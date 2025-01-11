Hitman World of Assassination 75 milyon oyuncuyu geçti, Jean-Claude Van Damme görevi için son gün

Hitman World of Assassination serinin en başarılısı oldu
IO Interactive tarafından yapılan açıklamaya göre oyun dünya çapında 75 milyon oyuncu sayısını geride bıraktı. Böylece serinin en başarılı oyunu oldu. İlk çıktığı dönemde de en yüksek Metacritic puanını almayı başarmıştı.
Hitman World of Assassination önceki iki Hitman oyunundan içerikler de barındırıyor ve görevleri sırasına bakmaksızın yapmanıza olanak tanıyor. Oyunun sonunda ise Freelancer adlı yeni bir oyun modu daha açılıyor.
Diğer taraftan özel yeteneklerle donatılmış eski ICA ajanı olarak Jean-Claude Van Damme’ı alt etmeye çalıştığınız The Splitter görevinin de 12 Ocak tarihinde erişimden kaldırılacağını hatırlatalım.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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