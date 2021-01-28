Ekran kartı fiyatları daha da yükselebilir: Bellek fiyatları yükseliyor

Tam Boyutta Gör

AMD ve Nvidia her ne kadar rekabetçi çözümler duyursa da ekran kartları sadece duyuruyla sınırlı kaldı denilebilir. Şu günlerde nispeten uygun fiyattan güncel ekran kartı bulabilen kendisini şanslı hissediyor.

Stoklarda bulunamayan ekran kartlarının fiyatı artabilir

İddiaya göre Çin’in yeni yılı sona erdikten sonra GDDR6 ve GDDR6X belleklerin fiyatlarında artış gözlemlenecek. 12 Şubat’a denk gelen tarihin ardından yaşanacak gelişme güncel kartlarda da kullanılan bellekleri kapsadığı için hali hazırda fiyatları yeterince yükselen modellerin fiyatını daha da yukarıya çekebilir.

Ayrıca Bkz. "Intel’in harici ekran kartı AMD sistemlerde çalışmayacak"

Diğer taraftan zaten bulunamayan kartları etkileyecek gelişmenin nedeni bilinmiyor. Geçtiğimiz haftalarda AMD ve Nvidia’nın stok sıkıntısını gidereceklerini duyurması üzerine gelen haber firmaların vaadini gerçekleştirmesini zorlaştıracağa benziyor.

https://www.techpowerup.com/277799/graphics-card-prices-could-soar-amid-increasing-memory-prices

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.