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    Yerli hızlı koronavirüs tanı kiti tanıtıldı

    Bakan Mustafa Varank, TÜRKLAB tarafından geliştirilen yerli hızlı koronavirüs tanı kitini tanıttı. 15 dakikada antikor testi yapıyor.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Yerli hızlı koronavirüs tanı kiti tanıtıldı
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    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TVNET’e katıldığı programda yeni yerli Covid-19 tanı kitini ilk kez gösterdi. TÜRKLAB tarafından geliştirilen tanı kiti, antikor testi yapıyor.

    TÜRKLAB’ın Türkiye’de ürettiği hızlı tanı kitleri, dünyanın her tarafına satılabilecek. Proje, TÜBİTAK tarafından destekleniyor.

    Ayrıca Bkz. "Yerli ventilatör cihazı Biosys Biyovent hakkında her şey"

    TÜRKLAB hızlı tanı kiti, parmaktan alınan kanla 15 dakika içerisinde sonuçlanarak vücutta koronavirüse karşı antikor olup olmadığını gösteriyor. Daha önce koronavirüse yakalanıp virüsü vücudunuzdan atmış olsanız bile antikor testi ile bunu görebilmek mümkün. Antikor testleri, tarama testi yapılmasında ve PCR testi yapılacak kişilerin hızlıca belirlenmesinde büyük rol oynuyor.

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    Yerli hızlı koronavirüs tanı kiti tanıtıldı
    Tam Boyutta Gör

    SARS-CoV-2 IgG Ab Testinin ve serum örneklerinde PCR Testinin uygunluk oranı:

    SARS-CoV-2 IgM

    Pozitif Uygunluk Oranı: 87.54%

    Negatif Uygunluk Oranı: 98.43%

    Toplam Uygunluk Oranı: 93.33% 

    SARS-CoV-2 IgG

    Pozitif Uygunluk Oranı: 92.88%

    Negatif Uygunluk Oranı: 99.06%

    Toplam Uygunluk Oranı: 96.17%



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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    EddyCue (Eddy Cue) 8 sa. en beğenilen
    benim anlamadigim, ozel girisimlerin cikardigi urunleri devlet gorevlileri cikip neden tanitiyorlar ki? sanki devlet gelistirdi. birak sahibi ciksin anlatsin. solunum cihazlari olayinda da boyle oldu. bayraktar show yapti.

    girisimler binbir turlu zorluklar ile hayatta kalip urun gelistiriyorlar. ama olumlu sonuc ortaya cikinca siyasiler cokup prim pesinde oluyorlar.

    cok ilginc gercekten de.
    benim anlamadigim, ozel girisimlerin cikardigi urunleri devlet gorevlileri cikip neden tanitiyorlar ki? sanki devlet gelistirdi. birak sahibi ciksin anlatsin. s...
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    2 Yanıt Yanıtla +8
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    mokoko_TR 8 sa. yeni yorumcu EddyCue
    ilginç olan birşey yok senin ürünün olsa senmi iyi tanıtırsın yoksa devlet bakanı veya ülkenin önmli yüzümü? sırf muhalefet olmak için yazmayın be kardeşim
    Yanıtla +2
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    hanahmet (ahmet han ayas) 8 sa. EddyCue
    devlet destek vermezse
    - neden devlet destek vermez?
    devlet destek verirse
    - devlet niye tanıtıyor, kendisi tanıtsın?

    Devlet ne yapsın ?
    1 Yanıt Yanıtla +8
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    hanahmet (ahmet han ayas) 8 sa. EddyCue
    devlet destek vermezse
    - neden devlet destek vermez?
    devlet destek verirse
    - devlet niye tanıtıyor, kendisi tanıtsın?

    Devlet ne yapsın ?
    1 Yanıt Yanıtla +8
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    balcis 3 sa. hanahmet
    cevap sorunda gizli; destek versin ama bıraksın adam kendi ürününü tanıtsın.
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    Yorumlar (11) Yorum Yaz Forumda Gör
    mcrew (kemal kemal) 3 sa.
    100 milyon tane üretsinler bu kitten. Tüm sağlık personellerine versinler bu kitin kullanım eğitimini. İlk Yardımci sertifikası olanlar dahil



    Oy pusulaları gibi yığsinlar okullara bu kitleri. Yoğunluk oluşmayacak şekilde herkes kendisine tanımlanan okulda sınıfta belirlenen saatte testini olsun gelsin.

    Testi pozitif çıkanlar da direk karantinaya. Çin wuhan da 11 milyon test yaptı.
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    astegon (astegon CF) 6 sa.
    En kısa zamanda her yere dağıtmaları lazım. Tamam ihraç edelim ama öncelik ülkemiz olmalı.

    Şu anda herkes işlerine gidip geliyor. Sağlık merkezlerine verin her isteyen test olsun.

    Böylece insanlar kendilerine dikkat eder.
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    baris070707 (Barış Özdemir) 7 sa.
    İyi şimdi işi çözeriz o zaman
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    EddyCue (Eddy Cue) 8 sa. en beğenilen
    benim anlamadigim, ozel girisimlerin cikardigi urunleri devlet gorevlileri cikip neden tanitiyorlar ki? sanki devlet gelistirdi. birak sahibi ciksin anlatsin. solunum cihazlari olayinda da boyle oldu. bayraktar show yapti.

    girisimler binbir turlu zorluklar ile hayatta kalip urun gelistiriyorlar. ama olumlu sonuc ortaya cikinca siyasiler cokup prim pesinde oluyorlar.

    cok ilginc gercekten de.
    2 Yanıt Yanıtla +8
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    mokoko_TR 8 sa. yeni yorumcu EddyCue
    ilginç olan birşey yok senin ürünün olsa senmi iyi tanıtırsın yoksa devlet bakanı veya ülkenin önmli yüzümü? sırf muhalefet olmak için yazmayın be kardeşim
    Yanıtla +2
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    hanahmet (ahmet han ayas) 8 sa. EddyCue
    devlet destek vermezse
    - neden devlet destek vermez?
    devlet destek verirse
    - devlet niye tanıtıyor, kendisi tanıtsın?

    Devlet ne yapsın ?
    1 Yanıt Yanıtla +8
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    Hakimutata Insane (Sebastian Insane) 8 sa.
    Millete maske dağıtmayan hükumet, şimdi tanı kiti tanıtmış ilginç. 😂 Yurtdisina beleş halkına parayla verir bu işler, yaş işler adamı ?i?ler.
    Yanıtla +2
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    yimmasabi (YILMAZ ABİ) 9 sa.
    Yüzdeler ürünü başarılı gösteriyor. Bize de tebrik etmek düşer.
    Yanıtla +2
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    Tekno moomce (fehim velioğlu) 9 sa.
    Tama kit varsa işçiler den başlayarak herkesi test edip gizli taşıyıcılar ortaya çıkarsınlar
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    The Time Lord (Zamanda Birisi) 9 sa.
    Piyasaya çıkana kadar virüs biter, biz de mağaralardaki yarasalar test ederiz artık.
    1 Yanıt Yanıtla
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    hanahmet (ahmet han ayas) 8 sa. The Time Lord
    korona test kitimiz zaten var.
    Bu çıkardıkları şey virüs antikor testi.
    Virüse karşı dayanıklılık testi. Bu test kiti ile kimlerden antikor alınır hızlı bir şekilde öğrenilecek.

    Birileri Koronayı bitirmek için çalışıyor, birileri de çözümü başka ülkelerden bekliyor.
    Ayrıca durduk yere de corona bitmez.
    Yanıtla +1
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    Jon_Kar 9 sa.
    E tamam o zaman meydanlarda ucretsiz herkesetest yapilabilir bence
    1 Yanıt Yanıtla +3
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    mokoko_TR 8 sa. yeni yorumcu Jon_Kar
    çeşme var ondan akan bişey deil bu ..üretim maliyet gibi mevzular var
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    koronavirüs, covid-19 ve
    6 etiket daha hızlı tanı kiti antikor testi Türkiye Haberleri türklab yerli üretim Bilim ve Teknoloji
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