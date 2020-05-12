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    Yıkanabilir maskelerde bulunması gereken özellikler bellirlendi

    Çalışanların ve sık sık dışarı çıkması gerekenlerin maske masrafını azaltmak için yıkanabilir bez maskeler satışa sunulacak. Yıkanabilir bez maskelerde bulunması gereken özellikler belli oldu.
    3 gün
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Türkiye, kontrolü sosyal hayata geçiş yapıyor. Salgın devam ettiği için maske zorunlu olmaya devam edecek. Cerrahi maskeleri sık sık değiştirmek gerektiği için vatandaşa mali yük oluyor. Daha maliyetli çözüm olması için bez maskeler tercih edilecek. TSE, bez maskelerde bulunması gereken özellikleri belirledi.

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    TSE standartlarına uygun olarak üretilene maskeler, virüse karşı etkili olacak. Bez maskeler hakkındaki soru işaretleri giderilecek. Maskeler en az 5 yıkamaya dayanıklı yapıda üretilecek.

    Bez maskede bulunması gereken özelllikler

    Maske kumaşları sentetik veya doğal lif olmak zorunda. Kumaşın üretimi dokuma, örme, triko ya da dokusuz tekstil yöntemiyle yapılacak. 3 mikrondan küçük damlacıkları geçirmemesi ve nefes alabilir olması gerekiyor.

    Ayrıca Bkz. "Wuhan’daki herkese 10 gün içinde koronavirüs testi yapılacak"

    Maskelerin yüze tam uyumu için müşteriye S, M ve L olarak 3 farklı boyut seçeneği sunulacak. Maskelerin performans gerekliliği olarak BFV değeri en az yüzde 90 olmak zorunda. En az 5 yıkama boyunca verimliliğini koruması gerekiyor. Kaç yıkamaya karşı dayanıklı olduğu, maske üzerinde belirtilecek. Ayrıca maskelerin en az 4 saatlik kesintisiz kullanımda cildi tahriş etmemesi gerekiyor.



    https://statik.tse.org.tr/upload//tr/dosya/duyuruyonetimi/5919/11052020192406-2.pdf Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Bence harika bir haber olmuş. Ama uzmanlar sürekli olarak kullan at maske öneriyor. Yani keşke bilim kurulu bir sözcü belirleyip insanları aydınlatsa gerçekten...
    Yorumu gör »     fhrstw
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    Portraitclub 3 gün en beğenilen
    Gerçekten sıkıldık artık. Bu virüs haberlerini okumaktan duymaktan kimse umursamıyor işte. Herkes günlük yaşantısına döndü mahallede çocuk yoktu akşamları çocuk kaynıyor trafik desen öyle istediğiniz kadar haber yapın konuşun boş içi doldurulmuyor. Üstüne bir de biriken borçlar psikoloji falan kalmadı. Haber izlemiyorum kimseye de tavsiye etmiyorum şu dönemde haberlere falan bakmayın hale siyaset programlarını falan izlemeyin. Hepsi birbirinin diğer yüzü olmuş. İnsanı çıkmaza sürüklüyorlar. Teknoloji ile ilgili haber yapın artık! Kimse sizden akşam haberleri yapmanızı istemiyor. Neden insanlara kulak vermiyorsunuz? 25,30 milyon üyesi var sitenin tıklanan sayısı 5,6 bini geçmiyor, hiç düşünmüyor musunuz? 25 milyon da 5 bin tıklanma o da popüler bir haber ise yoksa o sayı da yok. Azıcık şapkanızı çıkarın bir düşünün neden böyleyiz diye? Sırf akış olsun diye böyle yapılmaz
    Gerçekten sıkıldık artık. Bu virüs haberlerini okumaktan duymaktan kimse umursamıyor işte. Herkes günlük yaşantısına döndü mahallede çocuk yoktu akşamları çocuk...
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    siyahtemas (Bahadır Aktuğ) 2 gün Portraitclub
    Kendi adına konuş, ben takip ediyorum, ilgini çekmiyorsa okuma...
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    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    serhatbiricik 2 gün yeni yorumcu
    biz bu özellikleri kullanırız da. Onlar bu özelliklerle yapar mı sorun orada
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    smart1978 (X Y) 3 gün
    Mesele, denetlenmesinde. Ne kadar ideal standartlarda ve ne kadar da dogru uretilmistir teyidi kim neye gore yapmis olacak. Standart belirlenmesi pratiksel olarak hicbir caydiriciligi filan da yoktur ...

    Guven odakli Avrupa menseili maskelere talep artacaktir malesef ...
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    V4LKyR 3 gün
    Yaşadığım ülkede var bu, üretiyorlar. BAKIR OKSİT temelli bir filtreleme sistemi var. 60 yıkamaya kadar dayanabiliyor.

    Ve hükümet herkese 1 tane ücretsiz verme programı başlattı.
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    fhrstw 3 gün editörün seçimi
    Bence harika bir haber olmuş. Ama uzmanlar sürekli olarak kullan at maske öneriyor. Yani keşke bilim kurulu bir sözcü belirleyip insanları aydınlatsa gerçekten çok kafam karıştı bu süreçte önce maskeye gerek yok dendi sonra maskesiz olmaz vb. Bir ton hadise işte biliyorsunuz.
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    Galatas4ray (ENVER A.) 3 gün
    Şimdi bu çözümler iyi güzelde bu özelliklerde üretilir mi orası önemli
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    Portraitclub 3 gün en beğenilen
    Gerçekten sıkıldık artık. Bu virüs haberlerini okumaktan duymaktan kimse umursamıyor işte. Herkes günlük yaşantısına döndü mahallede çocuk yoktu akşamları çocuk kaynıyor trafik desen öyle istediğiniz kadar haber yapın konuşun boş içi doldurulmuyor. Üstüne bir de biriken borçlar psikoloji falan kalmadı. Haber izlemiyorum kimseye de tavsiye etmiyorum şu dönemde haberlere falan bakmayın hale siyaset programlarını falan izlemeyin. Hepsi birbirinin diğer yüzü olmuş. İnsanı çıkmaza sürüklüyorlar. Teknoloji ile ilgili haber yapın artık! Kimse sizden akşam haberleri yapmanızı istemiyor. Neden insanlara kulak vermiyorsunuz? 25,30 milyon üyesi var sitenin tıklanan sayısı 5,6 bini geçmiyor, hiç düşünmüyor musunuz? 25 milyon da 5 bin tıklanma o da popüler bir haber ise yoksa o sayı da yok. Azıcık şapkanızı çıkarın bir düşünün neden böyleyiz diye? Sırf akış olsun diye böyle yapılmaz
    1 Yanıt Yanıtla +8
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    siyahtemas (Bahadır Aktuğ) 2 gün Portraitclub
    Kendi adına konuş, ben takip ediyorum, ilgini çekmiyorsa okuma...
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