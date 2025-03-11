Türkiye'de üretilen otomobillerin yerlilik payları açıklandı: Togg ilk sırada

Yerlilik oranında ikinci sırayı Renault Clio'nun 1 litre benzinli motora sahip manuel versiyonu aldı. Yüzde 67 yerlilik payına sahip olan bu modeli yüzde 64 payla Fiat Egea'nın 1.4 litre benzinli motora sahip manuel versiyonu takip etti.
Karsan tarafından üretilen Renault Megane Sedan'ın 1.5 litre benzinli otomatik versiyonu, yüzde 41 ile listedeki en düşük yerlilik payına sahip otomobil oldu. Listede Renault Duster yer almıyor ancak daha önce bu modelin yerlilik oranının yüzde 20 civarında olduğu açıklanmıştı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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