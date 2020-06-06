Yerli hızlı koronavirüs tanı kiti tanıtıldı

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TVNET’e katıldığı programda yeni yerli Covid-19 tanı kitini ilk kez gösterdi. TÜRKLAB tarafından geliştirilen tanı kiti, antikor testi yapıyor.

TÜRKLAB’ın Türkiye’de ürettiği hızlı tanı kitleri, dünyanın her tarafına satılabilecek. Proje, TÜBİTAK tarafından destekleniyor.

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TÜRKLAB hızlı tanı kiti, parmaktan alınan kanla 15 dakika içerisinde sonuçlanarak vücutta koronavirüse karşı antikor olup olmadığını gösteriyor. Daha önce koronavirüse yakalanıp virüsü vücudunuzdan atmış olsanız bile antikor testi ile bunu görebilmek mümkün. Antikor testleri, tarama testi yapılmasında ve PCR testi yapılacak kişilerin hızlıca belirlenmesinde büyük rol oynuyor.

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SARS-CoV-2 IgG Ab Testinin ve serum örneklerinde PCR Testinin uygunluk oranı:

SARS-CoV-2 IgM

Pozitif Uygunluk Oranı: 87.54%

Negatif Uygunluk Oranı: 98.43%

Toplam Uygunluk Oranı: 93.33%

SARS-CoV-2 IgG

Pozitif Uygunluk Oranı: 92.88%

Negatif Uygunluk Oranı: 99.06%

Toplam Uygunluk Oranı: 96.17%

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