Yerli akıllı mühimmat DROKET, ilk atış testini gerçekleştirdi

Tam Boyutta Gör Türk savunma sanayisi firmalarının 8. Doha Uluslararası Deniz Savunma Fuarı ve Konferansı'nda (DIMDEX 2024) tanıtımları sürüyor. Bu bağlamda Sapmaz Savunma, fuar kapsamında dron ve akıllı mühimmat çözümlerini sergiledi. Fuarda aynı zamanda yeni tasarımıyla DROKET ilk kez tanıtıldı. Ek olarak DROKET’in ilk atış testi de paylaşıldı.

Akıllı mühimmat DROKET’ten ilk atış testi

Kamikaze dronlara ve dronlardan serbest düşüm yöntemiyle atılan havan mermilerine alternatif olarak geliştirilen DROKET, adından da anlaşılacağı üzere dron ve roketlerin yeteneklerini bir araya getiriyor. Sapmaz Savunma Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Sapmaz, yetkililerle gerçekleştirilen görüşmelerin arından ilk prototiplerde değişikliğe giderek DROKET üzerindeki mühimmatın yüzde 50 artırıldığını ve 400 gramlık patlayıcı taşıyan bu sistemi 600 gram taşıyabilecek hale getirdiklerini belirtti. Ek olarak DROKET’in 1 kilogramlık patlayıcı taşıyabileceği de belirtiliyor.

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DROKET’in ilk atış testi 100 metreden manuel olarak gerçekleştirilirken testlerin devam edeceği, manuel ve otonom olarak 1 kilometreye kadar çıkılacağı belirtildi. Arkasında bir itki sistemi barındıran DROKET, hedefine bu sayede ulaşabiliyor. Gerçekleştirilen testte DROKET’in 4 saniyede hedefe ulaştığı açıklandı. Serdar Sapmaz, ürünün 90 kilometre/saat hızı ulaştığını söylerken ilerleyen dönemlerde 1 kilometre yüksekliklerden hem manuel hem de otonom testlerin gerçekleştirileceğini ifade etti. Son olarak yeni revizyona gece görüş kamerasının da eklendiği belirtiliyor. Bu sayede ürünün kullanım kabiliyeti de artmış oluyor. Bu tip sistemler küçük birliklerin operasyon yeteneklerini çok düşük maliyetlerle artırabildiği için önem teşkil ediyor.

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