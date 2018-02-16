Yerli otomobil için tarih verildi

Yerli otomobili üretecek konsorsiyumun üyeleri Anadolu Holding, BMC, Kıraça Holding, Turkcell ve Zorlu Holding çalışmalarını sürdürüyor. Ortak Girişim Grubu (OGG), "Türkiye’nin Otomobili" adı altında yürütülen çalışmalar hakkında yeni açıklamalar yapıldı.

Ortak Girişim Grubu, yerli otomobille ilgili aldıkları ilk kararları duyurdu. Üç fazdan oluşacak “Türkiye’nin Otomobili” isimli proje için 15 yıllık bir yatırım hamlesi yapılacak. Aynı platform üzerine kurulu üç farklı elektrikli otomobilden oluşacak otomobil portföyü, halkın ihtiyaçları göz önünde bulundurularak belirlenecek.

Yerli otomobil ne zaman üretilecek?

Yerli otomobilin prototipi 2019 yılında sergilenecek ve planlara göre 2021 yılında seri üretime başlanacak. Üretilecek otomobilin küresel pazarda mücadele edebilmesi için projenin ikinci etabına geçilecek. İkinci etapta izlenecek hamleler, yerli otomobilin dünya markası olma yolunda hamleler olacak.

Yerli otomobil nerede üretilecek?

Üretim yeri ile ilgili çıkan spekülasyonlarla ilgili olarak henüz üretim yerinin kararlaştırılmadığı belirtildi. Üretim yerinin belirlenmesi için finansal ve teknik analiz çalışmaları sürüyor. Ortak Girişim Grubu, yapılan çalışmalarla ilgili olarak bilgilendirmelerin devam edeceği ve OGG tarafından yapılan açıklamaların dışındaki açıklamaların dikkate alınmaması hususunda kamuoyunu uyardı.