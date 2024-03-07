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    HAVELSAN BAHA'nın kabul testleri tamamlandı: Göreve hazır!

    HAVELSAN tarafından geliştirilen HAVELSAN BAHA (Bulutaltı İnsansız Hava Aracı) TSK envanterine girdi. BAHA'nın kabul faaliyetleri tamamlandı. Göreve hazır hale geldi.
    HAVELSAN BAHA'nın kabul testleri tamamlandı: Göreve hazır! Tam Boyutta Gör
    HAVELSAN tarafından geliştirilen BAHA (Bulutaltı İnsansız Hava Aracı), muayene ve kabul faaliyetleri tamamlandı. HAVELSAN BAHA, Kara Kuvvetleri Komutanlığı tarafından kullanıma hazır hale geldi.

    Konuyla ilgili olarak T.C. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Kara Kuvvetleri Komutanlığımızca; muhtelif miktarda, Bulut Altı İnsansız Hava Aracı (BAHA)'nın muayene ve kabul faaliyetleri tamamlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

    Önce bir Afrika ülkesine sonra da Orta Asya’ya ihracatı gerçekleşen HAVELSAN BAHA, artık Türk Silahlı Kuvvetleri için hizmet verecek. Sınır güvenliği, kıyı güvenliği, istihbarat, takip amacıyla kullanılacak. BAHA, geçen sene Şubat ayında meydana gelen ve çok sayıda ilimizi etkileyen depremin ardından arama ve kurtarma çalışmaları için ekiplere görüntü desteği sağlamıştı.

    HAVELSAN BAHA'nın kabul testleri tamamlandı: Göreve hazır! Tam Boyutta Gör

    Bulutaltı insansız hava aracı BAHA, İHA’ların görüntü almasının zorlaştığı olumsuz hava koşullarında bulutaltı uçuş yaparak görüntü verebiliyor. Bu özelliği ve HAVELSAN’ın "dijital birlik" çalışma şekliyle öne çıkıyor. HAVELSAN’ın diğer insansız hava, kara ve deniz araçlarıyla birlikte çalışıyor. Diğer araçlar arasında kesintisiz veri akışı sağlıyor ve ortak görev icra edebiliyor.

    Yüzde 90'ın üzerinde yerlilik oranı!

    HAVELSAN BAHA modern orduların ihtiyaçlarına cevap verir niteliklerde; dikey iniş ve kalkış yeteneği, tam otonom görev kabiliyeti, farklı faydalı yüklerin entegre edilmesine izin veren modüler mimarisi ve daha birçok üstün özelliğiyle tüm insansız sistemlerle ortak harekât yapabilen bir Bulutaltı Otonom Hava Aracı konumunda. BAHA, yatay seyirde, benzinli motordan kuvvet alırken dikey iniş-kalkışta elektrik motorlarından destek alıyor.HAVELSAN BAHA, yüzde 90'ın üzerinde yerlilik oranıyla dikkat çekiyor.

    15.000 feet’a kadar görev icra edebilen BAHA, benzin motoruyla 6 saate kadar havada kalabilmekte (elektrik motoruyla 2 saate kadar), 80 km’ye kadar menzilsunabilmekte. 3,7 metre kanat açıklığına sahip BAHA, 5 kg’a kadar faydalı yük taşıyabiliyor. Dolayısıyla BAHA, esas olarak keşif ve gözetleme için ideal bir platform diyebiliriz. Sistem, 2 kişi tarafından kolayca kurulup, tek kişi tarafından işletilebiliyor ve dakikalar içerisinde göreve hazır hale getirilebiliyor.

    HAVELSAN BAHA Görev Kabiliyetleri

    • Takip, Tespit ve Alan Koruma
    • İstihbarat
    • Elektronik Harp
    • Kıyı ve Sınır Güvenliği
    • Enerji Nakil ve Petrol-Gaz Hatları Denetimi
    • Kaçakçılık ve Terörle Mücadele
    • Asayiş
    • Narkotik Bitki Tespiti
    • Yerleşim Termal Ölçümü
    • Orman Yangın Yönetimi
    • Afet Sonrası Değerlendirme
    • Sintine ve Çevre Kirliliği Tespiti
    • Tarımsal Uygulamalar
    • Haritacılık
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 4 gün önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 2 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 3 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

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    emrahmt 4 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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