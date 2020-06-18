Yeni vaka sayısında düne göre 125 azalma oldu (18 Haziran)

Tam Boyutta Gör

T.C. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 18 Haziran tarihli koronavirüs vaka tablosunu açıkladı. Son 24 saatte 1304 yeni vaka, 21 yeni vefat bulunuyor.

Yeni rakamlarla beraber Türkiye’de toplam vaka sayısı 185 bini aştı, toplam vefat sayısı ise 4882 oldu. Dün açıklanan verilerde yoğun bakımdaki ve entube durumundaki hasta sayımız artış göstermişti. Bugünkü verilere baktığımızda ise yoğun bakınm ve entube hasta sayısında artış olduğunu görüyoruz.

İlginizi Çekebilir

Bugünkü vaka sayısı: 1635 (14 Mayıs)

Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak

Önümüzdeki Cumartesi günü ortaokul öğrencileri için Liselere Geçiş Sınavı (LGS) yapılacak. Ülkenin büyük bölümünü ilgilendiren LGS sınavı nedeniyle 20 Haziran Cumartesi günü 09.00-15.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Bir sonraki hafta sonu Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yapılacağı için 27 Haziran Cumartesi günü saat 09.30-15.00 ve 28 Haziran Pazar günü saat 09.30-18.30 arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

Bugüne kadar paylaşılan tüm vaka tablolarını aşağıdaki galeriden görüntüleyebilir ve geçmişle kıyaslama yapabilirsiniz.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.