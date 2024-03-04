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    Anlık Bildirim

    Türkiye’nin yeni kamikaze dronu AZAT göreve hazırlanıyor

    Kamikaze dron sistemlerinin önemi her geçen gün artıyor. Robit Teknoloji tarafından geliştirilen ve Katar'daki DIMDEX 2024'te sergilenen AZAT FPV, Türkiye’nin yeni kamikaze dronu oldu.
    Türkiye’nin yeni kamikaze dronu AZAT göreve hazırlanıyor Tam Boyutta Gör
    Rusya-Ukrayna savaşından net bir şekilde görülebileceği üzere modern dünyada kamikaze dron sistemlerinin önemi artık çok büyük. Hem uygun maliyetli olmaları hem de boyutlarına rağmen ciddi hasarlar verebildikleri için kamikaze dronlar sahada oldukça etkili olabiliyorlar. Bu bağlamda Robit Teknoloji tarafından geliştirilen ve Katar'daki DIMDEX 2024'te sergilenen AZAT FPV, Türkiye’nin yeni kamikaze dronu oldu.

    Robit Teknoloji kamikaze dron AZAT'ı tanıttı

    Pilotun dronu gözünün önünde hissetmesine veya görmesine olanak veren AZAT FPV (First Person View) kamikaze dron, 8. Doha Uluslararası Deniz Savunma Fuarı ve Konferansı'nda (DIMDEX 2024) görücüye çıktı. Faydalı yükle birlikte yaklaşık 2 kilogram ağırlığa sahip olan AZAT, 800 gramlık faydalı yük kapasitesiyle görev yapıyor ve 20 dakika havada kalabiliyor. AZAT, 2,5 kilometrelik menzil içerisinde kontrol edilebilirken aynı zamanda operatörüne görüntü aktarımı da sağlayabiliyor.

    Robit Teknoloji İş Geliştirme Direktörü İbrahim Yiğit Özboyacı, FPV kamikaze dron AZAT'ın 5, 7 ve 9 inçlik modellerinin üretime hazır olduğunu belirtiyor. AZAT'ın hem hedefi etkisizleştirme hem de keşif-gözetleme amaçlı kullanabildiğini anlatan Özboyacı, ilgili test çalışmalarını tamamladıklarını ve yakın zamanda mühimmatlı uçuş gerçekleştirmeyi amaçladıklarını bildirdi. Özboyacı, bu çalışmalar sonunda mümkün olan en kısa sürede AZAT'ın kullanıcılarla buluşmasını hedeflediklerini belirtti.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 1 gün önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 3 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 3 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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