Yeni Yüzüklerin Efendisi filmi The Hunt for Gollum beklenenden çok daha geç gelecek

Tam Boyutta Gör Warner Bros. Discovery, geçtiğimiz yaz sürpriz bir açıklama yaparak yeni bir Yüzüklerin Efendisi filminin yolda olduğunu duyurmuştu. Söz konusu bu film, Andy Serkis'in yöneteceği The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum olacaktı. Sonraki aylarda gelen haberler, Ian McKellen (Gandalf), Orlando Bloom (Legolas), Viggo Mortensen (Aragorn) gibi orijinal üçlemedeki oyuncuların da bu projede yer alacağını ortaya çıkardı. Bu da The Hunt for Gollum'u çok daha heyecan verici bir projeye dönüştürdü.

Ne var ki merak uyandıran bu film için, ilk başta düşündüğümüzden çok daha uzun süre beklememiz gerekecek. Warner Bros. Discovery bu projeyi ilk duyurduğunda vizyon tarihini Aralık 2026 olarak açıklamıştı. Ancak o vizyon tarihi şimdi bir yıl ileri alındı.

Yeni Yüzüklerin Efendisi Filmi Aralık 2027'ye Ertelendi

Dün katıldığı etkinlikte yeni Yüzüklerin Efendisi filmi hakkında konuşan Andy Serkis, bolca görsel efektin kullanılacağı bu fllmin ön hazırlık sürecinin epey uzun süreceğini, bu yüzden filmi bir yıl ileri aldıklarını açıkladı. The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum, ilk başta açıklandığı gibi Aralık 2026'da değil Aralık 2027'de vizyona girecek.

The Hunt for Gollum, Frodo'nun Shire'dan ayrılıp Hobbit yoldaşlarıyla birlikte Rivendell'e yolculuk ettiği dönemde geçecek. Yıllardır kayıp olan Tek Yüzük'ün Frodo'da olabileceğini fark eden Gandalf, bu sırrı Sauron'la paylaşacağından korktuğu Gollum'u bulması için Aragorn'u görevlendiriyor. Film Aragorn'un Gollum'u Sauron'dan önce bulma çabasını anlatacak.

