Yeni tür ahtapot keşfedildi

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Günümüzde biyoloji alanında yeni türler keşfedilmeye devam etmekle birlikte rutinde keşfedilen türün yeni tür olup olmadığını anlamak amacıyla organizma üzerinde çeşitli diseksiyonlar ( kesi ) yapılıyor ve böylece ilgili organizma inceleniyor.

Şimdi ise bilim insanları invaziv ( girişimsel ) olmayan bir şekilde MRI ve CT ( manyetik rezonans görüntüleme, bilgisayarlı tomografi ) yöntemlerinden yararlanarak yeni bir tür ahtapot keşfetti.

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Ahtapot

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Kuzey Pasifik Okyanusu’ndan yakalanan 30 cm uzunluğuna sahip ahtapot ne yazık ki yakalama girişimleri sonucunda öldü ve bilim insanları elde tek olan bu değerli türün yapısının bozulmadan incelenmesi için kolları sıvadı.

Bilim insanları ilk olarak MRI görüntüleme ile organizmanın iç organlarını ve çeşitli yumuşak dokularını görüntüledi ve daha sonra ilgili ahtapottan doku örnekleri alındı. Daha sonra ilgili ahtapot tomografi cihazları ile görüntülendi ve ahtapotun DNA sekansları analiz edildi.

Ayrıca Bkz. "Haftalık insülin enjeksiyonu klinik deneylerde olumlu sonuç gösterdi"

Yapılan incelemeler sonucunda yeni ahtapotun dumbo ahtapotlarına ait yeni bir tür olduğu tespit edildi. Yeni ahtapota Grimpoteuthis imperator adı verilmekle birlikte örneğe ait dijital veriler gelecekte MorphoBank adlı çevrimiçi platformda yer alabilir ve böylece araştırmacılar için erişebilir olabilir. Ahtapotla ilgili fotoğraflara galeriden erişebilirsiniz.

Yeni araştırma BMC Biology adlı dergide yayımlandı.

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