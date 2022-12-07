Elon Musk’a ait SpaceX, Starlink’in askeri versiyonu olan Starshield’ı tanıttı

SpaceX, halihazırda çözümlerini ve uydu fırlatma yeteneklerini Falcon 9 gibi roketleriyle ABD hükümeti, Pentagon ve ordu için kullanmakta. Yeni Starshield ile birlikteliğin daha da güçleneceği düşünülüyor.
Şirket web sitesinde “Starlink tüketici ve ticari kullanım için tasarlanırken, Starshield hükümet kullanımı için tasarlandı” diye belirtiliyor ve slogan olarak “ulusal güvenliği desteklemek” mottosu güdülüyor. Öte yandan Starshield’ın amaçlanan kapsamı ve yetenekleri hakkında çok az ayrıntı bulunuyor ve herhangi bir test veya çalışma da duyurulmadı.
Starshield, devlet ve askeri hizmetler için kullanılacak
SpaceX, Starshield’ın, Starlink sistemiyle kullandığı veri şifrelemeye dayanarak, “gizli yükleri barındırmak ve verileri güvenli bir şekilde işlemek için ek yüksek güvenlikli kriptografik yetenek” kullandığını belirtiyor.
Diğer bir önemli özellik: şirketin şu anda Starlink uzay aracını birbirine bağladığı “uydular arası lazer iletişim” bağlantıları. Diğer şirketlerin hükümet sistemlerini “Starshield ağına” bağlamak için terminallerin “ortak uydulara” eklenebileceği belirtiliyor.
SpaceX, halihazırda Starshield sayfasında bu yetenekleri sunabileceğini belirtiyor ancak resmi olarak herhangi bir ortak çalışma veya görev bilgisi mevcut değil. Dolayısıyla SpaceX'in burada açıklanan yeteneklere ulaşmada tam olarak ne kadar ilerlediğini bilmek imkansız. Hatırlayacağınız üzere SpaceX, Starlink için geçtiğimiz hafta FCC'den ağı genişletmek için yeni bir izin almıştı.Kaynakça https://www.spacex.com/starshield/ https://www.cnbc.com/2022/12/05/spacex-unveils-starshield-a-military-variation-of-starlink-satellites.html Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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türkiyede işe yarardı ama bu fiatla asla yaramaz 3-5 zengin alır hepsi bu
Tasarım olarak Mercedes EQXX'e ciddi bir benzerlik söz konusu
.mercedes ne alaka dh misafirlerinde IQ düşüklüğü arttı tabi sadece makarna...
Mercedes'in yerinde olsam bu markaya dava açarım