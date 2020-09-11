F1 Türkiye GP biletleri indirimli olarak satışa çıkıyor

Formula 1, 9 sezonluk aranın ardından Türkiye’ye geliyor. Bu sene koronavirüs nedeniyle boşalan takvimde kendine yer bulan Türkiye, 13-15 Kasım 2020 tarihlerinde yarışa ev sahipliği yapacak. Intercity İstanbul Park’ta gerçekleştirilecek yarışın bilet fiyatları ve satış tarihi belli oldu.
Biletler 15 Eylül Salı günü saat 12.00’de Biletix’te satışa çıkacak. İlk 24 saat boyunca tüm kategorilerdeki bilet fiyatları indirimli olacak. Bazı kategorilerdeki indirim oranı yüzde 50’ye ulaşıyor.
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Biletler 14 farklı kategoride 3 günlük kombine olarak satılıyor. İlk 24 saatte dönemde 90 TL’den başlıyor 1900 TL’ye kadar devam ediyor. Normal dönemde ise 120 TL’den başlayacak 2750 TL’ye ulaşacak. 90 TL bilet fiyatıyla bugüne kadarki en ucuz F1 bileti olma özelliği taşıyor.
Türkiye’deki koronavirüs vakalarının artması durumunda yarışın seyircisiz oynanma ihtimali bulunuyor. Bu durumda bilet ücretleri iade edilecek.
Formula 1 DHL Turkish Grand Prix 2020’nin kategori fiyatları şu şekilde;
|
Tribün
|
Kampanya Fiyatları
|
Normal Dönem Fiyatları
|
Platinum
|
1.900TL
|
2.750TL
|
Gold 1
|
1.500TL
|
2.200TL
|
Gold 2
|
1.500TL
|
2.200TL
|
Gold 3
|
1.300TL
|
1.900TL
|
Gold Açık
|
1.100TL
|
1.600TL
|
Silver 1İlginizi Çekebilir İstanbul'daki F1 yarışı seyircili olacak! Biletler 30 TL
|
850TL
|
1.200TL
|
Silver 2
|
550TL
|
750TL
|
Silver 3
|
750TL
|
1.050TL
|
Silver 4
|
750TL
|
1.050TL
|
Silver 5
|
350TL
|
475TL
|
Silver 6
|
250TL
|
350TL
|
Silver 7
|
850TL
|
1.200TL
|
Silver 8
|
850TL
|
1.200TL
|
Açık Alan
|
90TL
|
120TL
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"Türkiye’deki koronavirüs vakalarının artması durumunda yarışın seyircisiz oynanma ihtimali bulunuyor. Bu durumda bilet ücretleri iade edilecek. "