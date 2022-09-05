Tam Boyutta Gör

Türksat AŞ Genel Müdürü Hasan Hüseyin Ertok, Teknofest Karadeniz’de açıklamalarda bulundu. Türksat 6A uydusunun geliştirme çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Yüzde 60’ın üzerinde yerlilik oranı ile Türksat'ın milli imkanlarla üretilen ilk haberleşme uydusu olma özelliği taşıyan Türksat 6A uydusunun hazırlıkları sürüyor. Türksat 6A’nın uçuş modelinin testleri Ankara'daki TUSAŞ’ın uzay sistemleri entegrasyon tesisinde başladı.

2023 Yılında Uzaya Fırlatılacak

Türksat 6A uydusu 2023 yılında fırlatılacak. Uyduyu uzaya Elon Musk’ın SpaceX şirketi taşıyacak. Türksat 6A'nın devreye girmesi ile birlikte Türkiye'nin Ku Band kapasitesi 528 Mhz artacak ve 6 bin 668 Mhz'e ulaşacak.

James Webb, ilk kez sistemimiz dışındaki bir gezegeni görüntüledi 16 sa. önce eklendi

Türksat 5B Uydusundaki Yerli Ekipmanlardan İlk Sinyaller Geldi

Tam Boyutta Gör

Türksat 5B uydusu 19 Aralık 2021’de fırlatılmış ve Haziran ayında yörüngeye yerleşmişti. Türksat 5B’nin Ku-Bant Almaç ve Ka-Bant Düşük Gürültülü Yükselteç (LNA) ekipmanları ASELSAN tarafından yerli olarak geliştirildi. Bu ekipmanlara ait ilk sinyaller, yer yüzündeki kontrol istasyonuna iletildi. Böylece uzay ortamında çalışabilirliklerini kanıtladı.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Popüler Bilim

Uzay Haberleri

Türksat 6A uydusunun uçuş modelinin testleri başladı