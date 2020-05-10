Türkiye'nin yarısı 16 Mbps ve altında internet hızına sahip

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) verilerine göre hazırlanan rapora göre Türkiye’de sabit genişbant internet kullanıcılarının yarısından fazlası düşük hız kullanıyor.İlginizi Çekebilir Müjde! Türk Telekom upload hızını artırdı
2019 sonu itibariyle Türkiye’deki kullanıcıların yüzde 51,6’sı 16 Mbps ve altında, yüzde 75,9’u 24 Mbps ve altındaki hızda internet tarifesine sahip. Bu veriler tarifede vaat edilen hızlar. Gerçekte alınan hızlar daha düşük olduğu için ülkenin yarısından fazlasının düşük hızda internet kullandığını söyleyebiliriz.
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Aylık ortalama kullanım: 119,3 GB
Abonelerin yüzde 67,8’i xDSL (ADSL, VDSL) internet kullanırken fiber abonelerin payı ise yüzde 22,6 oldu. 2019 dördüncü çeyreğinde sabit genişbant abonelerin aylık ortalama kullanımı 119,3 GB olarak ölçüldü.
Abone dağılımına baktığımızda Türk Telekom yüzde 65,76’lık pazar payı ile pastanın en büyük payına sahip. Ardından yüzde 16,09 ile Superonline ve yüzde 7,44 ile Vodafone geliyor.
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1.Bu aboneler bölgelerindeki altyapı desteklemediği için mi düşük hız kullanıyorlar?
2.Maddi sebeplerden ötürü, bölgelerinde yüksek hız desteklendiği halde yüksek hıza geçiş mi yapamıyorlar?
3.ADSL ve VDSL arasındaki farklılıklardan doğan yeni bir modem alma gerekliliğini beyhude görüp mü yüksek hız tercih etmiyorlar?
4.Habere kaynak olarak eklediğiniz btk 2019 4.çeyrek raporunda bu detaylara yer veriliyor mu, iyice okudunuz mu?
5.İnsanlar maddi imkansızlıklar içerisindeyken sizce en ucuzuna mı yönelir yoksa en hızlısına mı? (Modem kira bedelleri, VDSL2 modemlerin yüksek ücreti vb)
Son olarak ise başvurduğunuz kaynakta şöyle bir bilgi daha vardı, gözardı edilmiş.
"Alternatif işletmecilerin xDSL teknolojisi ile sundukları hizmetin sabit genişbant pazarındaki payı 2019 yılı dördüncü çeyrek itibarıyla %17,5 olarak gerçekleşirken bu dönemde TTNet’in sabit genişbant pazarındaki xDSL payı gerilemeye devam ederek %50,3 seviyesine inmiştir. Ayrıca toplam sabit genişbant pazarında kablo internet hizmeti sunan işletmecinin pazar payı %7,6olurken fiberin pazar payı %22,6 olarak gerçekleşmiştir. Bunun yanında 9,7 milyona ulaşan xDSL abonelerinde alternatif işletmecilerin payı %25,8 seviyesinde gerçekleşmiştir."
Haberiniz sorduğum sorulara cevap veriyor mu? Hayır.
Haberiniz başvurduğu kaynağın ilgili bölümlerinin tamamını taramış mı? Hayır.
Haberiniz "abone sayısı" ile "pazar payı" farkını biliyor mu? Hayır.
Ne diyelim, bu eleştiriyi not alın bundan sonraki haberlerinizde daha detaylı yazarsınız umarım.