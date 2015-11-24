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Tesla Model X'in satış fiyatları belli oldu

Dünyanın bir numaralı elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın SUV sınıfında temsilcisi Model X'in resmi satış fiyatları açıklandı. Hiç de ucuz olmayan aracın detayları haberimizde.
4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
4,5b
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Otomobil Teknolojileri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Tesla Model X'in satış fiyatları belli oldu

Türkiye satış detaylarına burada yer verdiğimiz tamamen elektrikli otomobil pazarının öncü ismi Tesla, SUV sınıfında yer alan Model X modelinin yurtdışı satış fiyatlarını açıkladı.
Hakkında bilinmesi gereken tüm detaylarına burada değindiğimiz Model X, yukarıya doğru açılan kapılarıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor ve yolcularına oldukça geniş bir yaşam alanı sunabiliyor. Model X'i aynı Model S'de olduğu üç versiyon halinde satışa sunan Tesla, bu açıdan farklı beklentileri rahatlıka karşılayabiliyor.
Model X'in 5000$ rezervasyon ödemesiyle resmi sitesi üzerinden elde edilebilen ilk versiyonu 70D model isimiyle karşımıza çıkıyor. Bu versiyon bünyesinde 70-kWh gücünüde bir batarya taşıyor ve EPA verilerine göre tek şarj ile ortalama 350 km yol alabiliyor. Maksimum hızı 225 km olan araç, 0'dan 100 km hıza ise 6 saniyede çıkıyor. Orta seviyeye konumlandırılan 90D modeli adından da anlaşılabileceği üzere 90-kWh batarya ile geliyor. Bu sayede 410 km mesafe katedebilen tamamen elektrikli otomobil, maksimum 250 km hız yapabiliyor ve 0'dan 100 km hıza 4.8 saniyede çıkabiliyor.
Tesla Model X'in en yüksek performansı veren P90D konfigürasyon ise 90D ile benzer şekilde 90-kWh gücünde bir batarya taşıyor. Maksimum menzili 410 km'den 400 km'ye düşen performans odaklı P90D, farkını 0'dan 100 km hıza sadece 3.8 saniyede (Ludicrous modu 3.2 saniye!) çıkabiliyor olmasıyla koyuyor. Ortak olarak dört çeker çekiş sistemine sahip olan modellerden, 90D ve P90D farklı olarak akıllı havalı süspansiyon taşıyor.
Elektrikli SUV sınıfının temsilcisi Model X'in fiyatı ise 70D paketi için 80 bin dolardan başlıyor. İsteğe bağlı olarak birçok ekstra özelliğin alınabildiği otomobilin, 90D ve P90D fiyatları şimdilik bilinmezken satın alanlara teslim süreci 2016 başında başlıyor.

http://arstechnica.com/cars/2015/11/tesla-model-x-production-starts-in-earnest-pricing-revealed/ Yorum Yaz
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maxiromulus 4 yıl en beğenilen pofpor01
pofpor01
Arkadaşlar merak ettiğim 2 konu var.
1- Bu araçlardaki pillerin ömürleri nasıl oluyor? Kullandığımız şarj edilen piller
gibi 2-3 yıl içinde kullanılmaz hale mi geliyor?
2- Şiddetli bir kaza anında piller sıkıntı yaratmıyor mu?

Dilim dondugunce yanitlamaya calisayim,
Kullanilan piller 8 yil sonunda %80 verimin altina dusmeyecegi garantisi veriliyor.
Kaza aninda patlama riski olmadigi icin petrol motorlu araclarlar bittabi daha guvenli. Teslanin mucidi otomotiv dunyasinin steve jobs u olarak degerlendiriniz. Bu araclar hakkinda atip tutanlar acaba uretilen gelistirlen teknolojlerin kacina sahip ?
Saygilarimla.
pofpor01Arkadaşlar merak ettiğim 2 konu var.1- Bu araçlardaki pillerin ömürleri nasıl oluyor? Kullandığımız şarj edilen pillergibi ...
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WarSaw 4 yıl
ee bunun ne faydası olacak araba Tr fiyatıyla 250bin TL ama km de 6.5 kuruş ee ne anladık biz bu işten :)
birde ilk sürümler hep buglı olur donanımsal yazılımsal sorunlara gebedir ilk alanlar tonla para ödeyip gönüllü kobay olacak denekler olacaklardır :))))
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Hazan 4 yıl
80 bin dolar orada 80 bin tl. Yani su araci kullanamayip 80 bine comfortline golf aliniyor vergisi benzini carti curtu da cabasi. Aradaki ucurum demicem bu baska bir sey yani. Allah kahretmesin bizi ya. Hayallerimizin arabasi olup cikiyor bu devlet yuzunden
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dellino 4 yıl Hazan
Evet dediğin çok doğru. Bu gün ABD'de tesla girmeyen ev kalmadı. Adamların hem kişi başı gelirleri yüksek hem de araç sudan ucuz.
Üstelik ABD otomobil vergisi de almıyor.
Keşke ABD'de yaşasaydınız.
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simbolmina 4 yıl
patren
tesla ne zaman cikartcak ucuz yollu araba

2017-2018 yılında 30bin dolarlık bir araba satacaklar. 2016 yılı sonunda tanıtacaklar sanırım.
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simbolmina 4 yıl
maxiromulus
Hocam konu icin tesekkurler, X modeli gerekli vergiler eklendiginde kac dolar a geliyor TR pazari icin ?

70bin dolarlık modeli 200-250 bin arasında olur. 200'e daha yakın olacaktır.
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simbolmina 4 yıl
a1g0rithm
Vergiler ve gerekli kazıklardan sonra 450 bin liraya baz modelini alırız artık.

Elektrikli araçların vergisi %15. ABD'li kullanıcılardan daha ucuza bile alabiliriz.
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MrKemal17 4 yıl simbolmina
simbolmina

a1g0rithm

Vergiler ve gerekli kazıklardan sonra 450 bin liraya baz modelini alırız artık.


Elektrikli araçların vergisi %15. ABD'li kullanıcılardan daha ucuza bile alabiliriz.

ABD'li kullanıcılardan daha ucuza mı alacağız?
Mümkün değil.

ABD'de devletin vergi indirimi var elektrikli araçlar için. Bizde ise iki ayrı vergi var, ÖTV ve KDV.

Sadece ÖTV %15, bunun üzerine toplam fiyattan %18 KDV ekleniyor. Yani bu araçlar için %35,7 vergi ödüyoruz. Yani Avrupa'ya, Amerika'ya göre çok daha yüksek vergi söz konusu.
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Patren 4 yıl
tesla ne zaman cikartcak ucuz yollu araba
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deoksiriboz1000 4 yıl
adamlar iphone alır gibi internetten araba alıyor ya
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MrKemal17 4 yıl Patren
Model 3 daha ucuz olacak. Model S de segmentine göre ucuz.
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maxiromulus 4 yıl
Hocam konu icin tesekkurler,
X modeli gerekli vergiler eklendiginde kac dolar a geliyor TR pazari icin ?
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pofpor01 4 yıl
Arkadaşlar merak ettiğim 2 konu var.
1- Bu araçlardaki pillerin ömürleri nasıl oluyor? Kullandığımız şarj edilen piller
gibi 2-3 yıl içinde kullanılmaz hale mi geliyor?
2- Şiddetli bir kaza anında piller sıkıntı yaratmıyor mu?
1 Yanıt Yanıtla
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maxiromulus 4 yıl pofpor01
pofpor01
Arkadaşlar merak ettiğim 2 konu var.
1- Bu araçlardaki pillerin ömürleri nasıl oluyor? Kullandığımız şarj edilen piller
gibi 2-3 yıl içinde kullanılmaz hale mi geliyor?
2- Şiddetli bir kaza anında piller sıkıntı yaratmıyor mu?

Dilim dondugunce yanitlamaya calisayim,
Kullanilan piller 8 yil sonunda %80 verimin altina dusmeyecegi garantisi veriliyor.
Kaza aninda patlama riski olmadigi icin petrol motorlu araclarlar bittabi daha guvenli. Teslanin mucidi otomotiv dunyasinin steve jobs u olarak degerlendiriniz. Bu araclar hakkinda atip tutanlar acaba uretilen gelistirlen teknolojlerin kacina sahip ?
Saygilarimla.
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udmexpert 4 yıl
Zenginlere özel bi araba olmus
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bellair 4 yıl
Onlarda tesla x. bizde tesla $
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