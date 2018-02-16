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Yerli otomobil için tarih verildi

Yerli otomobil ne zaman üretilecek? Yerli otomobil nerede üretilecek? Ortak Girişim Grubu (OGG), yerli otomobil projesindeki yeni gelişmeler ile ilgili açıklamalarda bulundu.
1 yıl
11,3b
1
84
Otomobil Teknolojileri
Yusuf Akbaş
Yazar
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Yerli otomobili üretecek konsorsiyumun üyeleri Anadolu Holding, BMC, Kıraça Holding, Turkcell ve Zorlu Holding çalışmalarını sürdürüyor. Ortak Girişim Grubu (OGG), "Türkiye’nin Otomobili" adı altında yürütülen çalışmalar hakkında yeni açıklamalar yapıldı.

Ortak Girişim Grubu, yerli otomobille ilgili aldıkları ilk kararları duyurdu. Üç fazdan oluşacak “Türkiye’nin Otomobili” isimli proje için 15 yıllık bir yatırım hamlesi yapılacak. Aynı platform üzerine kurulu üç farklı elektrikli otomobilden oluşacak otomobil portföyü, halkın ihtiyaçları göz önünde bulundurularak belirlenecek.

Yerli otomobil ne zaman üretilecek?

Yerli otomobilin prototipi 2019 yılında sergilenecek ve planlara göre 2021 yılında seri üretime başlanacak. Üretilecek otomobilin küresel pazarda mücadele edebilmesi için projenin ikinci etabına geçilecek. İkinci etapta izlenecek hamleler, yerli otomobilin dünya markası olma yolunda hamleler olacak.

Yerli otomobil nerede üretilecek?

Üretim yeri ile ilgili çıkan spekülasyonlarla ilgili olarak henüz üretim yerinin kararlaştırılmadığı belirtildi. Üretim yerinin belirlenmesi için finansal ve teknik analiz çalışmaları sürüyor. Ortak Girişim Grubu, yapılan çalışmalarla ilgili olarak bilgilendirmelerin devam edeceği ve OGG tarafından yapılan açıklamaların dışındaki açıklamaların dikkate alınmaması hususunda kamuoyunu uyardı.


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Kerasuslu 1 yıl en beğenilen
Daha ortada fabrika yok. Şirket yok, mühendis yok, bütçe yok ama 2019'da prototip çıkacak. Yersen.
Vallahi artık Kemal Sunal filmlerini geçti ülke, seçim yaklaşınca uçak araba falan yapıyoruz.
Daha ortada fabrika yok. Şirket yok, mühendis yok, bütçe yok ama 2019'da prototip çıkacak. Yersen.Vallahi artık Kemal Sunal filmlerini geçti ülke, seçim ...
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1 Yanıt Yanıtla +136
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i Am Not Dead 1 yıl
ne zaman seçim yaklaşsa araba prototipi çıkıyo


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khytr89 1 yıl
millet uzaya araba gönderdi bizse 2009 dan beri her sene bir sene ötelemek kaydıyla 4 teker 1 motoru birleştiremedik. helal valla, ne arabaymış
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Blindfire 1 yıl
Yerli otomobil gelmeden MTV ve ÖTV si geldi, Geçmiş olsun.

"Plan ve Bütçe Komisyonu'nda torba tasarının görüşmelerinde, elektrikli otomobillerle ilgili vergi düzenlemesi kabul edilirken, kimsenin fark etmediği fahiş bir ÖTV zammının yapıldığı ortaya çıktı. Herkes elektrikli otomobillere yönelik sadece motorlu taşıtlar vergisi (MTV) yükünün eklendiğini düşünürken, arka planda ÖTV oranları 10 katın üzerinde artırıldı. Bu da dünya teşvik ederken Türkiye'de fiyatların yüzde 33 ila 60 arasında zamlanmasına yol açacak"
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Kaynak: hurriyetoto.com/...
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bLooP 1 yıl
Yav bu yerli otomobil goygoyuna inanan cidden var mı?
Hadi yaptın diyelim kime nasıl satacan. Ötv muafiyeti bile getiremezsin gümrük birliği anlaşması var.
Kazandığı her kuruşdan vergi alıp suriyeli beslesinler diye yerli oto alacak 3 5 fanatik dışında adam bulamazlar. Yerli ve milli diyince millet tuzla koşacak sanıyorlar.
Geçiniz.
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Ysgramor 1 yıl
Eksi butonu geri gelsin artık.
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we[AGRA] 1 yıl
Yorumlara şöyle göz gezdirdim de hala kendi uydumuzu, helikopterimizi falan ürettiğimizi sananlar var. Yazık kıyamam

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Gatetrans 1 yıl
Seçimler yaklaştıkça çok güzel oluyorsun Türkiye.
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esenler otogarı alt katı 1 yıl
Yerli uçağımız da göklerde
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cervinff 1 yıl
Araba üretmekte bir şey yok ki, zaten her bir parçasını yapıyoruz. 2019da da yapamazlar diyenlere cevap olarak bir prototip üretmekte ne var. Mesele o değil, mesele bu konunun siyasal bir malzeme yapılması ve ne yazık ki seçim uğruna harcanacak bir proje olması.
Arabanın satabilmesi için yapamayacakları 2 şeyi söyleyeyim.
1. ÖTV almayacaksın
2. Ucuz satacaksın
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superegoid 1 yıl
Hahaha.
Yerli otomobil göklerde..
Hedef 2023.
Dünyanın neresinde var, o ülkenin büyükçe şirketleri zorla bir araya getirilip araba yaptırılması..
Ve nasıl kimsenin aklına gelmemiş..
İnsan hayret ediyor..
Bak en en en kalitelisi egea kadar olsun.. Kalkıp burda anırıp, gidip alcam..
Vestel venüs ün araba hali olacak işte..
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bayneo 1 yıl
Bir Zamanlar kendi uçağımızı da yapmıştık. ama geçti o günler. Artık otomobilimiz de var.
Bir gün bu da geçer aldırma arkadaş.
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nrtn çbn 1 yıl
YERLİ OTOMOBİL İÇİN TARİH VERİLDİ!
Detaylar Linkte. link.tl/...
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