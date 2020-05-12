Yıkanabilir maskelerde bulunması gereken özellikler bellirlendi

Tam Boyutta Gör

Türkiye, kontrolü sosyal hayata geçiş yapıyor. Salgın devam ettiği için maske zorunlu olmaya devam edecek. Cerrahi maskeleri sık sık değiştirmek gerektiği için vatandaşa mali yük oluyor. Daha maliyetli çözüm olması için bez maskeler tercih edilecek. TSE, bez maskelerde bulunması gereken özellikleri belirledi.

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TSE standartlarına uygun olarak üretilene maskeler, virüse karşı etkili olacak. Bez maskeler hakkındaki soru işaretleri giderilecek. Maskeler en az 5 yıkamaya dayanıklı yapıda üretilecek.

Bez maskede bulunması gereken özelllikler

Maske kumaşları sentetik veya doğal lif olmak zorunda. Kumaşın üretimi dokuma, örme, triko ya da dokusuz tekstil yöntemiyle yapılacak. 3 mikrondan küçük damlacıkları geçirmemesi ve nefes alabilir olması gerekiyor.

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Maskelerin yüze tam uyumu için müşteriye S, M ve L olarak 3 farklı boyut seçeneği sunulacak. Maskelerin performans gerekliliği olarak BFV değeri en az yüzde 90 olmak zorunda. En az 5 yıkama boyunca verimliliğini koruması gerekiyor. Kaç yıkamaya karşı dayanıklı olduğu, maske üzerinde belirtilecek. Ayrıca maskelerin en az 4 saatlik kesintisiz kullanımda cildi tahriş etmemesi gerekiyor.

https://statik.tse.org.tr/upload//tr/dosya/duyuruyonetimi/5919/11052020192406-2.pdf

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