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    İMECE uydusu 588 milyon kilometre uzaklıktaki Jüpiter’in fotoğrafını çekti

    Geçtiğimiz yıl fırlatılan TÜBİTAK tarafından geliştirilen İMECE uydusu yeni bir başarıya imza attı. İMECE yer gözlem uydusu bu sefer gözünü Jüpiter’e dikti ve harika bir fotoğraf çekti.
    Yerli İMECE uydusuyla Jüpiter’in fotoğrafı çekildi Tam Boyutta Gör
    TÜBİTAK tarafından tasarlanıp geliştirilen Türkiye'nin metre altı çözünürlüğe sahip ilk gözlem uydusu İMECE uydusu 15 Nisan 2023’te saat 09.48'de fırlatılmıştı. İMECE’nin uzaydan paylaştığı ilk görüntü Togg’un Gemlik’teki fabrikası olmuştu. Şimdi ise İMECE, gözünü bu sefer derin uzaya dikti ve 588 milyon km uzaklıkta bulunan Güneş Sistemi’nin en büyük gezegeni Jüpiter’i fotoğrafladı.

    İMECE’den Jüpiter görüntüsü

    İMECE’nin Jüpiter fotoğrafını Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, “Dünyanın her noktasından görüntü alabilen Türkiye'nin ilk yüksek çözünürlüklü yerli ve milli gözlem uydusu İMECE kamerasını derin uzaya çevirdi! Metrealtı çözünürlükte, dünyayı görüntülemek üzere üretilen İMECE bu kez 588 milyon km uzaklıktaki Jüpiter’i görüntüledi. İMECE’de sergilenen başarı Milli Teknoloji Hamlesi’ni daha ileri taşırken, yeni nesil yer gözlem uydularımız için durmaksızın çalışmaya devam ediyoruz.” sözleriyle paylaştı.

    Yerli İMECE uydusuyla Jüpiter’in fotoğrafı çekildi Tam Boyutta Gör
    Yaklaşık 700 kilometre yükseklikte, saatte 27 bin km hızla hareket eden İMECE, hiçbir kısıtlama olmaksızın metre altı çözünürlükte uydu görüntüsü çekebiliyor. 5 yıl hizmet ömrüne sahip olan İMECE aynı zamanda yüzde 60’ın üzerinde yerlilik oranıyla da önemli bir kilometre taşını temsil ediyor. Proje kapsamında elektro-optik kamera, uçuş bilgisayarı, elektrikli itki, yönelim ve yörünge belirleme, güç ve haberleşme alt sistemleri TÜBİTAK UZAY tarafından geliştirildi.

    İMECE takım uyduları geliyor

    İMECE, 2023 yılında fırlatılmış olsa da ona eşlik edecek en az iki İMECE uydusu daha geliştiriliyor. Bu sayede uzayda İMECE takım uyduları görev almış olacak. 4 yıl içinde devreye girecek takım uydularla birlikte yüksek çözünürlüklü yer gözlem ihtiyaçlarının yerli imkanlarla karşılanması hedefleniyor. Bu projeleri GÖKTÜRK yenileme projelerinin takip etmesi bekleniyor. Proje kapsamında İMECE-2 ve İMECE-3’ün 2027 ve 2028 yıllarında devreye alınması hedefleniyor. Bu yeni uydular ile birlikte çözünürlük de iki kat yükselecek.

    İMECE-1’in yerli ekipmanları neler?

    • Elektro-optik kamera
    • Yönlendirilebilir Anten
    • Elektrikli İtki Motoru
    • Yıldız İzler ve Tepki Tekeri
    • Yeni Nesil Uçuş Bilgisayarı
    • Güneş Algılayıcı

    İMECE-1 uydusu özellikleri:

    • Yörünge: 680 km güneşe eş zamanlı
    • Hizmet Ömrü: 5 Yıl
    • Görüntü Alanı (1 Kare): 13,9 km X 16,2 km
    • Ağırlık: 800 kg
    • Çözünürlük: PAN 0.99 m – MSI 3.96 m
    • Yaklaşık 700 kilogram ağırlığa sahip uydu, 1000 kilometre uzunluğunda 16,73 kilometre genişliğinde bir alanı tek seferde çekebilme ve 320 megabayt/saniye brüt veri hızı ile yer istasyonuna çektiği görüntüleri indirme kabiliyete sahip.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    H
    Halilcv 22 saat önce

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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