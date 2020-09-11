Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Anlık Bildirim
    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Yeni vaka sayısı yeniden yükselişe geçti (11 Eylül)

    11 Eylül 2020 tarihli koronavirüs vaka tablosu yayınlandı. İki gündür düşüş gösteren yeni vaka sayısı bugün yeniden yükselişe geçti.
    1 sa. (Son Güncelleme: 1 sa.)
    2b
    91
    7
    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Abone ol
    Yusuf Akbaş
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Yeni vaka sayısı yeniden yükselişe geçti (11 Eylül)
    Tam Boyutta Gör

    T.C. Sağlık Bakanlığı’nın koronavirüs tablosu güncellendi. 11 Eylül 2020 tarihli tabloya göre son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 56 kişi vefat etti. 1671 yeni vaka tespit edildi.

    İlginizi Çekebilir Avatar Yeni vaka sayısında son 2 ayın rekoru (25 Ağustos)

    Son iki gündür yeni vaka sayısında düşüş görülüyor. Üç gün önce 1761 olan yeni vaka sayısı dün 1512’ye kadar düşmüştü. Bugünkü yeni vaka sayısı 159 kişilik artış gösterdi. Ağır hasta sayısı 1223'e çıktı.

    Ayrıca Bkz. "F1 Türkiye GP biletleri indirimli olarak satışa çıkıyor"

    Türkiye’de son haftalardaki yüksek vaka nedeniyle yeni yasaklar gündeme geliyor. Bugün alınan yeni kararlara göre evde karantina kararı verilen kişilerin evde olmadığı tespit edilmesi halinde bu kişiler yurtlara sevk edilecek. Karantina sürelerini yurt ve pansiyonlarda bitirmeleri gerekecek. Ankara ve İzmir’de toplu taşımadaki yoğunluğun azalması için kamu kurumlarının mesai saatleri değiştirildi. MEB, yalnızca okul öncesi ve 1. sınıf öğrencilerinin yüz yüze eğitime başlayacağını duyurdu. 1. sınıflar haftada 1 gün okula gidecek. Diğer sınıflar uzaktan eğitimle öğrenimini sürdürecek.



    Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Mars Portakalı (Mars Portakalı) 1 sa. en beğenilen
    Günlük corona virüs tablosunda gerçek olan tek şey tarihler.
    Yanıtla +23
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    antonio_06 38 dk.
    güncel euro kuruyla çarpınız.
    Yanıtla +5
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    12 Angry Men (12 Angry Men ) 16 dk.
    Ne zaman düştü ki.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    akris 31 dk. (düzenlendi)

    ah fahrettin ah
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Sozuak (Barış SÖZÜAK) 35 dk. (düzenlendi)
    Düşüşe geçen ... okuduğum en korkunç csb idi.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    antonio_06 38 dk.
    güncel euro kuruyla çarpınız.
    Yanıtla +5
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    dirty_y (F A) 43 dk.
    X10
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    System Lord (xxx xxx) 56 dk.
    düz hesap yapın her şehir de 1 kişi bile ölse toplam 81 eder.
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Mars Portakalı (Mars Portakalı) 1 sa. en beğenilen
    Günlük corona virüs tablosunda gerçek olan tek şey tarihler.
    Yanıtla +23
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 55 dk. Uygun fiyatlı Apple Watch SE önümüzdeki hafta tanıtılacak 1 sa. GÖRÜNTÜLENEN Yeni vaka sayısı yeniden yükselişe geçti (11 Eylül) Sonraki Çin'in kontrollü ihracatı sıkılaştırması teknoloji sektörünü zor durumda bırakabilir 2 sa. NASA'dan özel şirketlere "bize Ay'dan toprak getirin" çağrısı! 3 sa. Facebook'tan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı iş birliği ile ücretsiz reklam eğitimi 3 sa. GeForce RTX 3060 Ti sızdırıldı 4 sa. Bose güneş gözlüğü ve hoparlörü bir araya getiriyor 4 sa. Avrupa sabit kripto paralara denetleme istiyor 5 sa. RTX 3080’in oyun testleri ve benchmark sonuçları paylaşıldı 5 sa. Çok özel! RTX 3080 kutusundan çıkıyor. Son dönemdeki en heyecan verici kart ailesi 5 sa. RTX 3090 kasa içerisinde görüntülendi, RTX 3080 yakın çekimleri paylaşıldı 6 sa. F1 Türkiye GP biletleri indirimli olarak satışa çıkıyor 7 sa. 7000mAh bataryalı Galaxy M51 ülkemize geldi 7 sa. Samsung Galaxy Z Fold2'yi ön siparişle satın alanlara 1.299 TL değerinde Galaxy Buds Live hediye! 7 sa. Bose QuietComfort Earbuds üst seviyede gürültü engelleme sunacak 7 sa. ASELSAN, Kazakistan’da solunum cihazı üretecek 8 sa. Arsenal 2 akıllı kamera desteği yine bağış rekoru kırdı 8 sa. Oppo Watch Türkiye'de satışa çıktı 9 sa. Ninja yuvaya dönüyor 9 sa. Android 11 Go ile RAM sınırı 2GB’a yükseldi 22 sa. Epic Games mağazasında Railway Empire ve Where The Water Tastes Like Wine ücretsiz 23 sa. Bombaları akıllandıran yerli lazer güdüm kiti Teber, ilk kez İHA'dan atıldı Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    PS | Dijital Ortaklık, Oyun ve Hesap Satış & Takas Grubu (Sat...
    DH Forum
    BULAŞIK MAKİNASI TAVSİYESİ???
    DH Forum
    iPhone 12 serisinin kamera tasarımları ortaya çıktı
    DonanımHaber
    Huawei: Android ile arayı kapatıyoruz
    DonanımHaber
    Ryzen 4000 işlemciler ile yeni bir dönem başlıyor
    DonanımHaber
    Her cihaza hükmedecek HarmonyOS 2.0 duyuruldu
    DonanımHaber
    Söylentiye Göre Ms. Marvel Dizisinin Yönetmenleri Bad Boys for...
    Bölüm Sonu Canavarı
    Fortnite iOS Oyuncu Sayısının %60 Düşmesinden Sonra Epic Games...
    Bölüm Sonu Canavarı
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim
    Yeni Haber
    şimdi
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız