Türkiye'nin yarısı 16 Mbps ve altında internet hızına sahip

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Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) verilerine göre hazırlanan rapora göre Türkiye’de sabit genişbant internet kullanıcılarının yarısından fazlası düşük hız kullanıyor.

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2019 sonu itibariyle Türkiye’deki kullanıcıların yüzde 51,6’sı 16 Mbps ve altında, yüzde 75,9’u 24 Mbps ve altındaki hızda internet tarifesine sahip. Bu veriler tarifede vaat edilen hızlar. Gerçekte alınan hızlar daha düşük olduğu için ülkenin yarısından fazlasının düşük hızda internet kullandığını söyleyebiliriz.

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Aylık ortalama kullanım: 119,3 GB

Abonelerin yüzde 67,8’i xDSL (ADSL, VDSL) internet kullanırken fiber abonelerin payı ise yüzde 22,6 oldu. 2019 dördüncü çeyreğinde sabit genişbant abonelerin aylık ortalama kullanımı 119,3 GB olarak ölçüldü.

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Abone dağılımına baktığımızda Türk Telekom yüzde 65,76’lık pazar payı ile pastanın en büyük payına sahip. Ardından yüzde 16,09 ile Superonline ve yüzde 7,44 ile Vodafone geliyor.

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