Yerli otomobilin teknik detayları belli oldu!

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Tüm Türkiye’nin merakla beklediği yerli otomobil sonunda tanıtılıyor. Aracın tasarımı henüz gösterilmedi. Fakat TOGG CEO'su, yerli otomobilin teknik detayları hakkında bilgi verdi.

Yerli otomobilde iki farklı motor ve batarya kombinasyonu

Tamamen elektrikli yerli otomobilin ön ve arka aksında iki elektrik motoru bulunuyor. Bu sayede aracın dört tekerlekten çekişli bir model olacağını biliyoruz. Toplamda 400 beygir güç üretecek motorlar, yerli otomobilin 0-100 km/s hızlanmasını 4.8 saniyede tamamlamasına imkan verecek. 200 beygir güç üretecek arkadan itişli (RWD) versiyonda ise söz konusu süre 7.6 saniyeye çıkacak. Araç menziline %20 katkı sağladığı söylenen geri kazanımlı frenleme teknolojisiyle de donatılan yerli otomobilin maksimum hızı 180 km/s ile sınırlandırılmış.

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Söz konusu motorları beslemek için de, zemine paralel bir biçimde yerleştirilen Li-ion batarya paketi kullanılmış. Yerli otomobilin iki farklı batarya seçeneği ile geleceği, söz konusu bataryaların 300+ ve 500+ kilometre menzil sağlayacağı belirtiliyor. Normal bir ev prizi ile 10 saatte doldurulabilen bataryanın, hızlı şarj desteği ile yarım saatte yüzde 80 doluma ulaşabildiği ifade ediliyor. Platforma entegre edilen bataryanın, burulma direncini yüzde 30 oranında artırdığı da verilen bilgiler arasında.

Türkiye'nin yerli otomobili, üçüncü seviye otonom sürüşe hazır olarak piyasaya sunulacak. Konfor ve güvenlik odaklı tasarlanan yerli otomobilin ön tarafında MacPherson süspansiyon sistemi kullanılacak. 7 hava yastığının standart olarak bulunacağı otomobilde 2 hava yastığı da opsiyon olarak sunulacak.

Yerli otomobil nerede üretilecek?

Yerli otomobilin üretimi için Bursa'da tesis kurulacak. Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından komple yeni yatırım olarak inşa edilecek tesisin ön görülen sabit yatırım tutarı 22 milyar TL olarak açıklandı. 4.323 kişinin istihdam edilmesinin ön görüldüğü tesiste 5 ayrı model üretilecek. Yerli otomobilin üretileceği tesisin üretim kapasitesi ise yılda 175 bin adet olacak. Fabrikanın kurulacağı yer olarak TEKNOSAB (Bursa Teknoloji Organize Sanayi Bölgesi) konuşuluyor.