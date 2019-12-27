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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Yerli otomobilin teknik detayları belli oldu!

    Tüm Türkiye’nin merakla beklediği yerli otomobil sonunda bugün tanıtılıyor. Tanıtım etkinliği Gebze'de gerçekleştirilen yerli otomobilin tasarımından önce motor ve batarya seçenekleri paylaşıldı.
    2 sa. (Son Güncelleme: 2 sa.)
    5,2b
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    47
    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Yerli otomobilin teknik detayları belli oldu!
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    Tüm Türkiye’nin merakla beklediği yerli otomobil sonunda tanıtılıyor. Aracın tasarımı henüz gösterilmedi. Fakat TOGG CEO'su, yerli otomobilin teknik detayları hakkında bilgi verdi.

    Yerli otomobilde iki farklı motor ve batarya kombinasyonu

    Tamamen elektrikli yerli otomobilin ön ve arka aksında iki elektrik motoru bulunuyor. Bu sayede aracın dört tekerlekten çekişli bir model olacağını biliyoruz. Toplamda 400 beygir güç üretecek motorlar, yerli otomobilin 0-100 km/s hızlanmasını 4.8 saniyede tamamlamasına imkan verecek. 200 beygir güç üretecek arkadan itişli (RWD) versiyonda ise söz konusu süre 7.6 saniyeye çıkacak. Araç menziline %20 katkı sağladığı söylenen geri kazanımlı frenleme teknolojisiyle de donatılan yerli otomobilin maksimum hızı 180 km/s ile sınırlandırılmış.

    Ayrıca Bkz. "Yerli otomobilin nerede üretileceği ve verilen devlet destekleri belli oldu"

    Söz konusu motorları beslemek için de, zemine paralel bir biçimde yerleştirilen Li-ion batarya paketi kullanılmış. Yerli otomobilin iki farklı batarya seçeneği ile geleceği, söz konusu bataryaların 300+ ve 500+ kilometre menzil sağlayacağı belirtiliyor. Normal bir ev prizi ile 10 saatte doldurulabilen bataryanın, hızlı şarj desteği ile yarım saatte yüzde 80 doluma ulaşabildiği ifade ediliyor. Platforma entegre edilen bataryanın, burulma direncini yüzde 30 oranında artırdığı da verilen bilgiler arasında.

    Türkiye'nin yerli otomobili, üçüncü seviye otonom sürüşe hazır olarak piyasaya sunulacak. Konfor ve güvenlik odaklı tasarlanan yerli otomobilin ön tarafında MacPherson süspansiyon sistemi kullanılacak. 7 hava yastığının standart olarak bulunacağı otomobilde 2 hava yastığı da opsiyon olarak sunulacak.

    Yerli otomobil nerede üretilecek?

    Yerli otomobilin üretimi için Bursa'da tesis kurulacak. Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından komple yeni yatırım olarak inşa edilecek tesisin ön görülen sabit yatırım tutarı 22 milyar TL olarak açıklandı. 4.323 kişinin istihdam edilmesinin ön görüldüğü tesiste 5 ayrı model üretilecek. Yerli otomobilin üretileceği tesisin üretim kapasitesi ise yılda 175 bin adet olacak. Fabrikanın kurulacağı yer olarak TEKNOSAB (Bursa Teknoloji Organize Sanayi Bölgesi) konuşuluyor.



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    şimdi Tesla düşünsün
    Yorumu gör »     DH Specialist
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    İAmSterdam06 2 sa. en beğenilen
    Hay maşallah, elhamdülillah
    1 Yanıt Yanıtla +40
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    asdasdqwertyveyaalxyvance 1 sa. keles71
    ulan kimsenin yerli otomobile karşı çıktığı yok sizler her seçimde bunu malzeme olarak kullandığınız için milletin inancı kalmadı yerli otomobile
    Yanıtla +38
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    DH Specialist 2 sa. editörün seçimi
    şimdi Tesla düşünsün
    Yanıtla +27
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    2 Avatar Avatar
    DoğanGörünümlüToros 11 dk.
    Elektrikli araba demek batarya demek. Teknik veri demissiniz de batarya kac kWh onu bile yazmamissiniz.
    Yanıtla +1
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    Lumibrite 18 dk.
    Tanıtım Videosundan da görüldüğü üzere, demek ki aracı İstanbul'da kullanmışlar.



    (Motoru yok, Maket bu vs diyenler olmuş)
    1 Yanıt Yanıtla
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    infom@n 32 sn. Lumibrite
    Bunları yazarken ciddi miydin?
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    Lumibrite 21 dk.




    Tanıtım Videosu:







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    keles71 31 dk. TurboBoosted
    Götünle güleceğine beyninle düşünebilsen keşke sizin gibi kara cahillerle uğraşması ne zor ya. Bütün teknoloji siteleri, otomobil yorumcuları yerli diyor. Kalkmış 5 para etmez beyninle sorguluyosun. Senin ne haddine şu güzelliğe yerli mi değil mi demek, asıl o seni yerli buluyor mu bakalım. Muhaha!!
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    TurboBoosted 26 dk. keles71
    kardeş sen harbiden geri zekalısın. ama hata sende değil seni doğurup yetiştiren ailende. eminim onlarda pişman olmuşlardır böyle geri zekalı bir evlatları olduğu için. kesin asgari ücretle geçiniyorsundur ve bütün gün a haber izleyerek alkış tutuyosundur. Allah sana akıl fikir versin.
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    TurboBoosted 35 dk.
    her şey güzel ama yerli değil abi. kim yerli diyor? yapmayın etmeyin
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    CheckVizoR 42 dk.
    Ben şuan gelse 150 binden aşağı olmaz diyordum, 2 yıl sonra da 200 binden aşağı olmaz.
    Hayırlı olsun alabilecek vatandaşlara.
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    keles71 46 dk.
    Offf sen nesin böyle ya. Gurur duymamak elde degil.
    Diğerleri burun kıvarmaya devam. "Siz gelmeyin lan" :D



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    cglrdrn 47 dk. khaos
    Onunki Çin malı olduğundan ucuzdur :)
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