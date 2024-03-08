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    Anlık Bildirim

    Yerli akıllı mühimmat DROKET, ilk atış testini gerçekleştirdi

    Havan mermilerine alternatif olarak Sapmaz Savunma tarafından geliştirilen DROKET, ilk atış testini gerçekleştirdi. Akıllı mühimmat DROKET’in dronlarda kullanılması planlanıyor.
    Yerli akıllı mühimmat DROKET, ilk atış testini gerçekleştirdi Tam Boyutta Gör
    Türk savunma sanayisi firmalarının 8. Doha Uluslararası Deniz Savunma Fuarı ve Konferansı'nda (DIMDEX 2024) tanıtımları sürüyor. Bu bağlamda Sapmaz Savunma, fuar kapsamında dron ve akıllı mühimmat çözümlerini sergiledi. Fuarda aynı zamanda yeni tasarımıyla DROKET ilk kez tanıtıldı. Ek olarak DROKET’in ilk atış testi de paylaşıldı.

    Akıllı mühimmat DROKET’ten ilk atış testi

    Kamikaze dronlara ve dronlardan serbest düşüm yöntemiyle atılan havan mermilerine alternatif olarak geliştirilen DROKET, adından da anlaşılacağı üzere dron ve roketlerin yeteneklerini bir araya getiriyor. Sapmaz Savunma Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Sapmaz, yetkililerle gerçekleştirilen görüşmelerin arından ilk prototiplerde değişikliğe giderek DROKET üzerindeki mühimmatın yüzde 50 artırıldığını ve 400 gramlık patlayıcı taşıyan bu sistemi 600 gram taşıyabilecek hale getirdiklerini belirtti. Ek olarak DROKET’in 1 kilogramlık patlayıcı taşıyabileceği de belirtiliyor.

    DROKET’in ilk atış testi 100 metreden manuel olarak gerçekleştirilirken testlerin devam edeceği, manuel ve otonom olarak 1 kilometreye kadar çıkılacağı belirtildi. Arkasında bir itki sistemi barındıran DROKET, hedefine bu sayede ulaşabiliyor. Gerçekleştirilen testte DROKET’in 4 saniyede hedefe ulaştığı açıklandı. Serdar Sapmaz, ürünün 90 kilometre/saat hızı ulaştığını söylerken ilerleyen dönemlerde 1 kilometre yüksekliklerden hem manuel hem de otonom testlerin gerçekleştirileceğini ifade etti. Son olarak yeni revizyona gece görüş kamerasının da eklendiği belirtiliyor. Bu sayede ürünün kullanım kabiliyeti de artmış oluyor. Bu tip sistemler küçük birliklerin operasyon yeteneklerini çok düşük maliyetlerle artırabildiği için önem teşkil ediyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 5 gün önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 2 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 3 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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