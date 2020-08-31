1 Temmuz’da kapılarını açan sinemalar, izleyici bulmakta zorlanıyor

Hatırlanacağı üzere sinemalar, koronavirüs salgını ile birlikte hayata geçirilen normalleşme dönemi sürecinde 1 Temmuz itibariyle kapılarını izleyicilere açmıştı. Ancak ne yazık ki tüm dünyayı etkisi altına Kovid-19 pandemisi nedeniyle gösterim tarihleri sürekli ertelenen filmlerin de etkisiyle, sinema salonları neredeyse boş kaldı. 3 Temmuz ile 27 Ağustos arasında toplamda 146 bin 281 kişi sinemada film izledi.

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Önceden vizyona giren filmlerle kapılarını açan sinemaların 3-9 Temmuz arasındaki izleyici sayısı sadece 6 bin 285 kişi oldu. Temmuz döneminde yeniden gösterime giren yapımlar arasında yaralan 7. Koğuştaki Mucize ise izleyicilerin en çok tercih ettiği film oldu. Temmuz ayı toplam izleyici sayısı 29 bin 328 olarak kayıtlara geçti.

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7-27 Ağustos tarihleri arasında bir miktar ivme kazanan izleyici sayısı ise toplamda 118 bin 562 kişi oldu. Bu dönemde en çok izlenen filmin ise Vin Diesel’in başrolünde yer aldığı Bloodshot: Durdurulamaz Güç olduğu ifade edildi.

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Christopher Nolan’ın 26 Ağustos’ta gösterime giren filmi Tenet ise bu rakamlara dahil değil. İçinde bulunduğumuz süreçte dünyada ve Türkiye’de en çok izlenen film olması bekleniyor Tenet’in izleyici rakamlarını ne şekilde değiştireceğini hep birlikte göreceğiz.

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Kovid-19 pandemisi kararlarından önce sinemalarda 16 milyon 400 bin 393 kişi film izlemiş, sinemalarının kapanacağının belli olduğu Mart ayında ise 1 milyon 15 bin 150 kişi sinemalara gitmişti.

https://www.sozcu.com.tr/hayatim/kultur-sanat-haberleri/yeni-normalle-birlikte-sinemaya-giden-kisi-sayisi-belli-oldu/

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