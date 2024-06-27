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    İMECE takım uydu projesi yakında başlayacak: Hedef istihbarat ve gözlem

    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İMECE takım uydu projesine yakın zamanda başlayacaklarını belirtti. Uydular ile Türkiye'nin istihbarat ve gözlem gücü artırılacak.
    Türkiye'nin İMECE takım uydu projesi yakında başlayacak Tam Boyutta Gör
    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, yapmış olduğu açıklamalarda İMECE takım uydu projesine yakın zamanda başlayacaklarını duyurdu. "Takım uydularla ülkemizin yüksek çözünürlüklü yer gözlem ihtiyaçlarının önemli bir kısmı yerli imkanlarla karşılanmış olacak." ifadelerini kullanan Kacır, bu uyduların istihbarat ve gözlem hedefli olduklarını da doğrulamış oldu.

    İMECE takım uyduları yakında uzayda

    Bakan Mehmet Fatih Kacır, haberleşme, gözlem ve istihbarat uyduları alanında önemli aşamalar kaydedildiğini ifade etti. Bakan, İMECE takım uydu projesine yakın zamanda başlanacağını söylerken Küp uydularla ilgili çalışmaların da önemine dikkat çekti.

    Türkiye'nin İMECE takım uydu projesi yakında başlayacak
    4 yıl içinde devreye girecek takım uydularla birlikte yüksek çözünürlüklü yer gözlem ihtiyaçlarının yerli imkanlarla karşılanması hedefleniyor. Bu projeleri GÖKTÜRK yenileme projelerinin takip etmesi bekleniyor. Bakan Kacır, farklı görev yükleriyle Türkiye’nin uydu filosunun genişletileceğini de ifade ediyor. Uzay tabanlı projelerle birlikte Doğu Anadolu Gözlemevi Projesi de yürütülmeye devam ediliyor.

    Halihazırda TÜBİTAK Uzay tarafından geliştirilen yer gözlem uydusu İMECE yörüngede görevini sürdürüyor. Proje kapsamında buna İMECE-2 ve İMECE-3’ün eklenmesi hedefleniyor. Daha önce verilen tarihler 2027 yılına işaret ediyordu. Bu takvime sadık kalınıyor. 

    TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, İMECE takım uydularıyla Türkiye'nin istediği yerden, istediği zamanda gözlem yapabileceğini belirtti. Mandal, İMECE takım uydu projesinde İMECE-2 ve İMECE-3 uydularının 2027 ve 2028 devreye gireceğini açıkladı. İMECE-2, İMECE-3'ün çözünürlüğü İMECE-1'den iki kat daha yüksek olacak.

    İMECE-1’in yerli ekipmanları neler? 

    • Elektro-optik kamera
    • Yönlendirilebilir Anten
    • Elektrikli İtki Motoru
    • Yıldız İzler ve Tepki Tekeri
    • Yeni Nesil Uçuş Bilgisayarı
    • Güneş Algılayıcı

    İMECE-1 uydusu özellikleri:

    • Yörünge: 680 km güneşe eş zamanlı
    • Hizmet Ömrü: 5 Yıl
    • Görüntü Alanı (1 Kare): 13,9 km X 16,2 km
    • Ağırlık: 800 kg
    • Çözünürlük: PAN 0.99 m – MSI 3.96 m
    • Yaklaşık 700 kilogram ağırlığa sahip uydu, 1000 kilometre uzunluğunda 16,73 kilometre genişliğinde bir alanı tek seferde çekebilme ve 320 megabayt/saniye brüt veri hızı ile yer istasyonuna çektiği görüntüleri indirme kabiliyete sahip.
    Kaynakça https://www.aa.com.tr/tr/dosya-haber/uydular-takim-olacak-turkiyenin-istihbarat-ve-gozlem-gucu-artacak/3258362 https://www.aa.com.tr/tr/dosya-haber/turkiye-yeni-imece-uydulariyla-dunyanin-her-yerinden-gozlem-yapabilecek/3259614
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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