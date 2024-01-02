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    Tesla, 2023 yılında kaç araç sattığını açıkladı: Rekorlar kırıldı

    Tesla kısa bir süre önce 2023 yılına ait istatistikleri paylaştı. Elektrikli otomobil üreticisi 2023 genelinde ve son çeyreğinde beklentileri aştı. İşte satış rakamları:
    Tesla, 2023 yılında kaç araç sattığını açıkladı: Rekorlar kırıldı Tam Boyutta Gör
    Elektrikli otomobil devi Tesla, hızlı büyümesini sürdürüyor. Öte yandan 2023 yılı için analistler, firmanın verdiği hedefleri tutturamayacağını düşünüyordu. Şimdi ise dünyanın en değerli otomobil üreticisi Tesla, dördüncü çeyrekte rekor sayıda araç teslim ederek şirketin 2023 hedefi olan 1,8 milyon adedi geride bıraktığını duyurdu.

    Tesla’dan yeni satış rekoru

    Elon Musk liderliğindeki otomobil üreticisi, 2022 yılında yıllık 1,31 milyon teslimat ve 1,37 milyon elektrikli araç üretimi gerçekleştirdiğini bildirmişti. Yeni rakamlar, teslimatta yıldan yıla %38'lik ve üretimde yıldan yıla %35'lik bir büyüme yaşandığını gösteriyor.

    Tesla, 2023 yılında kaç araç sattığını açıkladı: Rekorlar kırıldı
    Firma tarafından paylaşılanlara göre Tesla, yılın son çeyreğinde 494.989 adet araç üretti ve 484.507 adet teslimat gerçekleştirdi. Firma bir önceki çeyreğe göre hem üretim hem de teslimatını artırdı. 2023 yılının tamamında ise Tesla, 1.845.985 adet araç üretti ve 1.808.581 adet teslimat gerçekleştirdi.

    Tesla, beklendiği gibi ağırlıklı olarak Model 3 ve Model Y araçlarını sattı. Bu iki model 2023 yılında satılan Tesla araçlarının 1,739,707 adedini veya yüzde 96,19’unu oluşturdu. Bununla birlikte Tesla, piyasaya yeni sürülen Cybertruck ve Semi için bilgiler paylaşmadı. Tesla'nın satış başarısının arkasında ise 2023'ün özellikle ilk yarısında yaptığı agresif fiyat indirimleri ve ABD'deki teşvikler yatıyor diyebiliriz.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    wdwh8qgsr 1 gün önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 gün önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    H
    HopHopTV 1 hafta önce

    https://www.youtube.com/channel/UCM_RDG9NTcMoJcTxf4AqB1g

    D
    DH Misafiri 4 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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