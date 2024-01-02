Tesla, 2023 yılında kaç araç sattığını açıkladı: Rekorlar kırıldı

Tesla’dan yeni satış rekoru
Elon Musk liderliğindeki otomobil üreticisi, 2022 yılında yıllık 1,31 milyon teslimat ve 1,37 milyon elektrikli araç üretimi gerçekleştirdiğini bildirmişti. Yeni rakamlar, teslimatta yıldan yıla %38'lik ve üretimde yıldan yıla %35'lik bir büyüme yaşandığını gösteriyor.
Tesla, beklendiği gibi ağırlıklı olarak Model 3 ve Model Y araçlarını sattı. Bu iki model 2023 yılında satılan Tesla araçlarının 1,739,707 adedini veya yüzde 96,19’unu oluşturdu. Bununla birlikte Tesla, piyasaya yeni sürülen Cybertruck ve Semi için bilgiler paylaşmadı. Tesla'nın satış başarısının arkasında ise 2023'ün özellikle ilk yarısında yaptığı agresif fiyat indirimleri ve ABD'deki teşvikler yatıyor diyebiliriz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
https://www.youtube.com/channel/UCM_RDG9NTcMoJcTxf4AqB1g
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.