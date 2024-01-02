Tesla, 2023 yılında kaç araç sattığını açıkladı: Rekorlar kırıldı

Tam Boyutta Gör Elektrikli otomobil devi Tesla, hızlı büyümesini sürdürüyor. Öte yandan 2023 yılı için analistler, firmanın verdiği hedefleri tutturamayacağını düşünüyordu. Şimdi ise dünyanın en değerli otomobil üreticisi Tesla, dördüncü çeyrekte rekor sayıda araç teslim ederek şirketin 2023 hedefi olan 1,8 milyon adedi geride bıraktığını duyurdu.

Tesla’dan yeni satış rekoru

Elon Musk liderliğindeki otomobil üreticisi, 2022 yılında yıllık 1,31 milyon teslimat ve 1,37 milyon elektrikli araç üretimi gerçekleştirdiğini bildirmişti. Yeni rakamlar, teslimatta yıldan yıla %38'lik ve üretimde yıldan yıla %35'lik bir büyüme yaşandığını gösteriyor.

Firma tarafından paylaşılanlara göre Tesla, yılın son çeyreğinde 494.989 adet araç üretti ve 484.507 adet teslimat gerçekleştirdi. Firma bir önceki çeyreğe göre hem üretim hem de teslimatını artırdı. 2023 yılının tamamında ise Tesla, 1.845.985 adet araç üretti ve 1.808.581 adet teslimat gerçekleştirdi.

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Tesla, beklendiği gibi ağırlıklı olarak Model 3 ve Model Y araçlarını sattı. Bu iki model 2023 yılında satılan Tesla araçlarının 1,739,707 adedini veya yüzde 96,19’unu oluşturdu. Bununla birlikte Tesla, piyasaya yeni sürülen Cybertruck ve Semi için bilgiler paylaşmadı. Tesla'nın satış başarısının arkasında ise 2023'ün özellikle ilk yarısında yaptığı agresif fiyat indirimleri ve ABD'deki teşvikler yatıyor diyebiliriz.

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