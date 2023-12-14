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    Ne dron ne roket: Dronların yeni silahı DROKET

    Dronlarda sıklıkla kullanılan havanlara alternatif ve daha modern bir çözüm olarak geliştirilen DROKET, farklı kullanım amaçlarına yönelik tasarımıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

    Tarım, haritacılık ve eğitim alanlarına yönelik İHA'lar (İnsansız Hava Aracı) geliştiren Sapmaz havacılık, bu konuda elde ettiği deneyimi Sapmaz Savunma adı altında geliştirdiği ürünlerle savunma sanayine aktarıyor.

    Askeri ihtiyaçları karşılamaya yönelik yeni çözümlerini ilk kez sergileyen şirket, geliştirdikleri ilk ürün olan "DROKET" hakkında da bazı bilgiler paylaştı. Konuyla alakalı konuşan Sapmaz Savunma Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Sapmaz, DROKET ile ilgili şu tanımı yapıyor:

    "Aslında ne dron ne de roket. İkisi arasında bir şey. Benzerini ne Türkiye'de ne de yurt dışında görmedik açıkçası. Kamikaze dronlara ve dronlardan serbest düşüm yöntemiyle atılan havan mermilerine alternatif olarak geliştirdiğimiz tamamen akıllı ve güdümlü bir ürün. Aynı zamanda kendi geliştirdiğimiz bir gimbal sistemiyle dron üzerinde 8 tane DROKET taşıyabiliyoruz. Ciddi ilgi var. Birleşik Arap Emirlikleri'nden de ürünün ihracatına yönelik bir teklif aldık."

    Son dönemde dronlara yaygın olarak 60 milimetrelik havanların entegre edildiğini ve bu sistemin oldukça ilkel olduğunu dile getiren Sapmaz, "Çünkü çok yüksekten atsanız hedefi vuramazsınız, muhtemelen bir rüzgar etkisiyle sağa-sola sapma gösterecektir. İkincisi yere düştüğünde çarpma etkisiyle patlayacağından dolayı yer yumuşaksa patlamaz bile. Patlama durumunda da yer yüzeyi bunun etkisinin yaklaşık yüzde 30-40'ını absorbe eder. Dolayısıyla tam performans alamazsınız." ifadelerine yer verdi.

    Ne dron ne roket: Dronların yeni silahı DROKET Tam Boyutta Gör
    DROKET ile aynı patlama etkisini oluşturabilecek hacmi güdümlü hale getirdiklerini söyleyen Sapmaz, "Yatayda gitme kabiliyeti olmadığı için roket, dron gibi havada asılı kalamadığı için de dron değil. İkisi arasında bir ürün olduğu için ismine DROKET diyoruz. Arkasında bir itki kuvveti oluşturan sistemi var. Kendi ağırlığıyla değil o itkinin etkisiyle hızlanıyor, ivmeleniyor. Orta kısmında parçacık tesirli bir patlayıcısı var. Bu tamamen elektronik fünyeye sistemiyle çalışıyor.

    Dolayısıyla istediğiniz yerde ve anda patlatabilirsiniz. Ön tarafına koyduğumuz mesafe ölçer sensör ile bunu yere istediğimiz mesafede patlatabilme imkanına sahibiz otonom olarak. Aynı zamanda ön taraftaki kamerayla görüntü işleme yöntemiyle hareketli ya da sabit objeyi takip edebilme kabiliyetimiz var. Bütün sistemi, patlayıcı etkisi maksimum olabilecek şekilde tasarladık." dedi.

    DROKET'in drondan bırakılma dışında da görev yapabileceğini anlatan Sapmaz, farklı kullanım konseptlerine ilişkin şunları kaydetti:

    Ne dron ne roket: Dronların yeni silahı DROKET Tam Boyutta Gör
    "İlla bunu drondan atmanıza gerek yok. Diyelim ki bir mağaradasınız, oraya tuzak kurmak istiyorsunuz. Bunu bir yere kamufle ettiniz. Sadece lazerin görüneceği kadar bir boşluk bıraktınız. Sistemin on/off tuşuna bastığınızda sistem açılır ve lazer aktif olur. Yani oradan biri geçtiği an bu patlayabilir. Siz bunu kurup orayı terk edebilirsiniz. Veya meskun mahalde terasta ya da bir evin içindesiniz. Aşağıya bunu elinizle atın. Nereden ne zaman istiyorsanız görüntü zaten size geliyor.

    O görüntüye bakarak istediğiniz yerde patlatabilirsiniz. Yine bunu bir yere bırakın, yakınında herhangi bir tehdidi gördüğünüzde istediğiniz an basıp patlatabilirsiniz. Veya aranan bir kişi var. Öncesinde makine öğrenmesi yöntemiyle görüntülerini buna yüklediniz o kişiyi gördüğünde patlar. Herkesi görür patlamaz ama o kişi gördüğünde patlayabilir. Dolayısıyla bu özellikleri hem dron da hem dron dışında kullanabileceğiniz bizim bildiğimiz dünyada bir ürün yok."

    Yaklaşık bir yıldır üzerinde çalışılan DROKET'in yakında saha testleri başlayacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    DH Misafiri 1 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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