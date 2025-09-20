Giriş
    Avengers: Doomsday için beklenen haber geldi

    Önümüzdeki yıl sinemaseverlerle buluşacak olan Avengers: Doomsday filminden beklenen haber geldi. Merakla beklenen yeni Avengers filmi, Marvel'ın farklı ekiplerini bir araya getiriyor.

    Avengers: Doomsday için beklenen haber geldi
    Avengers: Endgame'den beri gelen en heyecan verici Marvel projesi olan Avengers: Doomsday, Mart ayında sete çıktı. Başta Robert Downey Jr. olmak üzere sevilen pek çok ismi yeniden bir araya getiren filmin o günden beri devam eden çekimleri, bu hafta tamamlandı. Bir süredir beklenen bu haber, set ekibi tarafından doğrulandı. Böylece yeni Avengers filmi beyaz perdeye gelmeye bir adım daha yaklaştı.

    Avengers: Doomsday, 18 Aralık 2026'da Vizyona Girecek

    Avengers: Doomsday'de Sam Wilson'ın önderlik ettiği yeni Avengers, Thunderbolts, Fantastik Dörtlü, X-Men ve Wakandalılar, Marvel hikâyelerinin en meşhur kötü adamlarından biri olan Doctor Doom'a karşı güçlerini birleştirecek. Bugüne kadar MCU'da Iron Man olarak izlediğimiz Robert Downey Jr., bu kez Doctor Doom rolünde karşımıza çıkacak. Yönetmen koltuğunda ise Infinity War ve Endgame'in de yönetmenleri olan Russo Kardeşler oturuyor.

    Avengers: Doomsday, Marvel Sinematik Evreni'nden farklı ekipleri bir araya getirdiği için son derece gösterişli bir oyuncu kadrosuna sahip. Filmde Anthony Mackie, Chris Hemsworth, Florence Pugh, Paul Rudd, Simu Liu, Sebastian Stan, Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Letitia Wright gibi Marvel Sinematik Evreni'nden tanıdığımız isimlerle birlikte Patrick Stewart, James Marsden, Rebecca Romijn gibi eski X-Men oyuncuları da yer alıyor.

    Avengers: Doomsday, 18 Aralık 2026'da vizyona girecek. Ondan bir yıl sonra ise Avengers: Secret Wars gelecek.

    Uçak kazalarına karşı devasa hava yastığı fikri

    V
    Viscero. 1 gün önce

    hintlilere söyleyelim büyük bir paraşüt taksınlar inişi yavaşlatır

    B
    beyinsis 2 gün önce

    bu tür donanımların kazada hiç bir işe yaramayacağı bilimsel olarak açıklandı. nerden buluyosunuz bu saçmalıkları.

