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    Yenilenmiş cihazların kapsamı genişledi: Bilgisayar, konsol, akıllı saat ve modem

    İkinci el durumundaki cep telefonları ve tabletler yenilenerek "yenilenmiş" olarak satılıyordu. Bundan böyle bilgisayar, akıllı saat, konsol ve modemler de "yenilenmiş ürün" olarak satılabilecek.
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    Yenilenmiş cihazların kapsamı genişledi Tam Boyutta Gör
    2020 yılında yürürlüğe giren düzenleme ile cep telefonu ve tablet bilgisayarlar için “yenilenmiş ürün” standartları belirlenmiş ve satışı için kurallar belirlenmişti. Bugün yayımlanan düzenleme ile yenilenmiş cihazların kapsamı genişletildi.

    Bilgisayar, akıllı saat, konsol ve modemler yenilenmiş ürün olarak satılabilecek

    Yeni düzenleme ile bundan böyle ikinci el durumunda olup Türk Standartları Enstitüsü’nün belirlediği yenileme kurallarına göre yenilenen akıllı saatler, dizüstü bilgisayarlar, masaüstü bilgisayarlar, oyun konsolları ve modemler “yenilenmiş ürün” olarak satılabilecek. İkinci el durumundaki cihazların arızalı ve kozmetik olarak aşınmış parçaları yenilenecek. Yenilenmiş cihazlara en az 12 ay garanti verilecek.

    Pil sağlığı yüzde 85’in altındaki pillerin değiştirilmesi zorunlu

    Bugün yayımlanan düzenleme ile cep telefonları için pil sağlığı yüzde 85’in altındaki telefonların bataryasının yenilenmesi zorunlu tutuldu. Konuyla ilgili olarak şu ifadeye yer verildi:

    “Pil kapasitesi %85’in altında olan kullanılmış cep telefonlarının yenilenmiş ürün olarak satışa sunulabilmesi için pillerinin değiştirilmesi zorunludur.”

    Yenilenmiş cihazlara özel logo geliyor

    Yenileme merkezleri, yeniledikleri ürünlerin üreticisi veya ithalatçısı ile yetkili servis sözleşmesi imzalayabilecek. Belirlenen ürünlerin üreticisi veya ithalatçısı olan ticari işletmelerin yenileme merkezleri, bu ürünler için kurulması zorunlu yetkili servis istasyonlarından biri olarak faaliyet gösterebilecek. Buna ek olarak yenileme merkezleri yenileme merkezi, yönetmelik kapsamında yürütülen faaliyetlerin tamamının veya bir kısmının gerçekleştirilmesi için sermaye şartı dışında diğer şartları sağlayan kendisine bağlı şubeler kurabilecek. Bakanlık tarafından izin verilen yenileme merkezleri, şubeler, yetkili satıcılar ve yetkili alıcılar, yenilenmiş ürünler için Bakanlık tarafından belirlenen ayırt edici logoyu reklam ve tanıtımlarında kullanabilecek.

    Yönetmelikle belirlenen yenilenmiş ürünlerin e-ticaret platformlarında satışa sunulması halinde, bu ürünlerin diğer sıfır ürünlerden ayırt edilebilecek şekilde ayrı bir kategoride satışa sunulması zorunlu olacak.

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