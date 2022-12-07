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    Elon Musk’a ait SpaceX, Starlink’in askeri versiyonu olan Starshield’ı tanıttı

    Elon Musk’a ait SpaceX, Starlink uydu teknolojisini Starshield adıyla birlikte askeri alana genişletiyor. Starshield’ın amaç ve detayları hakkında ise kısıtlı bilgi paylaşıldı.
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    SpaceX Starshield Tam Boyutta Gör
    SpaceX ve onun yetkinlikleri ABD hükümeti için paha biçilmez bir kaynak haline geldi. Elon Musk’a ait olan SpaceX, Starlink uydu teknolojisini Starshield adlı yeni bir iş koluyla askeri uygulamalara doğru genişletiyor. Yeni marka (muhtemelen bir yan kuruluş), SpaceX'in web sitesinde Dragon, Starlink ve Starship ile birlikte yeni bir üst düzey kategori olarak konumlandırılmış durumda.

    SpaceX, halihazırda çözümlerini ve uydu fırlatma yeteneklerini Falcon 9 gibi roketleriyle ABD hükümeti, Pentagon ve ordu için kullanmakta. Yeni Starshield ile birlikteliğin daha da güçleneceği düşünülüyor.

    Şirket web sitesinde “Starlink tüketici ve ticari kullanım için tasarlanırken, Starshield hükümet kullanımı için tasarlandı” diye belirtiliyor ve slogan olarak “ulusal güvenliği desteklemek” mottosu güdülüyor. Öte yandan Starshield’ın amaçlanan kapsamı ve yetenekleri hakkında çok az ayrıntı bulunuyor ve herhangi bir test veya çalışma da duyurulmadı.

    Starshield, devlet ve askeri hizmetler için kullanılacak

    SpaceX, Starlink’in askeri versiyonu olan Starshield’ı tanıttı Tam Boyutta Gör
    Devlet kurumları için güvenli uydu ağı vadeden Starshield, izleme, iletişim ve müşterilerine esnek bir platform olarak şirketin uzay aracının gövdesini sunuyor. Starshield aynı zamanda “uçtan uca” bir hizmet de sunacak. Bu hizmetin kapsamı oldukça geniş şöyle ki, SpacecX iletişim için yer istasyonları ve yörüngede iletişim uydusu sunacak. Dolayısıyla özerk bir ağ uzayda çalıştırılmış olacak.

    SpaceX, Starshield’ın, Starlink sistemiyle kullandığı veri şifrelemeye dayanarak, “gizli yükleri barındırmak ve verileri güvenli bir şekilde işlemek için ek yüksek güvenlikli kriptografik yetenek” kullandığını belirtiyor.

    Diğer bir önemli özellik: şirketin şu anda Starlink uzay aracını birbirine bağladığı “uydular arası lazer iletişim” bağlantıları. Diğer şirketlerin hükümet sistemlerini “Starshield ağına” bağlamak için terminallerin “ortak uydulara” eklenebileceği belirtiliyor.

    SpaceX, halihazırda Starshield sayfasında bu yetenekleri sunabileceğini belirtiyor ancak resmi olarak herhangi bir ortak çalışma veya görev bilgisi mevcut değil. Dolayısıyla SpaceX'in burada açıklanan yeteneklere ulaşmada tam olarak ne kadar ilerlediğini bilmek imkansız. Hatırlayacağınız üzere SpaceX, Starlink için geçtiğimiz hafta FCC'den ağı genişletmek için yeni bir izin almıştı. 

    Kaynakça https://www.spacex.com/starshield/ https://www.cnbc.com/2022/12/05/spacex-unveils-starshield-a-military-variation-of-starlink-satellites.html
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    Güneş enerjili otomobil seri üretime girdi

    K
    kaptan5656 1 gün önce

    türkiyede işe yarardı ama bu fiatla asla yaramaz 3-5 zengin alır hepsi bu

    D
    darthserratus 1 gün önce

    Tasarım olarak Mercedes EQXX'e ciddi bir benzerlik söz konusu

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 gün önce

    .mercedes ne alaka dh misafirlerinde IQ düşüklüğü arttı tabi sadece makarna...

    D
    DH Misafiri 2 gün önce

    Mercedes'in yerinde olsam bu markaya dava açarım

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