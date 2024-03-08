Yerli akıllı mühimmat DROKET, ilk atış testini gerçekleştirdi

Akıllı mühimmat DROKET’ten ilk atış testi
Kamikaze dronlara ve dronlardan serbest düşüm yöntemiyle atılan havan mermilerine alternatif olarak geliştirilen DROKET, adından da anlaşılacağı üzere dron ve roketlerin yeteneklerini bir araya getiriyor. Sapmaz Savunma Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Sapmaz, yetkililerle gerçekleştirilen görüşmelerin arından ilk prototiplerde değişikliğe giderek DROKET üzerindeki mühimmatın yüzde 50 artırıldığını ve 400 gramlık patlayıcı taşıyan bu sistemi 600 gram taşıyabilecek hale getirdiklerini belirtti. Ek olarak DROKET’in 1 kilogramlık patlayıcı taşıyabileceği de belirtiliyor.
DROKET’in ilk atış testi 100 metreden manuel olarak gerçekleştirilirken testlerin devam edeceği, manuel ve otonom olarak 1 kilometreye kadar çıkılacağı belirtildi. Arkasında bir itki sistemi barındıran DROKET, hedefine bu sayede ulaşabiliyor. Gerçekleştirilen testte DROKET’in 4 saniyede hedefe ulaştığı açıklandı. Serdar Sapmaz, ürünün 90 kilometre/saat hızı ulaştığını söylerken ilerleyen dönemlerde 1 kilometre yüksekliklerden hem manuel hem de otonom testlerin gerçekleştirileceğini ifade etti. Son olarak yeni revizyona gece görüş kamerasının da eklendiği belirtiliyor. Bu sayede ürünün kullanım kabiliyeti de artmış oluyor. Bu tip sistemler küçük birliklerin operasyon yeteneklerini çok düşük maliyetlerle artırabildiği için önem teşkil ediyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.