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    Otomerkezi: "Ağustosta ÖTV'de yeni düzenleme öngörüyoruz"

    Otomerkezi.net CEO’su Muhammed Ali Karakaş, her yeni ÖTV düzenlemesinin Ağustos-Eylül aylarına denk geldiğini, sektör içinde yeni düzenlemenin yolda olduğuna dair öngörülerin paylaşıldığını söyledi.
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    Otomotiv pazarında yaşanan son gelişmeler, ikinci el araç satışlarını düşürürken, sıfır kilometre araç satışlarını artırmaya devam ediyor. Mayıs, Haziran, Temmuz aylarını kademeli düşüşlerle geçiren ve satış anlamında beklentileri karşılamayan ikinci el araç pazarının, olası bir ÖTV’deki yeni düzenlemeleyle tekrar hareketlenebileceğini aktaran Otomerkezi.net, sıfır tarafındaki rekor satışların, ÖTV baremlerinin artırılmasında önemli bir etken olacağına dikkat çekti.

    “En düşük oranın yüzde 100 olacağı sektör içinde konuşuluyor”

    Otomotiv sektöründeki güncel konulara ilişkin notlarını aktaran Otomerkezi.net CEO’su Muhammed Ali Karakaş, her yeni ÖTV düzenlemesinin Ağustos-Eylül aylarına denk geldiğini, sektör içinde yeni bir düzenlemenin yolda olduğuna dair öngörülerin paylaşıldığına dikkat çekti. Karakaş, konuyla ilgili açıklamasında şunları söyledi:

    “Sektör temsilcilerinin aldığı duyumlar ve öngörüleri doğrultusunda her ÖTV diliminin 20’şer puan artırılacağı, en düşük baremin ise kur etkisiyle yüzde 100 olacağı konuşuluyor. Buradaki en büyük sebep rekor sıfır satışları. Hali hazırda yüzde 80’lik dilimin altında yer alan bir model de kalmadı.

    Vatandaşın alım gücüne uygun düşük segment modellere düşük bir matrah, lüks modellere ise daha yüksek bir matrah uygulanması daha adil olacak hem sektörü hem de tüketiciyi rahatlatacaktır. Artan fiyatlara rağmen talep her geçen gün yükseliyor, ikinci elde ise tam tersi bir atmosfer hakim; gidişat iyi değil.
     

    Otomerkezi: 'Ağustosta ÖTV'de yeni düzenleme öngörüyoruz'
    Özellikle Mayıs ayında başlayan seçim belirsizliği, Haziran ayındaki uzun bayram tatili derken Temmuz ayında açıklanan yeni vergiler, bakanlığın kararlarının yürürlüğe girmesi sektörü daralttı. 3 aydır periyodik olarak satışlar düşüyor. Karaborsa satışların hafiflemesi, yeni yönetmeliklerin piyasaya net yansıması, tüketici tarafından gözlemlenmeye devam ediyor.

    Tüketici güvenini geri kazanınca ikinci ele tekrar yönelecektir. ÖTV oranlarının artırılması durumunda ikinci ele talep tekrar yükselir. Ancak ÖTV’de yapılacak olası yeni bir düzenlemede çağın gerektirdiği gibi, sektörün gelişimi adına artık elektrikli araçlara özel bir teşvik uygulanmasını doğru buluyoruz.” dedi.

    "Ticaret Bakanlığı'nın son kararları etkili oldu"

    Ticaret Bakanlığı’nın, “ikinci eli, sıfırının fiyatını geçemeyecek” aksiyonuyla ilgili de konuşan Karakaş, “Bakanlığın almış olduğu son kararlar, sahada pozitif farklılıklar doğurdu. Tespit ettiğimiz kadarıyla sıfırının fiyatını geçen ortalama 25 bin araç ilanı sayısı 3 bine düşmüş durumda. Fırsatçıların bir kısmı halen haksız kazanç elde etmeye devam etse de ilan sayılarına bakınca kararın doğru olduğu gözlemleniyor.

    Son günlerde gündeme gelen ikinci el araç ithalatında ise birçok risk var. Türkiye-Avrupa speclerine uygun olmayan araçların ülkeye girmemesi önemli. Belirli bir yaşın üstünde araçlar ithal edilirse ve bu süreklilik kazanırsa ülkemiz Avrupa’nın hurdalığına dönüşür. Tüm bu sebeplerden ötürü sadece 1 yaşa kadar olan araçların, sadece 6 ay gibi geçici süreyle ithal edilebilmesini doğru bulduğumuzu aktarmak istiyoruz. Fiyat istikrarı yakalanıp pazar rahatlatıldıktan sonra da bu ithalatın durdurulması sektörün selameti açısından önemli.” şeklinde konuştu.

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