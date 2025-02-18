Togg sahipleri Türkiye ortalamasının üzerinde yol kat etti

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Tam Boyutta Gör Togg T10X’in teslimatları ilk olarak Nisan 2023’te yapılmış ve yerli otomobilin yolculuğu başlamıştı. Günümüzde 50 binin üzerinde Togg T10X yollarda geziyor. Togg, ilk günden günümüze kadarki kullanım verilerini açıkladı. Yıllık ortalama kilometre verisi, ortalama tüketim verisi, toplam kilometre ve en çok kullanılan uygulamalar gibi veriler paylaşıldı.

Togg kullanıcıları Türkiye ortalamasının üzerinde yıllık yolculuk yapıyor

Togg T10X’ler yıllık ortalama 16 bin kilometre yol yaptı. TÜİK, en son 2022 yılında yayınladığı araştırmasında otomobillerin yılda ortalama 13 bin 415 kilometre yaptığını açıklamıştı. Elektrikli otomobillerin ekonomik sürüş avantajı sayesinde T10X kullanıcıları Türkiye ortalamasının üzerinde sürüş yaptı.

Elektrikli otomobiller, verimli sürüşün yanında doğayı da koruyor. Togg T10X’ler bugüne kadar 73 bin ton CO2 salımının önüne geçerek 3,7 milyon ağacın işini biraz olsun hafifletti. Bu da 6.821 futbol sahası büyüklüğünde bir ormana karşılık geliyor.

Her iki Togg aracından biri her gün direksiyon başına geçiyor. T10X'ler yola çıktığından beri toplamda 610 milyondan fazla km yaptı. Bu miktar Dünya'dan Ay'a 1.585 kez gidip dönecek kadar yol yapıldığı anlamına geliyor.

Yapay zekalı haber uygulaması Bundle, Togg T10X ekranlarına geldi 1 gün önce eklendi

Togg bir elektrikli otomobilin yanı sıra akıllı cihaz olma özelliği de taşıyor. Togg kullanıcıları bugüne kadar Tru.Store üzerinden toplam 1,2 milyon defa uygulama indirdi. Togg’un harita uygulaması olan Gez uygulaması ile 1,68 milyon kez rota çizdi. Rotayı şarj istasyonlarına göre hazırlayan Seyahat Planlayıcı ile 227.281 kez seyahat ve şarj planlaması yaptı. Haftalık 25.000'den fazla aktif kullanıcı sesli asistandan destek aldı.

Togg’da en çok kullanılan uygulamalar

Youtube Music Fizy ⁠Youtube D-Smart GO ModeArt TV+ Al Kamera Al Radio ⁠TRT Dinle Kamaval

Yılda 50.000 TL tasarruf sağladı

Togg sahipleri 1 yılda yaklaşık 50.000 TL'lik enerji maliyeti tasarrufu sağladı. Togg’lar son şarjdan itibaren ortalama 67 km mesafe tüketti. Bu da pek çok Togg sahibinin evinde veya iş yerinde şarj imkanı olduğunu gösteriyor. Togg’lar son şarjdan itibaren ortalama 1.1 kWh kazanım, ortalama 11.3 kWh tüketim miktarı ve ortalama 16,9 km/100 km tüketim verisi elde etti.

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Togg sahipleri Türkiye ortalamasının üzerinde yol kat etti