İMECE uydusu 588 milyon kilometre uzaklıktaki Jüpiter’in fotoğrafını çekti

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Tam Boyutta Gör TÜBİTAK tarafından tasarlanıp geliştirilen Türkiye'nin metre altı çözünürlüğe sahip ilk gözlem uydusu İMECE uydusu 15 Nisan 2023’te saat 09.48'de fırlatılmıştı. İMECE’nin uzaydan paylaştığı ilk görüntü Togg’un Gemlik’teki fabrikası olmuştu. Şimdi ise İMECE, gözünü bu sefer derin uzaya dikti ve 588 milyon km uzaklıkta bulunan Güneş Sistemi’nin en büyük gezegeni Jüpiter’i fotoğrafladı.

İMECE’den Jüpiter görüntüsü

İMECE’nin Jüpiter fotoğrafını Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, “Dünyanın her noktasından görüntü alabilen Türkiye'nin ilk yüksek çözünürlüklü yerli ve milli gözlem uydusu İMECE kamerasını derin uzaya çevirdi! Metrealtı çözünürlükte, dünyayı görüntülemek üzere üretilen İMECE bu kez 588 milyon km uzaklıktaki Jüpiter’i görüntüledi. İMECE’de sergilenen başarı Milli Teknoloji Hamlesi’ni daha ileri taşırken, yeni nesil yer gözlem uydularımız için durmaksızın çalışmaya devam ediyoruz.” sözleriyle paylaştı.

Tam Boyutta Gör Yaklaşık 700 kilometre yükseklikte, saatte 27 bin km hızla hareket eden İMECE, hiçbir kısıtlama olmaksızın metre altı çözünürlükte uydu görüntüsü çekebiliyor. 5 yıl hizmet ömrüne sahip olan İMECE aynı zamanda yüzde 60’ın üzerinde yerlilik oranıyla da önemli bir kilometre taşını temsil ediyor. Proje kapsamında elektro-optik kamera, uçuş bilgisayarı, elektrikli itki, yönelim ve yörünge belirleme, güç ve haberleşme alt sistemleri TÜBİTAK UZAY tarafından geliştirildi.

İMECE takım uyduları geliyor

İMECE, 2023 yılında fırlatılmış olsa da ona eşlik edecek en az iki İMECE uydusu daha geliştiriliyor. Bu sayede uzayda İMECE takım uyduları görev almış olacak. 4 yıl içinde devreye girecek takım uydularla birlikte yüksek çözünürlüklü yer gözlem ihtiyaçlarının yerli imkanlarla karşılanması hedefleniyor. Bu projeleri GÖKTÜRK yenileme projelerinin takip etmesi bekleniyor. Proje kapsamında İMECE-2 ve İMECE-3’ün 2027 ve 2028 yıllarında devreye alınması hedefleniyor. Bu yeni uydular ile birlikte çözünürlük de iki kat yükselecek.

Türkiye'nin İMECE takım uydu projesi yakında başlayacak 3 gün önce eklendi

İMECE-1’in yerli ekipmanları neler?

Elektro-optik kamera

Yönlendirilebilir Anten

Elektrikli İtki Motoru

Yıldız İzler ve Tepki Tekeri

Yeni Nesil Uçuş Bilgisayarı

Güneş Algılayıcı

İMECE-1 uydusu özellikleri:

Yörünge: 680 km güneşe eş zamanlı

Hizmet Ömrü: 5 Yıl

Görüntü Alanı (1 Kare): 13,9 km X 16,2 km

Ağırlık: 800 kg

Çözünürlük: PAN 0.99 m – MSI 3.96 m

Yaklaşık 700 kilogram ağırlığa sahip uydu, 1000 kilometre uzunluğunda 16,73 kilometre genişliğinde bir alanı tek seferde çekebilme ve 320 megabayt/saniye brüt veri hızı ile yer istasyonuna çektiği görüntüleri indirme kabiliyete sahip.

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Yerli İMECE uydusuyla Jüpiter’in fotoğrafı çekildi