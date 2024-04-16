Türkiye'nin yüksek çözünürlüklü ilk gözlem uydusu İMECE, uzaydaki birinci yılını tamamladı

- Yüzde 60’ın üzerinde yerlilik oranıyla dikkat çekiyor
- İMECE uydusu özellikleri 🛰️
- İMECE’nin yerli ekipmanları neler?
- Yorumlar
İMECE’nin uzaydan paylaştığı ilk görüntü Togg’un Gemlik’teki fabrikası olmuştu. İMECE, Alper Gezeravcı’nın ziyaret ettiği Uluslararası Uzay İstasyonu’nu (ISS) görüntüledi.
İMECE'nin birinci yaşını kutlayan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TÜRKSAT 6A'nın 8 Temmuz 2024 haftasında fırlatılacağını vurguladı. Bakan Kacır'ın paylaşımı şöyle:
Yüzde 60’ın üzerinde yerlilik oranıyla dikkat çekiyor
İMECE; yaklaşık 700 kilometre yükseklikte, saatte 27 bin km hızla hareket ediyor. Dünya'nın herhangi bir yerinden hiçbir kısıtlama olmaksızın metre altı çözünürlükte uydu görüntüsü çekebiliyor.
TÜBİTAK UZAY tarafından tasarlanıp üretilen İMECE, yüzde 60’ın üzerinde yerlilik oranı ile dikkat çekiyor. Elektro-optik kamera, uçuş bilgisayarı, elektrikli itki, yönelim ve yörünge belirleme, güç ve haberleşme alt sistemleri TÜBİTAK UZAY geliştirildi.
Uydu, 1000 kilometre uzunluğundaki ve 16,73 kilometre genişliğindeki bir bölgeyi tek seferde çekebilme yeteneğine sahip. Çektiği görüntüleri 320 Mbps veri hızı ile yer istasyonuna gönderiyor.
İMECE, Hava Kuvvetleri Komutanlığı başta olmak üzere kamu kurumları tarafından kullanılıyor. Hedef teşhis, tespit, doğal afet, savunma, tarımsal uygulamalar gibi alanlarda ülkemize hizmet veriyor
İMECE uydusu özellikleri 🛰️
- Yörünge: 680 km güneşe eş zamanlı
- Hizmet Ömrü: 5 Yıl
- Görüntü Alanı (1 Kare): 13,9 km X 16,2 km
- Ağırlık: 800 kg
- Çözünürlük: PAN 0.99 m – MSI 3.96 m
İMECE’nin yerli ekipmanları neler?
- Elektro-optik kamera
- Yönlendirilebilir Anten
- Elektrikli İtki Motoru
- Yıldız İzler ve Tepki Tekeri
- Yeni Nesil Uçuş Bilgisayarı
- Güneş Algılayıcı
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Kusura bakmayın, bu bölüm bende migren yaptı. Adblocker kullanıyorsanız filtre: www.donanimhaber.com##.owl-stage
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)