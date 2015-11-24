Tesla Model X'in satış fiyatları belli oldu

Türkiye satış detaylarına burada yer verdiğimiz tamamen elektrikli otomobil pazarının öncü ismi Tesla, SUV sınıfında yer alan Model X modelinin yurtdışı satış fiyatlarını açıkladı.

Hakkında bilinmesi gereken tüm detaylarına burada değindiğimiz Model X, yukarıya doğru açılan kapılarıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor ve yolcularına oldukça geniş bir yaşam alanı sunabiliyor. Model X'i aynı Model S'de olduğu üç versiyon halinde satışa sunan Tesla, bu açıdan farklı beklentileri rahatlıka karşılayabiliyor.

Model X'in 5000$ rezervasyon ödemesiyle resmi sitesi üzerinden elde edilebilen ilk versiyonu 70D model isimiyle karşımıza çıkıyor. Bu versiyon bünyesinde 70-kWh gücünüde bir batarya taşıyor ve EPA verilerine göre tek şarj ile ortalama 350 km yol alabiliyor. Maksimum hızı 225 km olan araç, 0'dan 100 km hıza ise 6 saniyede çıkıyor. Orta seviyeye konumlandırılan 90D modeli adından da anlaşılabileceği üzere 90-kWh batarya ile geliyor. Bu sayede 410 km mesafe katedebilen tamamen elektrikli otomobil, maksimum 250 km hız yapabiliyor ve 0'dan 100 km hıza 4.8 saniyede çıkabiliyor.

Tesla Model X'in en yüksek performansı veren P90D konfigürasyon ise 90D ile benzer şekilde 90-kWh gücünde bir batarya taşıyor. Maksimum menzili 410 km'den 400 km'ye düşen performans odaklı P90D, farkını 0'dan 100 km hıza sadece 3.8 saniyede (Ludicrous modu 3.2 saniye!) çıkabiliyor olmasıyla koyuyor. Ortak olarak dört çeker çekiş sistemine sahip olan modellerden, 90D ve P90D farklı olarak akıllı havalı süspansiyon taşıyor.

Elektrikli SUV sınıfının temsilcisi Model X'in fiyatı ise 70D paketi için 80 bin dolardan başlıyor. İsteğe bağlı olarak birçok ekstra özelliğin alınabildiği otomobilin, 90D ve P90D fiyatları şimdilik bilinmezken satın alanlara teslim süreci 2016 başında başlıyor.

http://arstechnica.com/cars/2015/11/tesla-model-x-production-starts-in-earnest-pricing-revealed/