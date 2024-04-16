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    Anlık Bildirim

    Türkiye'nin yüksek çözünürlüklü ilk gözlem uydusu İMECE, uzaydaki birinci yılını tamamladı

    Türkiye'nin metre altı çözünrülüğe sahip elektro-optik gözlem uydusu İMECE, uzaydaki birinci yılını geride bıraktı. İMECE uydusu özellikleri neler?                
    İMECE gözlem uydusu uzaydaki birinci yılını tamamladı Tam Boyutta Gör
    Türkiye’nin metre altı çözünürlüğe sahip ilk gözlem uydusu İMECE, 15 Nisan 2023 tarihinde uzaya fırlatılmıştı. İMECE, uzaydaki birinci yılını tamamladı.

    İMECE’nin uzaydan paylaştığı ilk görüntü Togg’un Gemlik’teki fabrikası olmuştu. İMECE, Alper Gezeravcı’nın ziyaret ettiği Uluslararası Uzay İstasyonu’nu (ISS) görüntüledi.

    İMECE'nin birinci yaşını kutlayan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TÜRKSAT 6A'nın 8 Temmuz 2024 haftasında fırlatılacağını vurguladı. Bakan Kacır'ın paylaşımı şöyle:

    Yüzde 60’ın üzerinde yerlilik oranıyla dikkat çekiyor

    İMECE; yaklaşık 700 kilometre yükseklikte, saatte 27 bin km hızla hareket ediyor. Dünya'nın herhangi bir yerinden hiçbir kısıtlama olmaksızın metre altı çözünürlükte uydu görüntüsü çekebiliyor. 

    TÜBİTAK UZAY tarafından tasarlanıp üretilen İMECE, yüzde 60’ın üzerinde yerlilik oranı ile dikkat çekiyor. Elektro-optik kamera, uçuş bilgisayarı, elektrikli itki, yönelim ve yörünge belirleme, güç ve haberleşme alt sistemleri TÜBİTAK UZAY geliştirildi.

    Uydu, 1000 kilometre uzunluğundaki ve 16,73 kilometre genişliğindeki bir bölgeyi tek seferde çekebilme yeteneğine sahip. Çektiği görüntüleri 320 Mbps veri hızı ile yer istasyonuna gönderiyor.

    İMECE, Hava Kuvvetleri Komutanlığı başta olmak üzere kamu kurumları tarafından kullanılıyor. Hedef teşhis, tespit, doğal afet, savunma, tarımsal uygulamalar gibi alanlarda ülkemize hizmet veriyor

    İMECE uydusu özellikleri 🛰️

    • Yörünge: 680 km güneşe eş zamanlı
    • Hizmet Ömrü: 5 Yıl
    • Görüntü Alanı (1 Kare): 13,9 km X 16,2 km
    • Ağırlık: 800 kg
    • Çözünürlük: PAN 0.99 m – MSI 3.96 m

    İMECE’nin yerli ekipmanları neler?

    • Elektro-optik kamera
    • Yönlendirilebilir Anten
    • Elektrikli İtki Motoru
    • Yıldız İzler ve Tepki Tekeri
    • Yeni Nesil Uçuş Bilgisayarı
    • Güneş Algılayıcı
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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 gün önce

    Kusura bakmayın, bu bölüm bende migren yaptı. Adblocker kullanıyorsanız filtre: www.donanimhaber.com##.owl-stage

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    Exadious 3 hafta önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 3 hafta önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 hafta önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

    Profil resmi
    alex59 1 ay önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

    Profil resmi
    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 2 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 3 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 3 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 3 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

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