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    Yeni vaka sayısında son 2 ayın rekoru (25 Ağustos)

    25 Ağustos tarihli koronavirüs tablosu paylaşıldı. Dün 1400'ün üzerine çıkan vaka sayısı bugün 1500’ü geçti.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
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    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Yeni vaka sayısında son 2 ayın rekoru (25 Ağustos)
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    T.C. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 25 Ağustos tarihli koronavirüs vaka tablosunu açıkladı. Yeni vaka sayısı 1502, bugün vefat eden kişi sayısı 24 olarak duyuruldu.

    Dün yaklaşık 96 bin olan günlük test sayısı bugün 98 bini aştı. Test sayısındaki değişimle birlikte vaka sayısı da arttı.

    Sağlık Bakanı Koca, Twitter’dan yaptığı paylaşımda “Bugün toplamda 6.5 milyon test sayısını geçtik. Yeni tespit edilen 1.500’den fazla hastamız var. Yeni hasta sayısını düşürmek mücadelemizin en önemli hedefi. Bu hedefe katkı için tedbirlere uyum şart. Sonunda yenilen virüs olacak. " dedi.

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    Ayrıca Bkz. "Milli Eğitim Bakanlığı, kronik rahatsızlığı olan öğrencilere yönelik açıklama yaptı"

    Geçtiğimiz haftanın detaylı koronavirüs durum raporu yayınlandı. Raporu bu bağlantıdan inceleyebilirsiniz.

    Koronavirüs kaynaklı ölümlerin yaş grubuna göre dağılımı:

    Yeni vaka sayısında son 2 ayın rekoru (25 Ağustos)
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    Bugüne kadar paylaşılan vaka tablolarını aşağıdaki galeriden görüntüleyebilirsiniz.



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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Mars Portakalı (Mars Portakalı) 1 gün en beğenilen
    Bugün de sadece tarih doğru yazılmış.
    1 Yanıt Yanıtla +29
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    clarq26 (Emre Bayram) 1 gün
    okullar acılsın kayıtlar yapılsın sozleşmeler yapılsın 2 hafta sonra vakalar artıs var dıye kaparlar yeterki rantcılara yandasların cebine para girsin gerisi önemli değil
    okullar acılsın kayıtlar yapılsın sozleşmeler yapılsın 2 hafta sonra vakalar artıs var dıye kaparlar yeterki rantcılara yandasların cebine para girsin gerisi ön...
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    Yanıtla +17
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    Sleeper 1 gün
    250 bin kişi vaka sayısının artması için ayasofyada dua etti
    Yanıtla +8
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    Daha Fazla Beğenilen Yorum
    Yorumlar (26) Yorum Yaz Forumda Gör
    Skywalkerx 7 sa.
    İktidarın açıkladığı rakamları genelde 2 ile çarpıyorum
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    khrmndgn (Kahraman Doğan) 15 sa.
    haberi bile okumadım.
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    hikmetg (Hikmet Güngör) 17 sa.
    Halk tedbir almıyor. Devlet ise hiç bir şey yapmıyor. Vakalr patlayacak. Hatta patladı da açıklanmıyor bence.
    Yanıtla +1
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    minkowski33 (minkowski hermann) 20 sa.
    Vaka sayıları zaten yüksekti, turist gelsin diye düşük gösteriyorlardı. 30 Ağustos kutlamalarının yasaklanmasının tepkisini önlemek amacıyla vaka sayılarını yüksek açıkladılar. Böylelikle oluşan tepkilere ön almış oldular ve izinsiz kutlama yapacak olanlara müdahale etmek için bahane üretmiş oldular. İddiaya girerim 30 Ağustosa kadar vaka sayıları yüksek çıkacak.
    Yanıtla +7
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 21 sa.
    Evet herkesi kandırıyorlar bir siz kanmıyorsunuz. Siz kül yutmazsınız. Aferin madalyayı hak ettiniz.
    1 Yanıt Yanıtla +2
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    mokoko_TR 18 sa. ilkerinanç
    takılmayın burdaki seküler z kuşagına ya çogu gırgır olsun diye post kasıyor çoluk cocuk cevap yazmayn boş verin
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    Clusive 22 sa.
    Daha bugün çok ünlü sarı renkli logosu olan bir market zincirinin şubesine gittim. Çalışanlarda maske burun altında, bir tane çalışan ekmeklikteki ekmek kırıntılarını süpürüyor ve sonunda kalanları alabilmek için püffff diye üfledi ve ben üflediği tarafın orada paket tost ekmeği alacaktım alamadım. Ne kadar yıkarsan yıka veya havalandır o manzara aklımda olacaktı. En azından ben görmemişken kirlenen ürün daha temiz geliyor psikolojik olarak. Maskesiz mahalle sakini ile sohbet eden kasiyer. Yazık gerçekten yazık ne diyeyim.
    Yanıtla +1
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    onur1301 22 sa. (düzenlendi)
    2 ay önce 40 bin test yapıldığı zamanlar 1500 lerde geziyordu. Bugün 100 bin test yapılmış 1500 vaka var. orana vurduğun zaman azalma olmuş. Nasıl bakıyorsunuz hayret birşey.
    Yanıtla +1
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    cenktans90 (tan sarac) 22 sa.
    At yalani,..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... INANANI.

    Su virus Turkiye deki virusleri temizlesede bi duzluge ciksak artik !
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    Royals11 (Kaan Demir) 23 sa.
    Sırf 440 vaka İzmirde geri kalır 80milyon nüfus 4.4mliyonda 440vaka olmuş

    Hadi 1milyonda 50 vaka desen 85 milyonda

    En az 4000 vaka olması gerek. İzmir 440 ise İstanbul en az 1000 dir daha bunun ankarası Antalyası var sürekli giriş çıkış olan şehirler bunlar
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    akris 23 sa.
    en güzeli bi dağ evin olucak bide 5 yıllık konserve erzak sıfır sıkıntı stress
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    4428 kez okundu.
    26 kişi, toplam 26 yorum yazdı.

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