İMECE takım uydu projesi yakında başlayacak: Hedef istihbarat ve gözlem

- İMECE takım uyduları yakında uzayda
- İMECE-1’in yerli ekipmanları neler?
- İMECE-1 uydusu özellikleri:
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İMECE takım uyduları yakında uzayda
Bakan Mehmet Fatih Kacır, haberleşme, gözlem ve istihbarat uyduları alanında önemli aşamalar kaydedildiğini ifade etti. Bakan, İMECE takım uydu projesine yakın zamanda başlanacağını söylerken Küp uydularla ilgili çalışmaların da önemine dikkat çekti.
Halihazırda TÜBİTAK Uzay tarafından geliştirilen yer gözlem uydusu İMECE yörüngede görevini sürdürüyor. Proje kapsamında buna İMECE-2 ve İMECE-3’ün eklenmesi hedefleniyor. Daha önce verilen tarihler 2027 yılına işaret ediyordu. Bu takvime sadık kalınıyor.
TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, İMECE takım uydularıyla Türkiye'nin istediği yerden, istediği zamanda gözlem yapabileceğini belirtti. Mandal, İMECE takım uydu projesinde İMECE-2 ve İMECE-3 uydularının 2027 ve 2028 devreye gireceğini açıkladı. İMECE-2, İMECE-3'ün çözünürlüğü İMECE-1'den iki kat daha yüksek olacak.
İMECE-1’in yerli ekipmanları neler?
- Elektro-optik kamera
- Yönlendirilebilir Anten
- Elektrikli İtki Motoru
- Yıldız İzler ve Tepki Tekeri
- Yeni Nesil Uçuş Bilgisayarı
- Güneş Algılayıcı
İMECE-1 uydusu özellikleri:
- Yörünge: 680 km güneşe eş zamanlı
- Hizmet Ömrü: 5 Yıl
- Görüntü Alanı (1 Kare): 13,9 km X 16,2 km
- Ağırlık: 800 kg
- Çözünürlük: PAN 0.99 m – MSI 3.96 m
- Yaklaşık 700 kilogram ağırlığa sahip uydu, 1000 kilometre uzunluğunda 16,73 kilometre genişliğinde bir alanı tek seferde çekebilme ve 320 megabayt/saniye brüt veri hızı ile yer istasyonuna çektiği görüntüleri indirme kabiliyete sahip.
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.