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    Yerli haberleşme uydusu Türksat 6A, 2023’te fırlatılacak: İşte uydunun detayları

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye’nin yerli haberleşme uydusu Türksat 6A’nın önümüzdeki yıl uzaya fırlatılacağını ve Ar-Ge sürecinin de ülke içinde devam ettiği söyledi.
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    türksat 6a Tam Boyutta Gör
    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, TBMM Genel Kurulunda bakanlığının 2023 yılı bütçe görüşmelerine katılarak önemli açıklamalarda bulundu. Görüşmeler sırasında Türksat 6A hakkında önemli açıklamalar yapıldı. Bakan Karaismailoğlu ayrıca, Türkiye’nin fiber altyapısında da bir atılım yaşanacağını aktardı.

    Türksat 6A, 2023’te uzayda

    Bakan Karaismailoğlu, TBMM’de gerçekleştirmiş olduğu konuşmasında Türkiye’nin yerli haberleşme uydusu Türksat 6A’nın 2023 yılında uzaya fırlatılacağını açıkladı. Bakan, Türksat 6A için “Türkiye’nin en büyük Ar-Ge projelerinden biri” ifadelerini kullandı ve halihazırda Türksat 6A’nın bütün yapım süreçlerinin Ankara’da devam ettiğinin altını çizdi.

    Türksat 6A özellikleri

    Yerli haberleşme uydusu Türksat 6A, 2023’te fırlatılacak Tam Boyutta Gör
    Tamamen yerli ve milli imkanlarla geliştirildiği belirtilen Türksat 6A projesi 2014 yılında TÜBİTAK öncülüğünde başlatıldı ve sürece Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, TUSAŞ, ASELSAN, CTECH ve TÜRKSAT A.Ş’nin katılımı sağlandı. Proje kapsamında uydunun yapısal, ısıl ve kimyasal itki alt sistemleri ve mekanik yer destek ekipmanlarından TUSAŞ sorumlu olacak.

    Türksat 6A’nın yapımı ve entegre sistemleri tamamlandığında 2023 yılında SpaceX’e ait olan Falcon 9 roketiyle uzaya fırlatılacak. Uydunun ağırlığının 4.300 kg olduğu, 20 Ku-Bant alıcı/verici (transponder) taşıdığı ve kullanım ömrünün 15 yıl olduğu bildiriliyor.

    Fiber altyapı gelişiyor

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ayrıca Türkiye için son derece önemli olan fiber altyapı yatırımları hakkında da önemli bilgiler paylaştı. Bakan Karaismailoğlu, fiber hat uzunluğunun ülke genelinde yaygınlaşarak 1,5 milyon kilometreye ulaşacağını belirtti. Ayrıca 50 bin kilometrelik fiber altyapı çalışmasının da devam ettiğini vurguladı.

    Kaynakça https://www.trthaber.com/haber/gundem/turksat-6a-2023te-uzayda-olacak-729744.html https://www.tusas.com/urunler/uzay/haberlesme-uydulari/turksat-6a
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    Güneş enerjili otomobil seri üretime girdi

    K
    kaptan5656 5 gün önce

    türkiyede işe yarardı ama bu fiatla asla yaramaz 3-5 zengin alır hepsi bu

    D
    darthserratus 5 gün önce

    Tasarım olarak Mercedes EQXX'e ciddi bir benzerlik söz konusu

    Profil resmi
    ugah6aiw 5 gün önce

    .mercedes ne alaka dh misafirlerinde IQ düşüklüğü arttı tabi sadece makarna...

    D
    DH Misafiri 5 gün önce

    Mercedes'in yerinde olsam bu markaya dava açarım

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