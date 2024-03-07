HAVELSAN BAHA'nın kabul testleri tamamlandı: Göreve hazır!

Tam Boyutta Gör HAVELSAN tarafından geliştirilen BAHA (Bulutaltı İnsansız Hava Aracı), muayene ve kabul faaliyetleri tamamlandı. HAVELSAN BAHA, Kara Kuvvetleri Komutanlığı tarafından kullanıma hazır hale geldi.

Konuyla ilgili olarak T.C. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Kara Kuvvetleri Komutanlığımızca; muhtelif miktarda, Bulut Altı İnsansız Hava Aracı (BAHA)'nın muayene ve kabul faaliyetleri tamamlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

İnsansız deniz aracı OKHAN özellikleri 7 sa. önce eklendi

Önce bir Afrika ülkesine sonra da Orta Asya’ya ihracatı gerçekleşen HAVELSAN BAHA, artık Türk Silahlı Kuvvetleri için hizmet verecek. Sınır güvenliği, kıyı güvenliği, istihbarat, takip amacıyla kullanılacak. BAHA, geçen sene Şubat ayında meydana gelen ve çok sayıda ilimizi etkileyen depremin ardından arama ve kurtarma çalışmaları için ekiplere görüntü desteği sağlamıştı.

Tam Boyutta Gör

Bulutaltı insansız hava aracı BAHA, İHA’ların görüntü almasının zorlaştığı olumsuz hava koşullarında bulutaltı uçuş yaparak görüntü verebiliyor. Bu özelliği ve HAVELSAN’ın "dijital birlik" çalışma şekliyle öne çıkıyor. HAVELSAN’ın diğer insansız hava, kara ve deniz araçlarıyla birlikte çalışıyor. Diğer araçlar arasında kesintisiz veri akışı sağlıyor ve ortak görev icra edebiliyor.

Yüzde 90'ın üzerinde yerlilik oranı!

HAVELSAN BAHA modern orduların ihtiyaçlarına cevap verir niteliklerde; dikey iniş ve kalkış yeteneği, tam otonom görev kabiliyeti, farklı faydalı yüklerin entegre edilmesine izin veren modüler mimarisi ve daha birçok üstün özelliğiyle tüm insansız sistemlerle ortak harekât yapabilen bir Bulutaltı Otonom Hava Aracı konumunda. BAHA, yatay seyirde, benzinli motordan kuvvet alırken dikey iniş-kalkışta elektrik motorlarından destek alıyor.HAVELSAN BAHA, yüzde 90'ın üzerinde yerlilik oranıyla dikkat çekiyor.

15.000 feet’a kadar görev icra edebilen BAHA, benzin motoruyla 6 saate kadar havada kalabilmekte (elektrik motoruyla 2 saate kadar), 80 km’ye kadar menzilsunabilmekte. 3,7 metre kanat açıklığına sahip BAHA, 5 kg’a kadar faydalı yük taşıyabiliyor. Dolayısıyla BAHA, esas olarak keşif ve gözetleme için ideal bir platform diyebiliriz. Sistem, 2 kişi tarafından kolayca kurulup, tek kişi tarafından işletilebiliyor ve dakikalar içerisinde göreve hazır hale getirilebiliyor.

HAVELSAN BAHA Görev Kabiliyetleri

Takip, Tespit ve Alan Koruma

İstihbarat

Elektronik Harp

Kıyı ve Sınır Güvenliği

Enerji Nakil ve Petrol-Gaz Hatları Denetimi

Kaçakçılık ve Terörle Mücadele

Asayiş

Narkotik Bitki Tespiti

Yerleşim Termal Ölçümü

Orman Yangın Yönetimi

Afet Sonrası Değerlendirme

Sintine ve Çevre Kirliliği Tespiti

Tarımsal Uygulamalar

Haritacılık

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.