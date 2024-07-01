İMECE uydusu 588 milyon kilometre uzaklıktaki Jüpiter’in fotoğrafını çekti

- İMECE’den Jüpiter görüntüsü
- İMECE takım uyduları geliyor
- İMECE-1’in yerli ekipmanları neler?
- İMECE-1 uydusu özellikleri:
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İMECE’den Jüpiter görüntüsü
İMECE’nin Jüpiter fotoğrafını Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, “Dünyanın her noktasından görüntü alabilen Türkiye'nin ilk yüksek çözünürlüklü yerli ve milli gözlem uydusu İMECE kamerasını derin uzaya çevirdi! Metrealtı çözünürlükte, dünyayı görüntülemek üzere üretilen İMECE bu kez 588 milyon km uzaklıktaki Jüpiter’i görüntüledi. İMECE’de sergilenen başarı Milli Teknoloji Hamlesi’ni daha ileri taşırken, yeni nesil yer gözlem uydularımız için durmaksızın çalışmaya devam ediyoruz.” sözleriyle paylaştı.
İMECE takım uyduları geliyor
İMECE, 2023 yılında fırlatılmış olsa da ona eşlik edecek en az iki İMECE uydusu daha geliştiriliyor. Bu sayede uzayda İMECE takım uyduları görev almış olacak. 4 yıl içinde devreye girecek takım uydularla birlikte yüksek çözünürlüklü yer gözlem ihtiyaçlarının yerli imkanlarla karşılanması hedefleniyor. Bu projeleri GÖKTÜRK yenileme projelerinin takip etmesi bekleniyor. Proje kapsamında İMECE-2 ve İMECE-3’ün 2027 ve 2028 yıllarında devreye alınması hedefleniyor. Bu yeni uydular ile birlikte çözünürlük de iki kat yükselecek.
İMECE-1’in yerli ekipmanları neler?
- Elektro-optik kamera
- Yönlendirilebilir Anten
- Elektrikli İtki Motoru
- Yıldız İzler ve Tepki Tekeri
- Yeni Nesil Uçuş Bilgisayarı
- Güneş Algılayıcı
İMECE-1 uydusu özellikleri:
- Yörünge: 680 km güneşe eş zamanlı
- Hizmet Ömrü: 5 Yıl
- Görüntü Alanı (1 Kare): 13,9 km X 16,2 km
- Ağırlık: 800 kg
- Çözünürlük: PAN 0.99 m – MSI 3.96 m
- Yaklaşık 700 kilogram ağırlığa sahip uydu, 1000 kilometre uzunluğunda 16,73 kilometre genişliğinde bir alanı tek seferde çekebilme ve 320 megabayt/saniye brüt veri hızı ile yer istasyonuna çektiği görüntüleri indirme kabiliyete sahip.
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.