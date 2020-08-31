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    Yeni vefat sayısında korkutucu yükseliş sürüyor (31 Ağustos)

    31 Ağustos tarihli koronavirüs (Covid-19) vaka tablosu yayınlandı.
    53 dk.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
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    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Yeni vefat sayısında korkutucu yükseliş sürüyor (31 Ağustos)
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    Sağlık Bakan Fahrettin Koca, Ağustos ayının son gününe ilişkin koronavirüs vaka tablosunu yayınladı. Bugün 1587 yeni vaka, 44 yeni vefat var.

    Dün 100 binin altına düşen yeni test sayısı bugün 110 binin üzerine çıktı. Bununla birlikte günlük vaka sayısında artş gerçekleşti.

    İlginizi Çekebilir Avatar Yeni vaka sayısı 1500’ün altında (26 Ağustos)

    Ayrıca Bkz. "1 Temmuz’da kapılarını açan sinemalar, izleyici bulmakta zorlanıyor"

    Bugün yayınlanan tabloyla birlikte Ağustos ayını geride bıraktık. 1 Ağustos tarihinde günlük yeni vaka sayısı 996, yeni vefat 19’du. Toplam vaka sayısı 231 bin 869’dan 270 bin 133'e çıktı. Ağustos ayında yaklaşık 38 bin yeni vaka tespit edildi.

    Önceki günlerin vaka tablolarını aşağıdaki galeriden görüntüleyebilirsiniz.



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    Acht (Can ) 45 dk. en beğenilen
    2 hafta önce bizim mahallede düğün yapıldı. Karı-koca doktor :D :D

    Bu millet kudurmuş yasaklanmazsa böyle gider
    2 Yanıt Yanıtla +8
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    monacomen 41 dk.
    Ne yazık ki hepimizin bildiği ve gördüğü ama bir nebze belki de geçti sandığı şey geçmedi ve bumerang gibi bize geri döndü. Şu an camdan kafanızı dışarı çıkarın bakın ne görüyorsunuz? Sokakta oynayan maskesiz çocuklar, işinin başında gidip gelen maskesiz insanlar. Evet bazıları maskeli ama düğünler, asker uğurlamalar, halaylar, partiler, tekneler, tatiller, oteller derken ipin ucu kaçtı. Bizde değil Almanya bile ipin ucunu kaçırdı, hatta sokaklara çıkıyorlar gösteri yapıyorlar engeller kaldırılsın diye ki kültürlü bir toplum Almanlar bize göre. Biz gösteri yapmıyoruz ama unutkanız ve unutuyoruz da bir an ne olup bittiğini. Ben şunu anladım her zaman bütün ceplerinize bir maske koyun ve dışarı çıktığınızda muhakkak takın. Maske size sürekli virüsü hatırlatıyor ve maske takılı iken asla eliniz ağzınıza gidemiyor ve temkinli oluyorsunuz. Maske yokken unutuyorsunuz taaki maskeli biri size ters ters ve mesafeli bakana kadar.
    Ne yazık ki hepimizin bildiği ve gördüğü ama bir nebze belki de geçti sandığı şey geçmedi ve bumerang gibi bize geri döndü. Şu an camdan kafanızı dışarı çıkarın...
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    gun (Gün Oksay) 38 dk. 30 kupona alınmadı bu vatan
    Yok sağlık Bakanlığı tarama testi sonuçlarına göre 17 katı filan.



    Zira 12 bin aktif vaka var iken 200 bin pozitif çıkmıştı.
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    Yorumlar (9) Yorum Yaz Forumda Gör
    Elenya 1 dk. yeni yorumcu
    Millet umursamıyor artık. Ne olursa olsun modunda. Ne yazık ki kış ayları kötü geçecek.
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    monacomen 41 dk.
    Ne yazık ki hepimizin bildiği ve gördüğü ama bir nebze belki de geçti sandığı şey geçmedi ve bumerang gibi bize geri döndü. Şu an camdan kafanızı dışarı çıkarın bakın ne görüyorsunuz? Sokakta oynayan maskesiz çocuklar, işinin başında gidip gelen maskesiz insanlar. Evet bazıları maskeli ama düğünler, asker uğurlamalar, halaylar, partiler, tekneler, tatiller, oteller derken ipin ucu kaçtı. Bizde değil Almanya bile ipin ucunu kaçırdı, hatta sokaklara çıkıyorlar gösteri yapıyorlar engeller kaldırılsın diye ki kültürlü bir toplum Almanlar bize göre. Biz gösteri yapmıyoruz ama unutkanız ve unutuyoruz da bir an ne olup bittiğini. Ben şunu anladım her zaman bütün ceplerinize bir maske koyun ve dışarı çıktığınızda muhakkak takın. Maske size sürekli virüsü hatırlatıyor ve maske takılı iken asla eliniz ağzınıza gidemiyor ve temkinli oluyorsunuz. Maske yokken unutuyorsunuz taaki maskeli biri size ters ters ve mesafeli bakana kadar.
    Yanıtla +4
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    Acht (Can ) 45 dk. en beğenilen
    2 hafta önce bizim mahallede düğün yapıldı. Karı-koca doktor :D :D

    Bu millet kudurmuş yasaklanmazsa böyle gider
    2 Yanıt Yanıtla +8
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    alemburda34 40 dk. Acht
    diplomalı cahil
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    Karman121 4 dk. Acht
    Haberlerde gösteriyor adamlar düğünler kısıtlanınca İstanbul'da protesto falan yapıyorlar neymiş kına gecemize ,eğlencemize devlet dokunmasın düğün yapmak istiyoruz vs bazıları ağlıyor bir de, gerçekten insanımız sıkıntılı ya
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    vedkum 46 dk.
    El birliğiyle ağır hasta sayısını 1000 yapcaz haydi 😡
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    Mustafa Dümen (Mustafa Arda) 39 dk. vedkum
    Sakin olunuz, düşünmesi bile ürkütücü...
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    poyrazispir12 46 dk.
    Başlık Yanlış Şöyle Olması Gerekliyidi:

    İSTANBUL GÜNLÜK CORONA VİRÜS TABLOSU
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    Jakuboo (Jakub ) 46 dk.
    Başlığa bak korkutucu diyince 400 500 sandim
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    MeleDRAMA (Emre Aydın) 47 dk.
    Aynen aynen
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    MERNEPTAH 47 dk.
    Bugün bizim mahallede bir arkadaş korona oldu nefes alamıyordu hastaneye kaldırdılar dur evede hergun disari denize düğüne maske yok bişey Yok al işte sonuç..
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    30 kupona alınmadı bu vatan (baybars ) 47 dk.
    Arkadaşlar bu sayıları en az 5 ile çarpın gerçeğe yakın sayıyı bulursunuz. Tekrar eski önlemler alınmalı..
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    antique (türkay yılmaz) 41 dk. 30 kupona alınmadı bu vatan
    ben direkt 10 ile çarpıyorum.. ancak o zaman dünya istatistiklerini yakalayabiliyorum 🙄
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    gun (Gün Oksay) 38 dk. 30 kupona alınmadı bu vatan
    Yok sağlık Bakanlığı tarama testi sonuçlarına göre 17 katı filan.



    Zira 12 bin aktif vaka var iken 200 bin pozitif çıkmıştı.
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