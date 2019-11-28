Yerli otomobilin 2022'de yollarda olması mümkün mü?

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Önümüzdeki aralık ayında prototipini göreceğimiz yerli otomobille ilgili en büyük soru işaretlerinden biri, aracın belirtildiği gibi 2022 yılında yollarda olup olamayacağı. Zira pek çok kişi ortada daha fabrika bile yokken bunun pek mümkün olmadığını söylüyor.

Türkiye’nin Otomobil Girişim Grubu (TOGG) Üst Yöneticisi Gürcan Karakaş’a göre ise bunun olması mümkün. Yerli otomobilin piyasaya sürüleceği yıl olarak belirtilen 2022’nin çok kısa bir süre olduğuna dair bir soruyu yanıtlayan Karakaş, “Bu soruyu biz de kendimize sorduk. Dünyadaki kıyaslamalara baktığınızda bu süre zarfında bunu yapmak mümkün. Başkaları yapabiliyorsa biz de yapabiliriz. Yerli otomobil belirtilen sürede piyasaya sürülebilir” şeklinde konuştu.

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Kısa süre önce konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “TOGG, aralık ayında ön gösterim araçlarını kamuoyuna tanıtacak” açıklamasında bulunmuştu. Geçtiğimiz haftalarda yerli otomobilin nerede üretileceği de açıklanmış, fabrika yatırımı için Gebze’deki Bilişim Vadisi’nin yanındaki arazilerde kamulaştırma çalışmalarının sürdüğü belirtilmişti.

Yerli otomobil projesi kapsamında üretilen ilk model bir C-SUV olacak. Grubun çizdiği rotaya göre 2030’a kadar model sayısı 5’i bulacak.

Sizce yerli otomobil 2022'de piyasaya sürülebilir mi? Evet Hayır Oy Ver 463 kişi oy verdi. Sonuçları Göster Sizce yerli otomobil 2022'de piyasaya sürülebilir mi? Evet Hayır Anket Sonlandı 463 kişi oy verdi. Sonuçları Göster Sizce yerli otomobil 2022'de piyasaya sürülebilir mi? 24% Evet 115 oy 75% Hayır 348 oy 463 oya göre sonuçlar listelenmiştir. Ankete Dön

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