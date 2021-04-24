Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Yeni tür ahtapot keşfedildi

    Bilim insanları invaziv olmayan bir şekilde MRI ve CT yöntemlerinden yararlanarak yeni bir tür ahtapot keşfetti. Yeni ahtapota Grimpoteuthis imperator adı verildi.
    24 Nisan 2021, 14:30 (1 gün)
    1,6b
    1
    3
    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Tuğrul Güven Erturun
    Bilim, sanat, horoloji yazarı
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    Oy Ver

     

    Günümüzde biyoloji alanında yeni türler keşfedilmeye devam etmekle birlikte rutinde keşfedilen türün yeni tür olup olmadığını anlamak amacıyla organizma üzerinde çeşitli diseksiyonlar ( kesi ) yapılıyor ve böylece ilgili organizma inceleniyor.

    Şimdi ise bilim insanları invaziv ( girişimsel ) olmayan bir şekilde MRI ve CT ( manyetik rezonans görüntüleme, bilgisayarlı tomografi ) yöntemlerinden yararlanarak yeni bir tür ahtapot keşfetti.

    İlginizi Çekebilir Avatar Deniz kıyılarında biyoçeşitliliği sağlayacak oluklu fayanslar geliştirildi

    Ahtapot

    Kuzey Pasifik Okyanusu’ndan yakalanan 30 cm uzunluğuna sahip ahtapot ne yazık ki yakalama girişimleri sonucunda öldü ve bilim insanları elde tek olan bu değerli türün yapısının bozulmadan incelenmesi için kolları sıvadı.

    Bilim insanları ilk olarak MRI görüntüleme ile organizmanın iç organlarını ve çeşitli yumuşak dokularını görüntüledi ve daha sonra ilgili ahtapottan doku örnekleri alındı. Daha sonra ilgili ahtapot tomografi cihazları ile görüntülendi ve ahtapotun DNA sekansları analiz edildi.

    Ayrıca Bkz. "Haftalık insülin enjeksiyonu klinik deneylerde olumlu sonuç gösterdi"

    Yapılan incelemeler sonucunda yeni ahtapotun dumbo ahtapotlarına ait yeni bir tür olduğu tespit edildi. Yeni ahtapota Grimpoteuthis imperator adı verilmekle birlikte örneğe ait dijital veriler gelecekte MorphoBank adlı çevrimiçi platformda yer alabilir ve böylece araştırmacılar için erişebilir olabilir. Ahtapotla ilgili fotoğraflara galeriden erişebilirsiniz.

    Yeni araştırma BMC Biology adlı dergide yayımlandı.



    Kaynakça https://www.eurekalert.org/pub_releases/2021-04/bc-nso042121.php https://www.uni-bonn.de/the-university https://bmcbiol.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12915-021-01000-9
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Kablosuz kulaklık temizleyici

    djtomcat 1 gün önce

    Bulaşık makinesi daha güzel temizliyor.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    YaKuBuX (Metin Yakubu) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Nasil tükendi bile geçmiş olsun.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    SEO19ProjectManager (EEEE 55555) 1 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    zoolog muyuz la biz !?
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    yimmasabi (YILMAZ ABİ) 1 gün ( Mesaj Silindi ) SEO19ProjectManager
    EEEE, burada iki konu var birisi ahtabot diğeri "MRI ve CT ( manyetik rezonans görüntüleme, bilgisayarlı tomografi ) yöntemlerinden yararlanarak yeni bir tür ahtapot keşfetti."
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 18 sa. AnyConsole telefon ve televizyon arasında köprü kuruyor 1 gün Tuzlu su veya idrarla şarj olabilen bir ışıldak geliştirildi 1 gün Güneş ve rüzgârdan elde edilen elektrik, küresel talebin 100 katını karşılayabilir 1 gün Araç lastik etiketlerine yeni düzenleme geliyor 1 gün Redmi K40 Gaming'in silah çeker gibi ses çıkaran tetik tuşları böyle çalışacak [Video] 1 gün Passwordstate saldırıya uğradı, 29 bine yakın şirket etkilendi 1 gün Sıradaki Steam İndirimleri'nin tarihi belli oldu: Altın Hafta 1 gün Logitech MX Anywhere 3 - İnceleme 1 gün Redmi Note 10 Pro önemli bir güncelleme aldı: Ekrandaki titreme sorunu giderildi 1 gün Farming Simulator 22 duyuruldu 1 gün Google, akıllı telefonlar için sesli asistanı daha akıllı hale getirecek 1 gün Apple, macOS’u RX 6000 desteğiyle güncelledi, Radeon Pro W6900X görüntülendi 1 gün Bill Gates: Yeni teknolojiler geliştirmeden küresel ısınma sorununu çözmek mümkün değil 1 gün Güçlü bir söylentiye göre PUBG 2 geliştirme aşamasında 1 gün RTX 3080 Ti Ventus 3X OC Polonyalı e-perakendeci tarafından listelendi 1 gün RTX 3080 Ti’ın GPU’su görüntülendi: Kripto para kazma performansı paylaşıldı 1 gün Commodore 64 ile Bitcoin kazıldı 1 gün Lüks giyim markası Chanel, Huawei'ye açtığı logo benzerliği davasını kaybetti 1 gün Renault'nun yeni otomobilleri 180 km/s hızı geçemeyecek 1 gün TCMB Başkanı kripto para düzenlemesi için tarih verdi 1 gün GÖRÜNTÜLENEN Yeni tür ahtapot keşfedildi Sonraki CD Projekt, Cyberpunk 2077'den büyük bir ders aldığını söylüyor 1 gün Spotify'dan Apple'a karşı hamle: O da kendi podcast abonelik hizmetini başlatacak 1 gün Kripto paralara düzenleme yolda 1 gün YouTube, mobil cihazlara yeni video çözünürlük kontrolleri getiriyor 1 gün Marvel, Captain America 4'ü duyurdu 1 gün Asus Zenfone 8, 8GB RAM ve Snapdragon 888 yonga seti ile gelecek 1 gün Twitter'a para kazanma özelliği geliyor: Bahşiş kutusu 1 gün RTX 3080 Ti’ın çıkış tarihi ve fiyatı gün yüzüne çıktı, RTX 3070 Ti yakın 1 gün The Last of Us dizisinin kadrosuna iki yönetmen daha katıldı 1 gün 120 mm AIO soğutuculu RX 6900 XTX görüntülendi 1 gün Haftaya A101 marketlerde Samsung televizyon ve Epson Ecotank yazıcı var 2 gün High Hopes adlı girişim, karbon yakalamak için sıcak hava balonları kullanmaya hazırlanıyor 2 gün Kablosuz kulaklık temizleyici 2 gün MAM-T akıllı mühimmat, AKINCI TİHA’nın ilk atış testinde kullanıldı 2 gün Aksiyon rol yapma oyunu NieR Replicant ver.1.22474487139... PS4, Xbox One ve PC için çıktı 2 gün Yılın ilk PS5 özel oyunu Returnal, ışın izleme ve 4K 60 FPS sunacak 2 gün Ateş topu işlemciye serin anakart “MSI MAG Z590 Tomahawk Wi-Fi incelemesi” 2 gün Kripto para borsalarında yeni kriz: Vebitcoin işlemlerini durdurdu 2 gün Google Pixel 5a 5G'nin hangi işlemciye sahip olacağı belli oldu 2 gün The Witcher'ın artırılmış gerçeklik oyunu The Witcher: Monster Slayer, bu yaz mobil cihazlar için çıkacak Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız