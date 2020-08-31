Yeni vefat sayısında korkutucu yükseliş sürüyor (31 Ağustos)

Sağlık Bakan Fahrettin Koca, Ağustos ayının son gününe ilişkin koronavirüs vaka tablosunu yayınladı. Bugün 1587 yeni vaka, 44 yeni vefat var.
Dün 100 binin altına düşen yeni test sayısı bugün 110 binin üzerine çıktı. Bununla birlikte günlük vaka sayısında artş gerçekleşti.İlginizi Çekebilir Yeni vaka sayısı 1500’ün altında (26 Ağustos)
Ayrıca Bkz. "1 Temmuz’da kapılarını açan sinemalar, izleyici bulmakta zorlanıyor"
Bugün yayınlanan tabloyla birlikte Ağustos ayını geride bıraktık. 1 Ağustos tarihinde günlük yeni vaka sayısı 996, yeni vefat 19’du. Toplam vaka sayısı 231 bin 869’dan 270 bin 133'e çıktı. Ağustos ayında yaklaşık 38 bin yeni vaka tespit edildi.
Önceki günlerin vaka tablolarını aşağıdaki galeriden görüntüleyebilirsiniz.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Bu millet kudurmuş yasaklanmazsa böyle gider
Zira 12 bin aktif vaka var iken 200 bin pozitif çıkmıştı.