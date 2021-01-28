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    Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Ekran kartı fiyatları daha da yükselebilir: Bellek fiyatları yükseliyor

    Hali hazırda stok sıkıntısı nedeniyle yükselen ekran kartı fiyatları son iddiaya göre belleklerde yaşanacak fiyat değişikliğiyle daha da can sıkıcı bir seviyeye ulaşabilir.
    1 sa. (Son Güncelleme: 52 dk.)
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    Ekran Kartı
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    Metehan Göktaş
    Yazar
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    Ekran kartı fiyatları daha da yükselebilir: Bellek fiyatları yükseliyor
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    AMD ve Nvidia her ne kadar rekabetçi çözümler duyursa da ekran kartları sadece duyuruyla sınırlı kaldı denilebilir. Şu günlerde nispeten uygun fiyattan güncel ekran kartı bulabilen kendisini şanslı hissediyor.

    Stoklarda bulunamayan ekran kartlarının fiyatı artabilir

    İddiaya göre Çin’in yeni yılı sona erdikten sonra GDDR6 ve GDDR6X belleklerin fiyatlarında artış gözlemlenecek. 12 Şubat’a denk gelen tarihin ardından yaşanacak gelişme güncel kartlarda da kullanılan bellekleri kapsadığı için hali hazırda fiyatları yeterince yükselen modellerin fiyatını daha da yukarıya çekebilir.

    Ayrıca Bkz. "Intel’in harici ekran kartı AMD sistemlerde çalışmayacak"

    Diğer taraftan zaten bulunamayan kartları etkileyecek gelişmenin nedeni bilinmiyor. Geçtiğimiz haftalarda AMD ve Nvidia’nın stok sıkıntısını gidereceklerini duyurması üzerine gelen haber firmaların vaadini gerçekleştirmesini zorlaştıracağa benziyor.



    https://www.techpowerup.com/277799/graphics-card-prices-could-soar-amid-increasing-memory-prices Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Pilotsuz helikopter havalandı

    gun

    Bunların askerileri varda sivilleri yeni olmuş. Drone yerine böyle bişi daha iyi olmaz mı acaba ?

    5 saat önce
    Yorumlar (8) Yorum Yaz Forumda Gör
    K Kadirc.oglu (Kadir Cüceomer) 6 dk. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN; https://aylink.co/9TmC
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    A AtiMX4 (Ati ) 7 dk. ( Mesaj Silindi )
    Kısacası kriptoculara satıyoruz artık diyemiyorlar
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    mert1907 (Mert Karakoç) 15 dk. ( Mesaj Silindi )
    Zam değil updatedir o.
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    S SakuraiTomoki (Gökhan ) 40 dk. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    RTX 2070 ile aşkımız uzun süre devam edecek gibi görünüyor..Demekki bir 6-7 ay ekran kartlarındaki bu astronomik fiyatlar devam edecek. Kahrolsun bu pandemi, miningciler, fırsatçılar...
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    Cpt. MacMillan (Emre ÇAKIR) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Fakirin yüzü gülür mü hiç
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    Sawasson (Osman Tamburacı) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Enflasyon %7 olarak açıklandı, nvidia ne yapmaya çalışıyor, dolarla burnunu silen yetkili nerede
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    yc#1 (Yavuz Can) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Vakti zamanında bir siyasetçi Anadolu'da miting yapar. Katılımcılara der ki: "Bu düzen değişecek" Vatandaşın biri dayanamayarak haykırır: "Düzen hep aynı, düzülen ne zaman değişecek ?"
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    fotifoti (foti ) 53 dk. ( Mesaj Silindi ) yc#1
    Ecevit o siyasetçi :)
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    12 Angry Men (Heisenberg ) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Biz alışkınız zam haberlerine, şimdi onlar düşünsün.
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    fotifoti (foti ) 51 dk. ( Mesaj Silindi ) 12 Angry Men
    geçen sene burun kıvırıp, yeni seri alırım diye 2.5'a sattığım 5700xt 8 civarından satılıyor :) sürekli bu kadar yüksek kalmaz kanımca.
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