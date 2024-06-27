İMECE takım uydu projesi yakında başlayacak: Hedef istihbarat ve gözlem

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, yapmış olduğu açıklamalarda İMECE takım uydu projesine yakın zamanda başlayacaklarını duyurdu. "Takım uydularla ülkemizin yüksek çözünürlüklü yer gözlem ihtiyaçlarının önemli bir kısmı yerli imkanlarla karşılanmış olacak." ifadelerini kullanan Kacır, bu uyduların istihbarat ve gözlem hedefli olduklarını da doğrulamış oldu.

İMECE takım uyduları yakında uzayda

Bakan Mehmet Fatih Kacır, haberleşme, gözlem ve istihbarat uyduları alanında önemli aşamalar kaydedildiğini ifade etti. Bakan, İMECE takım uydu projesine yakın zamanda başlanacağını söylerken Küp uydularla ilgili çalışmaların da önemine dikkat çekti.

4 yıl içinde devreye girecek takım uydularla birlikte yüksek çözünürlüklü yer gözlem ihtiyaçlarının yerli imkanlarla karşılanması hedefleniyor. Bu projeleri GÖKTÜRK yenileme projelerinin takip etmesi bekleniyor. Bakan Kacır, farklı görev yükleriyle Türkiye’nin uydu filosunun genişletileceğini de ifade ediyor. Uzay tabanlı projelerle birlikte Doğu Anadolu Gözlemevi Projesi de yürütülmeye devam ediliyor.

Çin, Ay’ın uzak yüzünden topladığı örnekleri Dünya’ya getirdi 2 gün önce eklendi

Halihazırda TÜBİTAK Uzay tarafından geliştirilen yer gözlem uydusu İMECE yörüngede görevini sürdürüyor. Proje kapsamında buna İMECE-2 ve İMECE-3’ün eklenmesi hedefleniyor. Daha önce verilen tarihler 2027 yılına işaret ediyordu. Bu takvime sadık kalınıyor.

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, İMECE takım uydularıyla Türkiye'nin istediği yerden, istediği zamanda gözlem yapabileceğini belirtti. Mandal, İMECE takım uydu projesinde İMECE-2 ve İMECE-3 uydularının 2027 ve 2028 devreye gireceğini açıkladı. İMECE-2, İMECE-3'ün çözünürlüğü İMECE-1'den iki kat daha yüksek olacak.

İMECE-1’in yerli ekipmanları neler?

Elektro-optik kamera

Yönlendirilebilir Anten

Elektrikli İtki Motoru

Yıldız İzler ve Tepki Tekeri

Yeni Nesil Uçuş Bilgisayarı

Güneş Algılayıcı

İMECE-1 uydusu özellikleri:

Yörünge: 680 km güneşe eş zamanlı

Hizmet Ömrü: 5 Yıl

Görüntü Alanı (1 Kare): 13,9 km X 16,2 km

Ağırlık: 800 kg

Çözünürlük: PAN 0.99 m – MSI 3.96 m

Yaklaşık 700 kilogram ağırlığa sahip uydu, 1000 kilometre uzunluğunda 16,73 kilometre genişliğinde bir alanı tek seferde çekebilme ve 320 megabayt/saniye brüt veri hızı ile yer istasyonuna çektiği görüntüleri indirme kabiliyete sahip.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Popüler Bilim

Uzay Haberleri

Türkiye'nin İMECE takım uydu projesi yakında başlayacak