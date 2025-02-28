Yeni Yüzüklerin Efendisi filmi The Hunt for Gollum beklenenden çok daha geç gelecek

Ne var ki merak uyandıran bu film için, ilk başta düşündüğümüzden çok daha uzun süre beklememiz gerekecek. Warner Bros. Discovery bu projeyi ilk duyurduğunda vizyon tarihini Aralık 2026 olarak açıklamıştı. Ancak o vizyon tarihi şimdi bir yıl ileri alındı.
Yeni Yüzüklerin Efendisi Filmi Aralık 2027'ye Ertelendi
Dün katıldığı etkinlikte yeni Yüzüklerin Efendisi filmi hakkında konuşan Andy Serkis, bolca görsel efektin kullanılacağı bu fllmin ön hazırlık sürecinin epey uzun süreceğini, bu yüzden filmi bir yıl ileri aldıklarını açıkladı. The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum, ilk başta açıklandığı gibi Aralık 2026'da değil Aralık 2027'de vizyona girecek.
The Hunt for Gollum, Frodo'nun Shire'dan ayrılıp Hobbit yoldaşlarıyla birlikte Rivendell'e yolculuk ettiği dönemde geçecek. Yıllardır kayıp olan Tek Yüzük'ün Frodo'da olabileceğini fark eden Gandalf, bu sırrı Sauron'la paylaşacağından korktuğu Gollum'u bulması için Aragorn'u görevlendiriyor. Film Aragorn'un Gollum'u Sauron'dan önce bulma çabasını anlatacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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