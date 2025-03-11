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    Türkiye'de üretilen otomobillerin yerlilik payları açıklandı: Togg ilk sırada

    Türkiye'de üretilen otomobillerin 2025 yılı güncel yerlilik oranları açıklandı. Buna göre, otomobillerin yerlilik payları yüzde 41 ile yüzde 75 arasında değişiklik gösteriyor.
    Türkiye'de üretilen otomobillerin yerlilik payları açıklandı Tam Boyutta Gör
    Türkiye'de üretilen otomobillerin 2025 yılına ilişkin yerli katkı payları belli oldu. Togg T10X, yüzde 74,93 yerli katkı payıyla ilk sıraya yükseldi. Daha önce Togg'un yüzde 51 yerli katkı payıyla üretime başladığı açıklanmıştı.

    Yerlilik oranında ikinci sırayı Renault Clio'nun 1 litre benzinli motora sahip manuel versiyonu aldı. Yüzde 67 yerlilik payına sahip olan bu modeli yüzde 64 payla Fiat Egea'nın 1.4 litre benzinli motora sahip manuel versiyonu takip etti.

    Karsan tarafından üretilen Renault Megane Sedan'ın 1.5 litre benzinli otomatik versiyonu, yüzde 41 ile listedeki en düşük yerlilik payına sahip otomobil oldu. Listede Renault Duster yer almıyor ancak daha önce bu modelin yerlilik oranının yüzde 20 civarında olduğu açıklanmıştı.

    Türkiye'de üretilen otomobillerin yerlilik payları açıklandı Tam Boyutta Gör

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