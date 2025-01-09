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    Çinli elektrikli SUV Xpeng G7'nin tasarımı ortaya çıktı

    Yeni Xpeng G7'nin Çinli markanın satış rakamlarını artırması bekleniyor ancak şirketin Mona M03 ve P7+ modellerindeki uygun fiyat politikasını G7'de de sürdürmesi önemli.
    Çinli elektrikli SUV Xpeng G7'nin tasarımı ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Çinli Xpeng, yeni SUV modelinin resmi görsellerini paylaştı. Xpeng G7 olarak adlandırılacağı duyurulan modelin bu yıl 34 bin dolar civarında bir başlangıç fiyatıyla satışa sunulması bekleniyor. Yapay zeka teknolojisi ve geniş yaşam alanıyla dikkat çeken model aileleri hedefliyor.

    Yeni modelin tasarım dili Xpeng P7 ile aynı. Bu durum özellikle ön tarafta kendini fazlasıyla belli ediyor. Ön kaput üzerinde kaslı bir görüntü sunan çıkıntılar, boydan boya uzanan parçalı LED ışık imzası ve dikey hava girişleriyle kombine edilmiş ana aydınlatmalar bu alanda dikkat çekiyor.

    Xpeng G7'nin yan tarafında ise tasarımıyla dikkat çeken çift renkli jantlar, gizli kapı kolları, arkaya doğru eğim kazanan tavan hattı ve ön çamurluklarda yer alan kameralar göze çarpıyor. Arkada ise uzun bir bagaj spoyleri ile boydan boya uzanan stop lambaları mevcut. Stopların çapraz açıdan Kia EV6'yı anımsattığını da söyleyebiliriz.

    Çinli elektrikli SUV Xpeng G7'nin tasarımı ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    G7, akıllı sürüş sistemlerini artık daha ucuza sunacak çünkü markanın yeni Hawk AI adını verdiği akıllı sürüş sistemi Lidar olmadan çalışıyor. Bu durum gerçekten önemli çünkü Xpeng G7'nin en büyük rakiplerinden bir tanesi Tesla Model Y olacak.

    Teknik özellikler daha açıklanmadı ancak aynı tasarım dilini kullanan Xpeng P7 sedanda 203 kW güç ve 440 Nm tork üreten bir elektrik motorunun bulunduğunu ve 86.2 kWsa'lik NMC batarya ile CLTC'ye göre 702 kilometreye kadar sürüş menzili vadedildiğini belirtelim. İki model arasında teknik anlamda bir paylaşım olabilir.

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