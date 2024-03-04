Türkiye’nin yeni kamikaze dronu AZAT göreve hazırlanıyor

Tam Boyutta Gör Rusya-Ukrayna savaşından net bir şekilde görülebileceği üzere modern dünyada kamikaze dron sistemlerinin önemi artık çok büyük. Hem uygun maliyetli olmaları hem de boyutlarına rağmen ciddi hasarlar verebildikleri için kamikaze dronlar sahada oldukça etkili olabiliyorlar. Bu bağlamda Robit Teknoloji tarafından geliştirilen ve Katar'daki DIMDEX 2024'te sergilenen AZAT FPV, Türkiye’nin yeni kamikaze dronu oldu.

Robit Teknoloji kamikaze dron AZAT'ı tanıttı

Pilotun dronu gözünün önünde hissetmesine veya görmesine olanak veren AZAT FPV (First Person View) kamikaze dron, 8. Doha Uluslararası Deniz Savunma Fuarı ve Konferansı'nda (DIMDEX 2024) görücüye çıktı. Faydalı yükle birlikte yaklaşık 2 kilogram ağırlığa sahip olan AZAT, 800 gramlık faydalı yük kapasitesiyle görev yapıyor ve 20 dakika havada kalabiliyor. AZAT, 2,5 kilometrelik menzil içerisinde kontrol edilebilirken aynı zamanda operatörüne görüntü aktarımı da sağlayabiliyor.

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Robit Teknoloji İş Geliştirme Direktörü İbrahim Yiğit Özboyacı, FPV kamikaze dron AZAT'ın 5, 7 ve 9 inçlik modellerinin üretime hazır olduğunu belirtiyor. AZAT'ın hem hedefi etkisizleştirme hem de keşif-gözetleme amaçlı kullanabildiğini anlatan Özboyacı, ilgili test çalışmalarını tamamladıklarını ve yakın zamanda mühimmatlı uçuş gerçekleştirmeyi amaçladıklarını bildirdi. Özboyacı, bu çalışmalar sonunda mümkün olan en kısa sürede AZAT'ın kullanıcılarla buluşmasını hedeflediklerini belirtti.

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