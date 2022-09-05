Türksat 6A uydusunun uçuş modelinin testleri başladı

- 2023 Yılında Uzaya Fırlatılacak
- Türksat 5B Uydusundaki Yerli Ekipmanlardan İlk Sinyaller Geldi
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Türksat AŞ Genel Müdürü Hasan Hüseyin Ertok, Teknofest Karadeniz’de açıklamalarda bulundu. Türksat 6A uydusunun geliştirme çalışmaları hakkında bilgi verdi.
Yüzde 60’ın üzerinde yerlilik oranı ile Türksat'ın milli imkanlarla üretilen ilk haberleşme uydusu olma özelliği taşıyan Türksat 6A uydusunun hazırlıkları sürüyor. Türksat 6A’nın uçuş modelinin testleri Ankara'daki TUSAŞ’ın uzay sistemleri entegrasyon tesisinde başladı.
2023 Yılında Uzaya Fırlatılacak
Türksat 6A uydusu 2023 yılında fırlatılacak. Uyduyu uzaya Elon Musk’ın SpaceX şirketi taşıyacak. Türksat 6A'nın devreye girmesi ile birlikte Türkiye'nin Ku Band kapasitesi 528 Mhz artacak ve 6 bin 668 Mhz'e ulaşacak.
Türksat 5B Uydusundaki Yerli Ekipmanlardan İlk Sinyaller Geldi
Türksat 5B uydusu 19 Aralık 2021’de fırlatılmış ve Haziran ayında yörüngeye yerleşmişti. Türksat 5B’nin Ku-Bant Almaç ve Ka-Bant Düşük Gürültülü Yükselteç (LNA) ekipmanları ASELSAN tarafından yerli olarak geliştirildi. Bu ekipmanlara ait ilk sinyaller, yer yüzündeki kontrol istasyonuna iletildi. Böylece uzay ortamında çalışabilirliklerini kanıtladı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Çok güzel ve uzman bir içerik olmuş teşekkürler