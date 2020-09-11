Yeni vaka sayısı yeniden yükselişe geçti (11 Eylül)

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T.C. Sağlık Bakanlığı’nın koronavirüs tablosu güncellendi. 11 Eylül 2020 tarihli tabloya göre son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 56 kişi vefat etti. 1671 yeni vaka tespit edildi.

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Son iki gündür yeni vaka sayısında düşüş görülüyor. Üç gün önce 1761 olan yeni vaka sayısı dün 1512’ye kadar düşmüştü. Bugünkü yeni vaka sayısı 159 kişilik artış gösterdi. Ağır hasta sayısı 1223'e çıktı.

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Türkiye’de son haftalardaki yüksek vaka nedeniyle yeni yasaklar gündeme geliyor. Bugün alınan yeni kararlara göre evde karantina kararı verilen kişilerin evde olmadığı tespit edilmesi halinde bu kişiler yurtlara sevk edilecek. Karantina sürelerini yurt ve pansiyonlarda bitirmeleri gerekecek. Ankara ve İzmir’de toplu taşımadaki yoğunluğun azalması için kamu kurumlarının mesai saatleri değiştirildi. MEB, yalnızca okul öncesi ve 1. sınıf öğrencilerinin yüz yüze eğitime başlayacağını duyurdu. 1. sınıflar haftada 1 gün okula gidecek. Diğer sınıflar uzaktan eğitimle öğrenimini sürdürecek.

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