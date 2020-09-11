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    F1 Türkiye GP biletleri indirimli olarak satışa çıkıyor

    Türkiye'de düzenlenecek Formula 1 yarışının biletleri 15 Eylül'de satışa çıkıyor. Bilet fiyatları 90 TL'den başlıyor.
    6 sa.
    3b
    29
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    Otomobil Teknolojileri
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    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    F1 Türkiye GP biletleri indirimli olarak satışa çıkıyor
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    Formula 1, 9 sezonluk aranın ardından Türkiye’ye geliyor. Bu sene koronavirüs nedeniyle boşalan takvimde kendine yer bulan Türkiye, 13-15 Kasım 2020 tarihlerinde yarışa ev sahipliği yapacak. Intercity İstanbul Park’ta gerçekleştirilecek yarışın bilet fiyatları ve satış tarihi belli oldu.

    Biletler 15 Eylül Salı günü saat 12.00’de Biletix’te satışa çıkacak. İlk 24 saat boyunca tüm kategorilerdeki bilet fiyatları indirimli olacak. Bazı kategorilerdeki indirim oranı yüzde 50’ye ulaşıyor.

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    Biletler 14 farklı kategoride 3 günlük kombine olarak satılıyor. İlk 24 saatte dönemde 90 TL’den başlıyor 1900 TL’ye kadar devam ediyor. Normal dönemde ise 120 TL’den başlayacak 2750 TL’ye ulaşacak. 90 TL bilet fiyatıyla bugüne kadarki en ucuz F1 bileti olma özelliği taşıyor.

    Türkiye’deki koronavirüs vakalarının artması durumunda yarışın seyircisiz oynanma ihtimali bulunuyor. Bu durumda bilet ücretleri iade edilecek.

    Formula 1 DHL Turkish Grand Prix 2020’nin kategori fiyatları şu şekilde;

    Tribün

    Kampanya Fiyatları

    Normal Dönem Fiyatları

    Platinum

    1.900TL

    2.750TL

    Gold 1

    1.500TL

    2.200TL

    Gold 2

    1.500TL

    2.200TL

    Gold 3

    1.300TL

    1.900TL

    Gold Açık

    1.100TL

    1.600TL

    Silver 1

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    850TL

    1.200TL

    Silver 2

    550TL

    750TL

    Silver 3

    750TL

    1.050TL

    Silver 4

    750TL

    1.050TL

    Silver 5

    350TL

    475TL

    Silver 6

    250TL

    350TL

    Silver 7

    850TL

    1.200TL

    Silver 8

    850TL

    1.200TL

    Açık Alan

    90TL

    120TL


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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    adanavalısi 5 sa. en beğenilen mhasturk
    Günlük 30'du, 3 gün için 90. Yani yalan olan bir şey yok.
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    bears2 3 sa.
    2008 yılındaki yarış biletinden çektiğim fotoğrafı tribün yerlerini referans olması amacıyla gönderiyorum. Belki işine yarayan olur. Piste paralel yeşil çim renkli alanlar açık alanlar ancak son gittiğimde bronze tribun 3 ile bronze tribun 5 arasındaki açık alan neredeyse bitişikti diye hatırlıyorum. En çok geçişleri görmek isteyenler silver tribun 7 ye geçebilirler. En dikkat çekicive pilotlar tarafından da zorlu olarak görülen ancak bu seneki araçlarla tereyağı gibi geçilmesi beklenen 8. viraj için ise açık alan bileti yeterlidir. Soruları olan olur her türlü yardımcı olurum. Yarışla pazarlama ile alakam yok. F1 takip eden devlet memuruyum.

    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
    2008 yılındaki yarış biletinden çektiğim fotoğrafı tribün yerlerini referans olması amacıyla gönderiyorum. Belki işine yarayan olur. Piste paralel yeşil çim ren...
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    Yanıtla +11
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    b0Ni (Barış ) 6 sa.
    Vakalar 1000'in altına düşer artık.



    "Türkiye’deki koronavirüs vakalarının artması durumunda yarışın seyircisiz oynanma ihtimali bulunuyor. Bu durumda bilet ücretleri iade edilecek. "
    Vakalar 1000'in altına düşer artık. "Türkiye’deki koronavirüs vakalarının artması durumunda yarışın seyircisiz oynanma ihtimali bulunuyor. Bu dur...
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    Yorumlar (26) Yorum Yaz Forumda Gör
    2
    bears2 25 dk.
    2011 Formula 1, Mercedes arkasında Redbull. 8. viraj açık alan.Pistin bittiği yerde seyirciler başlıyor.

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    bears2 28 dk.
    7.viraj açık alan, 2011 senesinde, f1den önce yapılan gp2 yarışından. F1 i izlemek için 8. viraj açık alanına kaymıştım. Tribünden bu kadar yakın olabilir misiniz. Sanmıyorum. Tabi platinum denen ana tribun start finish olan yere girmedim. Orası belki daha iyi olabilir.

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    muhalif13 (kadir kesgin) 2 sa.
    2 kişi 180 sanki çok gibi. Cuma zaten gidemeyiz. Sadece pazar için 50 60 yapsalardı güzel olurmuş. Git gel yol yakıt vs pahalı olur. Şimdi mangalda yapamayız. Yiyecek içecek felan 300 tutar en az.
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    ViLLazZo 2 sa.
    İlk sene tek başıma açık alanda izlemiştim deli gibi takip ederdim o zamanlar. Açıkçası gözümde bozuk olduğu için hiçbir şey anlamamıştım yarıştan hatta hâlâ ilk yarışı kim kazandı hatırlamam massaydı galiba motor sesinden dolayı fena gürültü oluyordu yalnız haberiniz olsun. Gerçi şimdi çoğu şey değişmiş motorlar vs.
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    venom.X (Muzaffer ALPI) 2 sa.
    Açık alanda izlenirmi nasıldır elinde görsel olan varsa paylaşabilirmi.
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    355GTS (Brian ) 3 sa.
    650tl ye platium almıştım hey gidi.
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    L.Hamilton (Kerem ) 2 sa. 355GTS
    Platinum neresi oluyor hocam
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    bears2 3 sa.
    2008 yılındaki yarış biletinden çektiğim fotoğrafı tribün yerlerini referans olması amacıyla gönderiyorum. Belki işine yarayan olur. Piste paralel yeşil çim renkli alanlar açık alanlar ancak son gittiğimde bronze tribun 3 ile bronze tribun 5 arasındaki açık alan neredeyse bitişikti diye hatırlıyorum. En çok geçişleri görmek isteyenler silver tribun 7 ye geçebilirler. En dikkat çekicive pilotlar tarafından da zorlu olarak görülen ancak bu seneki araçlarla tereyağı gibi geçilmesi beklenen 8. viraj için ise açık alan bileti yeterlidir. Soruları olan olur her türlü yardımcı olurum. Yarışla pazarlama ile alakam yok. F1 takip eden devlet memuruyum.

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    Kampanyaavcı (Kampanya Avcı) 4 sa. (düzenlendi)
    Türkiyenin matematik seviyesi ' hani 30 tl idi ' söyleminden anlaşılabiliyor (aslında okuduğunu anlama seviyesi belli oluyor, eğer okudularsa).
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    bears2 4 sa.
    Açık alanı beğenmeyenler arkadaşlar sanıyorum daha önce gitmemişler. Yok göremeyiz yok gitme daha iyi falan diyenler. Ben defalarca gidip izledim. Tek diyebileceğim açık alan çok iyidir. Özellikle 8. virajda bulunan açık alana girerseniz, 1.5 km uzunluğunda piste paralel şekilde genişliği de oldukça var. Tavsiye ederim. Bilet fiyatlarını yüksek bulanlara birşey demiyorum. Diğer ülkelerin biletlerine bakabilirler geçmişte. 90 TL. kaç paket sigara parası.
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    carlitoss (Tunç Şahin) 4 sa.
    Corona olmasa gitmeyi çok isterdim. Hey gidi hey. Gerçi korona olmasa zaten yarış TR ye gelmeyecekti. Bu ne yaman çelişki
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    2962 kez okundu.
    23 kişi, toplam 26 yorum yazdı.

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    f1, f1 istanbul gp ve
    8 etiket daha f1 turkish gp Türkiye Haberleri formula 1 yarış bilet fiyatları bilet satış tarihi sıcak fırsat Bilim ve Teknoloji
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