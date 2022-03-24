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    Yerli otomobil CEO'sundan blockchain açıklaması

    Yerli otomobil Togg CEO'su Gürcan Karakaş, yerli otomobilde kullanılacak blockchain teknolojisi hakkında açıklamalar yaptı. Togg'un akıllı mobilite cihazına dönüşeceğini belirtti.
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    Yerli otomobil CEO'sundan blockchain açıklaması
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    Togg CEO’su Gürcan Karakaş, Barselona’da düzenlenen Avalanche Zirvesi’nde konuşma yaptı. Yerli otomobilde kullanılacak teknolojiller hakkında bilgi verdi.

    Daha önce yapılan açıklamalarda yerli otomobil Togg’da Avalanche blockchain platformu ve AVAX cüzdanı kullanılacağı duyurulmuştu. Togg Ceo’su Gürcan Karakaş, bu iş birliğinin yerli otomobile neler kazandıracağını açıkladı. Bu iş birliği sayesinde Togg'un yeni nesil bir akıllı mobilite cihazına dönüşeceğini belirtti.

    Togg CEO’su Karakaş; otomobilin kendisinin yanı sıra otomobilde kullanılacak mobilite çözümleri, büyük veri, siber güvenlik, fintech, blok zinciri, oyunlaştırma, akıllı şebekeler ve mobilite servisleri gibi stratejik alanlar üzerine yoğunlaştıklarını ve oyunlaştırma, sadakat ve akıllı mobilite yaklaşımlarıyla dijital ekonomi eksenli bir ekosistem inşa ettiklerini söyledi.

    Yerli otomobil CEO'sundan blockchain açıklaması
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    Togg CEO’su Karakaş, Toggen isimli blockchain platformu ve akıllı kontratlar sayesinde araca çok sayıda mobilite özelliği ekleneceğini belirtti. ve kesintisiz kullanıcı deneyimi sağlayacaklarını Konuyla ilgili olarak şunları söyledi:

    “Akıllı cihazımız, blok zinciri platformumuz Toggen, startup iş birliklerimiz ve çevik çalışma şeklini benimseyen ekibimiz ile dekarbonizasyon, akıllı yaşam, e-cüzdan, akıllı lokasyon, uzaktan güncelleme, akıllı bağlantı hizmetleri sayesinde kullanıcılara kesintisiz bir mobilite deneyimi sunacağız. Blockzincir teknolojisi; hızlı, güvenli ve çevre dostu mobilite hizmetleri ve akıllı cihaz güvenliğinde kullanılacak bir teknoloji olarak öne çıkıyor. Dijitalize edilmiş veri ve diğer varlıklar blok zinciri aracılığıyla güvenli biçimde saklanıp, transfer edilebilecek. Bu nedenle blokzincir ve yapay zeka teknolojileri, ekosistemlerin merkezinde yer alacak.”

    Togg’daki AVAX cüzdanı ne işe yarayacak?

    Togg’dan daha önce yapılan açıklamaya göre yerli otomobilde IoT çözümleri ve ödeme hizmetleri için AVAX kullanılacak. Şarj istasyonu kullanım ücreti, aracın bakım ücreti gibi ücretler Avalanche cüzdanındaki AVAX’lar ile ödenecek. Togg, çevresindeki restoranlar, marketler, scooter kiralama şirketleri ile iletişim halinde olacak. Örneğin aracınız şarj istasyonunda şarj olurken scooter’a binip yakınınızdaki kahveciden kahve aldığınızda scooter ve kahve ücreti Togg’daki AVAX bakiyesi ile ödenecek.

    Togg ne zaman çıkacak?

    Togg'un ilk elektrikli C-SUV versiyonu 2022 sonunda üretim bandından inecek ve 2023'ün ilk çeyreğinde seri üretimine başlanacak.

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    -40 derecede test edildi: TOGG C-SUV

    sickbrain 2 saat önce

    Hangi ülkede test edilmiş.Ülkemizin doğu bölgesinde mi o taraflar -40 oluyor mu bilmiyorum. Yoksa daha soğuk bir ülkeye mi götürdüler.

    0
    0tt0m@n 2 saat önce

    ak partiye uye olan herkese bir tane hediye edilecekmis :)

    TheNewAtilla 1 gün önce

    "yerli uçağımız göklerde"

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