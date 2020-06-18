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    Yeni vaka sayısında düne göre 125 azalma oldu (18 Haziran)

    T.C. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 18 Haziran tarihli koronavirüs vaka tablosunu açıkladı. Vaka sayısında düne kıyasla 125 azalma oldu. İyileşen hasta sayımız yeni vaka sayısını geçti
    41 dk.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Yeni vaka sayısında düne göre 125 azalma oldu (18 Haziran)
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    T.C. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 18 Haziran tarihli koronavirüs vaka tablosunu açıkladı. Son 24 saatte 1304 yeni vaka, 21 yeni vefat bulunuyor.

    Yeni rakamlarla beraber Türkiye’de toplam vaka sayısı 185 bini aştı, toplam vefat sayısı ise 4882 oldu. Dün açıklanan verilerde yoğun bakımdaki ve entube durumundaki hasta sayımız artış göstermişti. Bugünkü verilere baktığımızda ise yoğun bakınm ve entube hasta sayısında artış olduğunu görüyoruz.

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    Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak

    Önümüzdeki Cumartesi günü ortaokul öğrencileri için Liselere Geçiş Sınavı (LGS) yapılacak. Ülkenin büyük bölümünü ilgilendiren LGS sınavı nedeniyle 20 Haziran Cumartesi günü 09.00-15.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Bir sonraki hafta sonu Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yapılacağı için 27 Haziran Cumartesi günü saat 09.30-15.00 ve 28 Haziran Pazar günü saat 09.30-18.30 arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

    Bugüne kadar paylaşılan tüm vaka tablolarını aşağıdaki galeriden görüntüleyebilir ve geçmişle kıyaslama yapabilirsiniz.



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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    12 Angry Men (12 Angry Men ) 32 dk. en beğenilen
    Her gün yükseliyordu, tepki gelince durduk yere düşmeye başladı. :D
    Yanıtla +4
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Sir Joseph (Yusuf Talha Çelebi) 35 dk.
    Bu sayılara gerçekten inananlar var mı?
    2 Yanıt Yanıtla +4
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    Beybaba62 (Yasin YALÇIN) 28 dk. Sir Joseph
    Ulan her gün şu yorumu yapan 3-4 kişi çıkıyor, kardeş napak kendimiz ekip oluşturup 81 ilde hastane hastane gezek mi, inanmıyosanız niye her gün bu konulara girip yorum yapıyosunuz allasen hobi gibi bir şey mi bu
    Yanıtla
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    falre (Bırak Aman) 27 dk. Sir Joseph
    Sen devletimizin açıkladıpı sayılara inanmıyormusun vatan haini! Hayır kimsede demiyor ulan sokağa çıkma yasağı varken ( grnç ve yaşlılar için) o kadar hızlı yayılıyorda millet iç içeyken mi vakalar düşüyor demiyor
    Edit: sayılar artmıyor herşey cok iyi Diyenlerle twitter da engel yiyen şereften yoksun yalaka troller aynı kişiler
    Yanıtla +1
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    nurullah_seven7 28 dk. yeni yorumcu
    bu sayilara inan var mi diyenlerle, şehit sayısı daha yuksek inanmayın diyen ve ardi olmayan yalani atan o.cocuklari ayni kişilerdir.
    Yanıtla +1
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    12 Angry Men (12 Angry Men ) 32 dk. en beğenilen
    Her gün yükseliyordu, tepki gelince durduk yere düşmeye başladı. :D
    Yanıtla +4
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    Sir Joseph (Yusuf Talha Çelebi) 35 dk.
    Bu sayılara gerçekten inananlar var mı?
    2 Yanıt Yanıtla +4
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Beybaba62 (Yasin YALÇIN) 28 dk. Sir Joseph
    Ulan her gün şu yorumu yapan 3-4 kişi çıkıyor, kardeş napak kendimiz ekip oluşturup 81 ilde hastane hastane gezek mi, inanmıyosanız niye her gün bu konulara girip yorum yapıyosunuz allasen hobi gibi bir şey mi bu
    Yanıtla
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    falre (Bırak Aman) 27 dk. Sir Joseph
    Sen devletimizin açıkladıpı sayılara inanmıyormusun vatan haini! Hayır kimsede demiyor ulan sokağa çıkma yasağı varken ( grnç ve yaşlılar için) o kadar hızlı yayılıyorda millet iç içeyken mi vakalar düşüyor demiyor
    Edit: sayılar artmıyor herşey cok iyi Diyenlerle twitter da engel yiyen şereften yoksun yalaka troller aynı kişiler
    Yanıtla +1
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