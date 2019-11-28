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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Yerli otomobilin 2022'de yollarda olması mümkün mü?

    TOGG CEO'su Gürcan Karakaş, yerli otomobilin piyasaya sürüleceği tarih olarak açıklanan 2022'nin kısa bir süre olduğu yorumlarına katılmıyor. Karakaş'a göre yerli otomobil 2022'de yollarda olabilir.
    2 sa. (Son Güncelleme: 2 sa.)
    1,6b
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Yerli otomobilin 2022'de yollarda olması mümkün mü?
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    Önümüzdeki aralık ayında prototipini göreceğimiz yerli otomobille ilgili en büyük soru işaretlerinden biri, aracın belirtildiği gibi 2022 yılında yollarda olup olamayacağı. Zira pek çok kişi ortada daha fabrika bile yokken bunun pek mümkün olmadığını söylüyor.

    Türkiye’nin Otomobil Girişim Grubu (TOGG) Üst Yöneticisi Gürcan Karakaş’a göre ise bunun olması mümkün. Yerli otomobilin piyasaya sürüleceği yıl olarak belirtilen 2022’nin çok kısa bir süre olduğuna dair bir soruyu yanıtlayan Karakaş, “Bu soruyu biz de kendimize sorduk. Dünyadaki kıyaslamalara baktığınızda bu süre zarfında bunu yapmak mümkün. Başkaları yapabiliyorsa biz de yapabiliriz. Yerli otomobil belirtilen sürede piyasaya sürülebilir” şeklinde konuştu.

    Ayrıca Bkz. "Rivian platformunda bir Lincoln SUV yolda"

    Kısa süre önce konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “TOGG, aralık ayında ön gösterim araçlarını kamuoyuna tanıtacak” açıklamasında bulunmuştu. Geçtiğimiz haftalarda yerli otomobilin nerede üretileceği de açıklanmış, fabrika yatırımı için Gebze’deki Bilişim Vadisi’nin yanındaki arazilerde kamulaştırma çalışmalarının sürdüğü belirtilmişti.

    Yerli otomobil projesi kapsamında üretilen ilk model bir C-SUV olacak. Grubun çizdiği rotaya göre 2030’a kadar model sayısı 5’i bulacak.

    Sizce yerli otomobil 2022'de piyasaya sürülebilir mi? Oy Ver 463 kişi oy verdi. Sonuçları Göster



    https://www.aa.com.tr/tr/ekonomi/togg-ust-yoneticisi-gurcan-karakas-yerli-otomobilin-2022de-piyasaya-surulmesi-mumkun/1657456# Yorum Yaz
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    Redeemertr 2 sa. en beğenilen
    Olsa ne olur olmasa ne olur. Milletin derdi artık araba değil, oy alacağız diye yıllarca yalan söylediler artık insanlar yemiyor bunları. İnsanlar sefaletten intihar ediyorlar, bunlar surilere yüzbinlerce ev yapma derdindeler. O araba yapılsa surilere bedava dağıtırlar, bize faydası olmaz.
    Olsa ne olur olmasa ne olur. Milletin derdi artık araba değil, oy alacağız diye yıllarca yalan söylediler artık insanlar yemiyor bunları. İnsanlar sefaletten i...
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    Yanıtla +28
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    1ses1 1 sa. por favor
    Neyi gömecek ortada araba yok.
    1 Yanıt Yanıtla +23
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    por favor 2 sa.
    Dünyanın en iyisini yapsak da tüm üretimi sadece aşağılamak ve karalamak olan kitle yine gömecektir.
    Geç olsun ama gerçekten iyi bir şey olsun.
    3 Yanıt Yanıtla +13
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    tokatli6061 3 dk.
    Teknoloji sitesindeki haberlere yapılan yorumlar neden 2022 de yada 2032 de araba üretemeyeceğimizinde açıklaması gibi. Bu tiplerle dolu ülkede bu iş yapılırsa mucize olur
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    RaptorFX 48 dk.
    Olumsuz yorum yapmayın, belki bir gün siz de yandaş olup belediyede orada burada iş imkanına sahip olursunuz. Övün, "1 seneye hazır olur yerli araba" falan yazın.

    Normal şartlarda çalışarak bileğinizin hakkıyla alacağınız şeyleri anormal şartlar olan şuanda yalakalık veya yandaşlıkla hak yiyerek elde edersiniz belki. O yüzden gerçekçi şeyler yazmamaya özen gösterin.

    Not: Hala hakkıyla bir yerlere gelebilmiş, alım gücü emeğiyle doğru orantılı iyi durumda olan kişiler yukarıdaki yazıyı lütfen üstüne alınmasınlar.
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    V4LKyR 49 dk.
    Değil
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    borukuzen 50 dk.
    Benim en çok merak ettiğim konu, eğer piyasaya çıkarsa uygulanacak vergi oranı ne olacak?



    Yoksa yurt dışından ithal edilen ürünlere uygulanan faiş vergi mantığı burada da devam edecek mi?
    1 Yanıt Yanıtla
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    [__Zahid__] 14 dk. borukuzen
    %7 ötv + %18 kdv olur
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    kkvan 1 sa.
    Kamu kurumları hariç hiçkimse almaz .
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    1ses1 1 sa.
    Çıksada ben almam. Canımı yolda bulmadım yolda bırakmıyayım. Kobay mıyım test edeceğim araçlarını. Buzaman kadar sözünü tutmamışlar araba konusunda milleti oyalamışlar neden güveneyim. Araç alımında birinci sıradaki kriter güvendir.
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    DH Misafiri 1 sa.
    öyle diyorsunda ama ne hikmetse herkez sıfır araba alıyor buna ne diyeceksin ?
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    interwap 1 sa.
    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


    %1 ne diyor acaba?
    Yanıtla +1
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    gs09gs09 1 sa.
    Bilader bi dacia kadar olamadilar :) valla guveniyodum guvendigimiz daglara kar yagdi babayigitler fos cikti yani :)



    Elin oglu batarsak batariz der tum servetini gomer acar yapar bizimkilere devletin vermedigi tesvik kalmadi daha aracin kasasini bile goremedik :)
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    bulentcandan 2 sa.
    Yerli otomobil yine gö?lerde...
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