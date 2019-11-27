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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Rivian platformunda bir Lincoln SUV yolda

    Ford'un yatırımıyla birlikte firmanın erişebildiği Rivian elektrikli araç platformu, Ford'un alt firmalarından Lincoln tarafından kullanılacak. Bu SUV iddaya göre 2022'de piyasada olacak.
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    Otomobil Teknolojileri
    Çağrı Babuçcuoğlu
    Teknoloji Editörü
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    Rivian platformunda bir Lincoln SUV yolda
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    Ford tarafından Rivian’ın platformu kullanılarak ne tür bir araç yapılacağı söylenmese de Reuters kaynakları, Lincoln’un dört çeker bir SUV üzerinde çalıştığını doğruladı. 2022 yılının ortasında piyasaya sunulması planlanan araç, muhtemelen üst seviye bir model olacak ve GM’nin 2023’de çıkarması beklenen modellerle rekabet edecek.

    Ford’un yatırım stratejisinde şimdiye kadar başka firmalardan destek alınması hiçbir zaman gizlenmedi. Şimdiye kadar VW’nin platformunda bir elektrikli araç üretmeyi planladığını da açıklayan Ford, alt firması Lincoln’un da bu yolda ilerlemekte olduğunu sunmaktan çekinmiyor. 

    Ayrıca Bkz. "NASA'nın Orion kapsülünü taşıyan uçak, 'enteresan tasarımıyla' dikkat çekiyor"

    Sıfırdan bir elektrikli araç üretmek yerine kullanılacak Rivian’ın hazır platformu, Lincoln’un şimdiye kadar gelen ikonik tasarımı ve değerleriyle birleştirildiğinde başarılı bir SUV ortaya çıkarabilir. Rivian ile yapılan bu ortaklığın tek seferlik mi yoksa uzun ömürlü mü olacağını da muhtemelen bu aracın başarısı belirleyecek.



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    nikony 3 sa.
    cok guzel gözüküyor. her yeri köşeli tasarımlardan bıkkınlık geldi.
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