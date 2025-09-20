Avengers: Doomsday için beklenen haber geldi

Avengers: Doomsday, 18 Aralık 2026'da Vizyona Girecek
Avengers: Doomsday'de Sam Wilson'ın önderlik ettiği yeni Avengers, Thunderbolts, Fantastik Dörtlü, X-Men ve Wakandalılar, Marvel hikâyelerinin en meşhur kötü adamlarından biri olan Doctor Doom'a karşı güçlerini birleştirecek. Bugüne kadar MCU'da Iron Man olarak izlediğimiz Robert Downey Jr., bu kez Doctor Doom rolünde karşımıza çıkacak. Yönetmen koltuğunda ise Infinity War ve Endgame'in de yönetmenleri olan Russo Kardeşler oturuyor.
Avengers: Doomsday, Marvel Sinematik Evreni'nden farklı ekipleri bir araya getirdiği için son derece gösterişli bir oyuncu kadrosuna sahip. Filmde Anthony Mackie, Chris Hemsworth, Florence Pugh, Paul Rudd, Simu Liu, Sebastian Stan, Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Letitia Wright gibi Marvel Sinematik Evreni'nden tanıdığımız isimlerle birlikte Patrick Stewart, James Marsden, Rebecca Romijn gibi eski X-Men oyuncuları da yer alıyor.
Avengers: Doomsday, 18 Aralık 2026'da vizyona girecek. Ondan bir yıl sonra ise Avengers: Secret Wars gelecek.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
