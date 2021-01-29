Yeni Tesla Model S'te Cyberpunk 2077 oynatacak ekran kartı AMD imzalı olabilir

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Elon Musk’ın Yeni Model S’e dair Tweet’leri otomobil dünyasında konuşuladursun donanımseverlerin aklındaki soru işaretleri Cyberpunk 2077’nin hangi donanım üzerinde çalışacağı üzerine.

AMD Teslaya da GPU geliştirecek

Elon Musk’ın Cyberpunk 2077’yi oynatacağını müjdelediği yeni nesil Model S görünüşe göre AMD’nin ekran kartından güç alacak. Hali hazırda Hem PlayStation hem de Xbox kanadına SoC geliştiren kırmızı ekip Tesla’yı müşterileri arasına katabilir.

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Paylaşılan diyagrama göre yeni nesil Tesla araçta yer alacak Tesla Arcade konsolu AMD’nin Navi 23 GPU’sunu kullanabilir. 10 TFLOPS hesaplama kapasitesine sahip olacağı belirtilen yonga bu haliyle Playstation 5’le eşleşiyor. Tahminlere göre 2048 işlem biriminin 2.44 GHz’de çalıştığı senaryoda bu güce ulaşılabiliyor.

VRAM tarafında ise 14 Gbps hızda çalışan 8 GB 128 bit GDDR6 belleklerin Navi 23 GPU’suna 224 GB/s’lik bant genişliği sağlaması bekleniyor. Samsung tarafından üretilecek VRAM ünitesini kıyaslamak gerekirse bu değer Xbox Series S seviyesinde seyrediyor.

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Diğer taraftan 2 DP ve HDMI 1.4 görüntü çıkışına da yer verilecek sistemde ekran kartı PCIe 4.0 x8 arayüzü üzerinden sistemle iletişim kuracak. Son olarak görünüşe göre tavuk kızartan konsolun ardından yeni konsol bir otomobilin içerisinde gelecek. Her şeyden önemlisi yeni konsolun 200 mph hıza ulaşması bekleniyor.

https://videocardz.com/newz/amd-navi-23-gpu-block-diagram-for-tesla-2021-infotainment-system-has-been-leaked

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