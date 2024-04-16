Türkiye'nin yüksek çözünürlüklü ilk gözlem uydusu İMECE, uzaydaki birinci yılını tamamladı

Tam Boyutta Gör Türkiye’nin metre altı çözünürlüğe sahip ilk gözlem uydusu İMECE, 15 Nisan 2023 tarihinde uzaya fırlatılmıştı. İMECE, uzaydaki birinci yılını tamamladı.

İMECE’nin uzaydan paylaştığı ilk görüntü Togg’un Gemlik’teki fabrikası olmuştu. İMECE, Alper Gezeravcı’nın ziyaret ettiği Uluslararası Uzay İstasyonu’nu (ISS) görüntüledi.

İMECE'nin birinci yaşını kutlayan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TÜRKSAT 6A'nın 8 Temmuz 2024 haftasında fırlatılacağını vurguladı. Bakan Kacır'ın paylaşımı şöyle:

Yüzde 60’ın üzerinde yerlilik oranıyla dikkat çekiyor

İMECE; yaklaşık 700 kilometre yükseklikte, saatte 27 bin km hızla hareket ediyor. Dünya'nın herhangi bir yerinden hiçbir kısıtlama olmaksızın metre altı çözünürlükte uydu görüntüsü çekebiliyor.

TÜBİTAK UZAY tarafından tasarlanıp üretilen İMECE, yüzde 60’ın üzerinde yerlilik oranı ile dikkat çekiyor. Elektro-optik kamera, uçuş bilgisayarı, elektrikli itki, yönelim ve yörünge belirleme, güç ve haberleşme alt sistemleri TÜBİTAK UZAY geliştirildi.

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Uydu, 1000 kilometre uzunluğundaki ve 16,73 kilometre genişliğindeki bir bölgeyi tek seferde çekebilme yeteneğine sahip. Çektiği görüntüleri 320 Mbps veri hızı ile yer istasyonuna gönderiyor.

İMECE, Hava Kuvvetleri Komutanlığı başta olmak üzere kamu kurumları tarafından kullanılıyor. Hedef teşhis, tespit, doğal afet, savunma, tarımsal uygulamalar gibi alanlarda ülkemize hizmet veriyor

İMECE uydusu özellikleri 🛰️

Yörünge: 680 km güneşe eş zamanlı

Hizmet Ömrü: 5 Yıl

Görüntü Alanı (1 Kare): 13,9 km X 16,2 km

Ağırlık: 800 kg

Çözünürlük: PAN 0.99 m – MSI 3.96 m

İMECE’nin yerli ekipmanları neler?

Elektro-optik kamera

Yönlendirilebilir Anten

Elektrikli İtki Motoru

Yıldız İzler ve Tepki Tekeri

Yeni Nesil Uçuş Bilgisayarı

Güneş Algılayıcı

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İMECE gözlem uydusu uzaydaki birinci yılını tamamladı