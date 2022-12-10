Yerli haberleşme uydusu Türksat 6A, 2023’te fırlatılacak: İşte uydunun detayları

Türksat 6A, 2023’te uzayda
Bakan Karaismailoğlu, TBMM’de gerçekleştirmiş olduğu konuşmasında Türkiye’nin yerli haberleşme uydusu Türksat 6A’nın 2023 yılında uzaya fırlatılacağını açıkladı. Bakan, Türksat 6A için “Türkiye’nin en büyük Ar-Ge projelerinden biri” ifadelerini kullandı ve halihazırda Türksat 6A’nın bütün yapım süreçlerinin Ankara’da devam ettiğinin altını çizdi.
Türksat 6A özellikleri
Türksat 6A’nın yapımı ve entegre sistemleri tamamlandığında 2023 yılında SpaceX’e ait olan Falcon 9 roketiyle uzaya fırlatılacak. Uydunun ağırlığının 4.300 kg olduğu, 20 Ku-Bant alıcı/verici (transponder) taşıdığı ve kullanım ömrünün 15 yıl olduğu bildiriliyor.
Fiber altyapı gelişiyor
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ayrıca Türkiye için son derece önemli olan fiber altyapı yatırımları hakkında da önemli bilgiler paylaştı. Bakan Karaismailoğlu, fiber hat uzunluğunun ülke genelinde yaygınlaşarak 1,5 milyon kilometreye ulaşacağını belirtti. Ayrıca 50 bin kilometrelik fiber altyapı çalışmasının da devam ettiğini vurguladı.Kaynakça https://www.trthaber.com/haber/gundem/turksat-6a-2023te-uzayda-olacak-729744.html https://www.tusas.com/urunler/uzay/haberlesme-uydulari/turksat-6a Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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türkiyede işe yarardı ama bu fiatla asla yaramaz 3-5 zengin alır hepsi bu
Tasarım olarak Mercedes EQXX'e ciddi bir benzerlik söz konusu
.mercedes ne alaka dh misafirlerinde IQ düşüklüğü arttı tabi sadece makarna...
Mercedes'in yerinde olsam bu markaya dava açarım