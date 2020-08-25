Yeni vaka sayısında son 2 ayın rekoru (25 Ağustos)

T.C. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 25 Ağustos tarihli koronavirüs vaka tablosunu açıkladı. Yeni vaka sayısı 1502, bugün vefat eden kişi sayısı 24 olarak duyuruldu.
Dün yaklaşık 96 bin olan günlük test sayısı bugün 98 bini aştı. Test sayısındaki değişimle birlikte vaka sayısı da arttı.
Sağlık Bakanı Koca, Twitter’dan yaptığı paylaşımda “Bugün toplamda 6.5 milyon test sayısını geçtik. Yeni tespit edilen 1.500’den fazla hastamız var. Yeni hasta sayısını düşürmek mücadelemizin en önemli hedefi. Bu hedefe katkı için tedbirlere uyum şart. Sonunda yenilen virüs olacak. " dedi.İlginizi Çekebilir Test sayısı düştü, yeni vaka sayısı da düştü (23 Ağustos)
Ayrıca Bkz. "Milli Eğitim Bakanlığı, kronik rahatsızlığı olan öğrencilere yönelik açıklama yaptı"
Geçtiğimiz haftanın detaylı koronavirüs durum raporu yayınlandı. Raporu bu bağlantıdan inceleyebilirsiniz.
Koronavirüs kaynaklı ölümlerin yaş grubuna göre dağılımı:
Bugüne kadar paylaşılan vaka tablolarını aşağıdaki galeriden görüntüleyebilirsiniz.
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Su virus Turkiye deki virusleri temizlesede bi duzluge ciksak artik !
Hadi 1milyonda 50 vaka desen 85 milyonda
En az 4000 vaka olması gerek. İzmir 440 ise İstanbul en az 1000 dir daha bunun ankarası Antalyası var sürekli giriş çıkış olan şehirler bunlar
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