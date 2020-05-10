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    Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Türkiye'nin yarısı 16 Mbps ve altında internet hızına sahip

    BTK'nın 2019 sonu verilerine göre Türkiye'deki sabit genişbant internet abonelerinin yüzde 75,9'u 24 Mbps ve altında internet hızına sahip.
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    5 gün (Son Güncelleme: 5 gün)
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    Operatörler - Kurumsal Haberler
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Türkiye'nin yarısı 16 Mbps ve altında internet hızına sahip
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    Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) verilerine göre hazırlanan rapora göre Türkiye’de sabit genişbant internet kullanıcılarının yarısından fazlası düşük hız kullanıyor.

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    2019 sonu itibariyle Türkiye’deki kullanıcıların yüzde 51,6’sı 16 Mbps ve altında, yüzde 75,9’u 24 Mbps ve altındaki hızda internet tarifesine sahip. Bu veriler tarifede vaat edilen hızlar. Gerçekte alınan hızlar daha düşük olduğu için ülkenin yarısından fazlasının düşük hızda internet kullandığını söyleyebiliriz.

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    Aylık ortalama kullanım: 119,3 GB

    Abonelerin yüzde 67,8’i xDSL (ADSL, VDSL) internet kullanırken fiber abonelerin payı ise yüzde 22,6 oldu. 2019 dördüncü çeyreğinde sabit genişbant abonelerin aylık ortalama kullanımı 119,3 GB olarak ölçüldü.

    Türkiye'nin yarısı 16 Mbps ve altında internet hızına sahip
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    Abone dağılımına baktığımızda Türk Telekom yüzde 65,76’lık pazar payı ile pastanın en büyük payına sahip. Ardından yüzde 16,09 ile Superonline ve yüzde 7,44 ile Vodafone geliyor.



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    EddyCue (Eddy Cue) 5 gün en beğenilen
    ben size, bizimkilerin bundan cikaracagi sonucu soyleyeyim. "hizlar gayet iyiymis. vergiyi arttirin"
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    XpressMusic34 5 gün
    Haberi yazan editöre bir çift söz söylemek isterim.

    1.Bu aboneler bölgelerindeki altyapı desteklemediği için mi düşük hız kullanıyorlar?
    2.Maddi sebeplerden ötürü, bölgelerinde yüksek hız desteklendiği halde yüksek hıza geçiş mi yapamıyorlar?
    3.ADSL ve VDSL arasındaki farklılıklardan doğan yeni bir modem alma gerekliliğini beyhude görüp mü yüksek hız tercih etmiyorlar?
    4.Habere kaynak olarak eklediğiniz btk 2019 4.çeyrek raporunda bu detaylara yer veriliyor mu, iyice okudunuz mu?
    5.İnsanlar maddi imkansızlıklar içerisindeyken sizce en ucuzuna mı yönelir yoksa en hızlısına mı? (Modem kira bedelleri, VDSL2 modemlerin yüksek ücreti vb)

    Son olarak ise başvurduğunuz kaynakta şöyle bir bilgi daha vardı, gözardı edilmiş.

    "Alternatif işletmecilerin xDSL teknolojisi ile sundukları hizmetin sabit genişbant pazarındaki payı 2019 yılı dördüncü çeyrek itibarıyla %17,5 olarak gerçekleşirken bu dönemde TTNet’in sabit genişbant pazarındaki xDSL payı gerilemeye devam ederek %50,3 seviyesine inmiştir. Ayrıca toplam sabit genişbant pazarında kablo internet hizmeti sunan işletmecinin pazar payı %7,6olurken fiberin pazar payı %22,6 olarak gerçekleşmiştir. Bunun yanında 9,7 milyona ulaşan xDSL abonelerinde alternatif işletmecilerin payı %25,8 seviyesinde gerçekleşmiştir."

    Haberiniz sorduğum sorulara cevap veriyor mu? Hayır.
    Haberiniz başvurduğu kaynağın ilgili bölümlerinin tamamını taramış mı? Hayır.
    Haberiniz "abone sayısı" ile "pazar payı" farkını biliyor mu? Hayır.

    Ne diyelim, bu eleştiriyi not alın bundan sonraki haberlerinizde daha detaylı yazarsınız umarım.
    Haberi yazan editöre bir çift söz söylemek isterim. 1.Bu aboneler bölgelerindeki altyapı desteklemediği için mi düşük hız kullanıyorlar? 2.Maddi seb...
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    AirSupport (SK ) 5 gün
    80-85 liraya Fiber(!) 8Mbps hız alıyorum. Pardon özür dilerim yüce hazretleri Türk Telekom bu hızı bile bana Fiber(!)’de stabil veremiyor. 5’in üstünü gördüğüm çok nadirdir. Pardon Fiber(!) demiş miydim? Fiber(!) yani.....
    80-85 liraya Fiber(!) 8Mbps hız alıyorum. Pardon özür dilerim yüce hazretleri Türk Telekom bu hızı bile bana Fiber(!)’de stabil veremiyor. 5’in üstünü gördüğüm...
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    1 Yanıt Yanıtla +59
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    smart0201 4 gün AirSupport
    Ben o paraya 24 MBps ondan once 100 MBps alıyordum



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    Yorumlar (160) Yorum Yaz Forumda Gör
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    Şeytanın Kırbacı 8 sa. yeni yorumcu
    Oturduğunuz yerden memnunsanız sırf internet için şikayet etmeyin bakın burada 10 numara internet var 200 300 400 gb keyfine indiriyorsun sonra siliyorsun falan üstelik fiyatı da ucuz ama sokakta rahat gezemezsiniz türkiye böyle garip bir ülkedir en garip yerde altyapı var istanbulun en eski ve nezih yerlerinde yok falan..
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    internetmagduru 13 sa.
    ALTYAPI ALTYAPI ALTYAPI
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    Playas 1 gün
    Olay internet mi sadece ? Ulkede elle tutulur tek kalite bisey soyleyin , birtane (1) ?

    YOK

    Yani next..
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    ayhanmisirci 2 gün yeni yorumcu
    16mı Benimki bazen 10 Mbps oluyor. Hızı artırmak için müşteri hizmetleriyle görüştügümde de bir sorun yok diyor
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    Gyuksel82 2 gün
    Büyük sorumlu türk telekom hicbir anlaşmaya yanaşmayip tek başina dagitim yapmak istiyor.Hükumetin burada devreye girip bu tekel'i yıkması gerekir.
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    korayakbiyik (Koray AKBIYIK) 3 gün
    Hem hizmet hemde fiyatlar açısından rezil bir durumdayiz.



    Ankara merkezde 1 sene öncesine kadar 3 sokak yukarıda fiber varken bizde adsl vardı. O da 10 - 12 mbps arasında gidip geliyordu.



    Ttnet 24 mbps xdsl e 100 tl istedi. Vodafonnet kendi altyapısını kurdu. Cayma bedelini de karşılayıp 100 mbps fiberi 90 tl ye getirdi.



    Çok tereddüt ettim ama bir yıldır gayet stabil kullanıyorum. Alternatif ss yoksa maalesef ttnete mahkumuz ama varsa hiç düsünmeyin geçin.
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    ry4n (Erdo Karataş) 3 gün
    ben 100 mbps kullanıyorum. bütün çevre en az 50 ama çoğu 100 mbps kullanıyor. durum cidden böyleyse yazık harbiden 16 mbps kullandığım günleri hatırlıyorum :D
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    vizyoncukk (oguzhan rıza) 3 gün
    Ttnet kullanıyorum hiç memnun değilim.Turkcell kullkananlar varsa memnunlar mı acba?Doğru düzgün bir film izleyemiyoruz.
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    huseyinelhan 3 gün yeni yorumcu
    Ulan 100 mbit bi ben kullaniyorum sanirim zorla getirttim siteye
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