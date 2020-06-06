Yerli hızlı koronavirüs tanı kiti tanıtıldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TVNET’e katıldığı programda yeni yerli Covid-19 tanı kitini ilk kez gösterdi. TÜRKLAB tarafından geliştirilen tanı kiti, antikor testi yapıyor.
TÜRKLAB’ın Türkiye’de ürettiği hızlı tanı kitleri, dünyanın her tarafına satılabilecek. Proje, TÜBİTAK tarafından destekleniyor.
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TÜRKLAB hızlı tanı kiti, parmaktan alınan kanla 15 dakika içerisinde sonuçlanarak vücutta koronavirüse karşı antikor olup olmadığını gösteriyor. Daha önce koronavirüse yakalanıp virüsü vücudunuzdan atmış olsanız bile antikor testi ile bunu görebilmek mümkün. Antikor testleri, tarama testi yapılmasında ve PCR testi yapılacak kişilerin hızlıca belirlenmesinde büyük rol oynuyor.İlginizi Çekebilir Türkiye’deki koronavirüsün gen haritası çıkarıldı
SARS-CoV-2 IgG Ab Testinin ve serum örneklerinde PCR Testinin uygunluk oranı:
SARS-CoV-2 IgM
Pozitif Uygunluk Oranı: 87.54%
Negatif Uygunluk Oranı: 98.43%
Toplam Uygunluk Oranı: 93.33%
SARS-CoV-2 IgG
Pozitif Uygunluk Oranı: 92.88%
Negatif Uygunluk Oranı: 99.06%
Toplam Uygunluk Oranı: 96.17%
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girisimler binbir turlu zorluklar ile hayatta kalip urun gelistiriyorlar. ama olumlu sonuc ortaya cikinca siyasiler cokup prim pesinde oluyorlar.
cok ilginc gercekten de.
- neden devlet destek vermez?
devlet destek verirse
- devlet niye tanıtıyor, kendisi tanıtsın?
Devlet ne yapsın ?
- neden devlet destek vermez?
devlet destek verirse
- devlet niye tanıtıyor, kendisi tanıtsın?
Devlet ne yapsın ?