HAVELSAN BAHA'nın kabul testleri tamamlandı: Göreve hazır!

Konuyla ilgili olarak T.C. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Kara Kuvvetleri Komutanlığımızca; muhtelif miktarda, Bulut Altı İnsansız Hava Aracı (BAHA)'nın muayene ve kabul faaliyetleri tamamlanmıştır." ifadelerine yer verildi.
Önce bir Afrika ülkesine sonra da Orta Asya’ya ihracatı gerçekleşen HAVELSAN BAHA, artık Türk Silahlı Kuvvetleri için hizmet verecek. Sınır güvenliği, kıyı güvenliği, istihbarat, takip amacıyla kullanılacak. BAHA, geçen sene Şubat ayında meydana gelen ve çok sayıda ilimizi etkileyen depremin ardından arama ve kurtarma çalışmaları için ekiplere görüntü desteği sağlamıştı.
Bulutaltı insansız hava aracı BAHA, İHA’ların görüntü almasının zorlaştığı olumsuz hava koşullarında bulutaltı uçuş yaparak görüntü verebiliyor. Bu özelliği ve HAVELSAN’ın "dijital birlik" çalışma şekliyle öne çıkıyor. HAVELSAN’ın diğer insansız hava, kara ve deniz araçlarıyla birlikte çalışıyor. Diğer araçlar arasında kesintisiz veri akışı sağlıyor ve ortak görev icra edebiliyor.
Yüzde 90'ın üzerinde yerlilik oranı!
HAVELSAN BAHA modern orduların ihtiyaçlarına cevap verir niteliklerde; dikey iniş ve kalkış yeteneği, tam otonom görev kabiliyeti, farklı faydalı yüklerin entegre edilmesine izin veren modüler mimarisi ve daha birçok üstün özelliğiyle tüm insansız sistemlerle ortak harekât yapabilen bir Bulutaltı Otonom Hava Aracı konumunda. BAHA, yatay seyirde, benzinli motordan kuvvet alırken dikey iniş-kalkışta elektrik motorlarından destek alıyor.HAVELSAN BAHA, yüzde 90'ın üzerinde yerlilik oranıyla dikkat çekiyor.
15.000 feet’a kadar görev icra edebilen BAHA, benzin motoruyla 6 saate kadar havada kalabilmekte (elektrik motoruyla 2 saate kadar), 80 km’ye kadar menzilsunabilmekte. 3,7 metre kanat açıklığına sahip BAHA, 5 kg’a kadar faydalı yük taşıyabiliyor. Dolayısıyla BAHA, esas olarak keşif ve gözetleme için ideal bir platform diyebiliriz. Sistem, 2 kişi tarafından kolayca kurulup, tek kişi tarafından işletilebiliyor ve dakikalar içerisinde göreve hazır hale getirilebiliyor.
HAVELSAN BAHA Görev Kabiliyetleri
- Takip, Tespit ve Alan Koruma
- İstihbarat
- Elektronik Harp
- Kıyı ve Sınır Güvenliği
- Enerji Nakil ve Petrol-Gaz Hatları Denetimi
- Kaçakçılık ve Terörle Mücadele
- Asayiş
- Narkotik Bitki Tespiti
- Yerleşim Termal Ölçümü
- Orman Yangın Yönetimi
- Afet Sonrası Değerlendirme
- Sintine ve Çevre Kirliliği Tespiti
- Tarımsal Uygulamalar
- Haritacılık
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.