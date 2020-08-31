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    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    1 Temmuz’da kapılarını açan sinemalar, izleyici bulmakta zorlanıyor

    Normalleşme süreci ile birlikte 1 Temmuz tarihinde kapılarını izleyicilere açan sinemalar zor günler geçiriyor. Temmuz ve Ağustos döneminde sinemaya gidenler sayısı, sadece 146 bin 281 kişi oldu.
    3 sa.
    1,4b
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    Sinema ve Dizi
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    Gökhan G.
    Editör
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    1 Temmuz’da kapılarını açan sinemalar, izleyici bulmakta zorlanıyor

    Hatırlanacağı üzere sinemalar, koronavirüs salgını ile birlikte hayata geçirilen normalleşme dönemi sürecinde 1 Temmuz itibariyle kapılarını izleyicilere açmıştı. Ancak ne yazık ki tüm dünyayı etkisi altına Kovid-19 pandemisi nedeniyle gösterim tarihleri sürekli ertelenen filmlerin de etkisiyle, sinema salonları neredeyse boş kaldı. 3 Temmuz ile 27 Ağustos arasında toplamda 146 bin 281 kişi sinemada film izledi.

    1 Temmuz’da kapılarını açan sinemalar, izleyici bulmakta zorlanıyor
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    Önceden vizyona giren filmlerle kapılarını açan sinemaların 3-9 Temmuz arasındaki izleyici sayısı sadece 6 bin 285 kişi oldu. Temmuz döneminde yeniden gösterime giren yapımlar arasında yaralan 7. Koğuştaki Mucize ise izleyicilerin en çok tercih ettiği film oldu. Temmuz ayı toplam izleyici sayısı 29 bin 328 olarak kayıtlara geçti.

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    1 Temmuz’da kapılarını açan sinemalar, izleyici bulmakta zorlanıyor
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    7-27 Ağustos tarihleri arasında bir miktar ivme kazanan izleyici sayısı ise toplamda 118 bin 562 kişi oldu. Bu dönemde en çok izlenen filmin ise Vin Diesel’in başrolünde yer aldığı Bloodshot: Durdurulamaz Güç olduğu ifade edildi.

    Ayrıca Bkz. "LG C8 OLED uzun kullanım testi "1 Yıl sonunda ne oldu?""

    Christopher Nolan’ın 26 Ağustos’ta gösterime giren filmi Tenet ise bu rakamlara dahil değil. İçinde bulunduğumuz süreçte dünyada ve Türkiye’de en çok izlenen film olması bekleniyor Tenet’in izleyici rakamlarını ne şekilde değiştireceğini hep birlikte göreceğiz.

    1 Temmuz’da kapılarını açan sinemalar, izleyici bulmakta zorlanıyor
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    Kovid-19 pandemisi kararlarından önce sinemalarda 16 milyon 400 bin 393 kişi film izlemiş, sinemalarının kapanacağının belli olduğu Mart ayında ise 1 milyon 15 bin 150 kişi sinemalara gitmişti.



    https://www.sozcu.com.tr/hayatim/kultur-sanat-haberleri/yeni-normalle-birlikte-sinemaya-giden-kisi-sayisi-belli-oldu/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    istanbul31 (asd sd) 3 sa.
    İnternet'te on binlerce film FULL HD olarak emrindeyken salgın döneminde sinemaya gitmek normal bir olay olmasa gerek.
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    kebimeva (alper ) 3 sa.
    İstanbul'da eliyüzü düzgün bir sinema salonu 50-60 liradan kapı açıyordu. Şimdi 15 TL'ye bir kullanıcılı Netflix hesabı açılıyor. 60 TL'ye 4 farklı platformda 30 gün sınırsız sinema salonun mevcut.

    Bu kafanın değişmesi lazım. Sinema dediğinin tek artısı Imax o da her yerde ve kaliteli bir ekranda mecut değil.
    İstanbul'da eliyüzü düzgün bir sinema salonu 50-60 liradan kapı açıyordu. Şimdi 15 TL'ye bir kullanıcılı Netflix hesabı açılıyor. 60 TL'ye 4 farklı platformda 3...
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    3 Yanıt Yanıtla +22
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    Yorumlar (32) Yorum Yaz Forumda Gör
    srcn1905 (Sercan Çörek) 9 dk.
    Çok bile giden olmuş. bu sayının çok daha az olması gerekir.
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    joven 14 dk.
    Sinema bir kültürdür netflix vs. ile ancak sinema kültüründen bi haber insanlar kıyaslar
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    MalıArapFaiktenAlıyoduk (fatih sertkaya) 28 dk.
    2.5 saatlik filme 1.5 saat reklam izletirken aldıkları beddua etkili olmaya başlamış
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    monacomen 46 dk.
    Tabii burada sinema sektörde çalışmayanların sallaması kolay, oturduğun yerden yeaa sinemaya da gerek mi var yeaa netpilix var diyebilirsin. Ama bu koskoca bir sektör ve bir sanat ve gösteri merkezi. Şimdi gidip tiyatrolar da kapatılsın yea, evde film izliyoruz ne öyle burnumuzun dibinde tepiniyorlar diyebilirsin. Bu sektörden para kazanan evine ekmek götürenler hakkında bence biraz daha dikkatli konuşmak gerek. Pandemi, evet önemli ve bu dönemde sinemaya gitmek riskli evet, ama plaja, tatile, otele, havuza, partiye ve dansa gitmek de riskli. Pazar da riskli, AVM 'de. Hatta az ama öz müşteri ve iyi havalandırma ve koltuk mesafesi ve maske ile onlardan daha bile temiz olabilir sinema, ama olmayabilir de kimsenin günahına giremem. Ama bu meslekten ekmek yiyenleri de düşünerek yazarsanız sevinirim, herkes kafanızdaki gibi sinemadan trilyon kazanan milyarderler değil sektördekiler.
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    kaand12@ (Kaan Dönmez) 57 dk.
    Sinemaya gidip bir filme 30-40 lira vereceğime, en en kötü ihtimalle gider filmi google play filmlerden falan satın alırım. Tabii aylık üye olarak 1-2 platformdan izlemek falan zaten çok mantıklı da, neyse.. Bu devirde hele hele sinemia falan kapanmışken sinemaya gitmek çok mantıksız. Zaten sinemada nasıl davranacağını bilmeyen andavallarfan falan bahsetmiyorum bile.
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    sametbulut67 1 sa.
    bu pandemi döneminde kim Sinemaya gitsin ki. Aşırı korku verici bir şey . Korku filmi yerine pandemden korkun
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    Thrashard 1 sa.
    sinemaya gitmiyorsunuz harbi marjinal ve zeki adamlarsiniz. Ben senede 3-4 sefer arkadaslarimla giderdim ama fiyatlar çok yüksek. Patlamış mısır içecekler vs. Ateş pahası
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    Turkuaz Prusa (durmaz nakliyat) 1 sa.
    sinemaya artık sadece ergenler gidiyor yiyişmeye3tl lik bileti 30 a satınca kendi topuklarına sıktılar
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    translator66 (omer translator) 1 sa.
    Milletin işi gücü yok Netflix ve benzer platformlar varken bu dönemde üstüne para verip sinema salonlarında virüse yakalanma çılgınlığı mı yapacak! 1 filme, içeceğe o kadar para isteyen kurumlar batsın, yerin dibine girsin hiç acımam!!
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    Krone 1 sa.
    Fiyatlardan dolayı zaten genel bir tepki vardı, covid-19 ile sinema işi tamamen bitti. Artık insanlar evlerinde büyük ekranlı led televizyonlarıyla, projeksyonlarıyla dijital platformlardan izliyorlar. Yeni dünya düzeni insanlığı içe kapanıklaşmaya ve sosyallikten uzak durmaya itecek.
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    31 kişi, toplam 32 yorum yazdı.

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