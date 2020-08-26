Yerli lokomotiflerin kullanım alanı artıyor

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Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayi (TÜLOMSAŞ) üretilen yerli lokomotiflerin kullanım alanı genişliyor. Karabük’teki KARDEMİR fabrikalarında TÜLOMSAŞ’ın 7 adet lokomotifi hizmete alındı.

Paylaşılan fotoğraflara baktığımızda lokomotiflerin modelinin TÜLOMSAŞ DE6004K olduğu görülüyor. Bu modeler dizel elektrikli motora sahip. TÜLOMSAŞ bu lokomotif modeli hakkında henüz başka bilgi paylaşmadı.

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TÜLOMSAŞ, yerli imkanlarla elektrikli lokomotif modelleri ve yüksek hızlı tren seti geliştiriyor. Bunlara ek olarak ürün türlerine göre çeşitli vagonlar üretiyor. Örneğin Türkiye’de üretilen araba taşıma vagonu, tek vagonda 12 araç taşıma kapasitesine sahip. Türkiye’de üretilen otomobiller bu vagonlarla yurt dışına gönderiliyor.

https://www.kardemir.com/basinodasi/duyurular/yerli-lokomotif-ve-elektrik-hatti-acilisi-gerceklestirildi-371

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