Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Wuhan’daki herkese 10 gün içinde koronavirüs testi yapılacak

    Çin'in Wuhan şehrinde yurt dışı kaynaklı olmayan yeni vaka görülmesiyle birlikte sorunu kökünden çözmek için toplu test yapılmasına karar verildi. 10 gün içerisinde herkese test yapılacak.
    3 gün
    1,7b
    1
    7
    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Yusuf Akbaş
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Wuhan’daki herkese 10 gün içinde koronavirüs testi yapılacak
    Tam Boyutta Gör

    Yeni tip koronavirüsün ortaya çıktığı Çin’in Wuhan kentinde yaklaşık 3 ay süren karantina uygulaması geçtiğimiz ay kaldırılmıştı. Wuhan'da yurt içi temaslı yeni vakaların görülmesiyle birlikte toplu test kararı alındı.

    Ayrıca Bkz. "POCO F2 Pro tanıtıldı! POCO F2 Pro fiyatı ve özellikleri"

    Çin’de Pazartesi günü 17 yeni vaka görüldü. İkinci dalga oluşmasını engellemek için önümüzdeki 10 gün içinde Wuhan nüfusunun tamamına (11 milyon kişi) koronavirüs testi yapacak. Testin nükleik asit testi olacağı belirtiliyor.

    Çin’in Shulan şehri 2. dalganın merkezi olabilir

    Çin’in kuzeyinde yer alan Shulan şehrinde 11 yeni vaka tespit edildi. Yeni vakalar, 2. dalga endişesi doğurdu. Shulan şehri Çin’in Kuzey Kore ve Rusya sınırındaki Jilin eyaletinde yer alıyor. Şehirde bu hafta itibariyle sokağa çıkma yasağı uygulanmaya başlandı. Şehre giriş çıkışlar kapatıldı. Yerel yönetim, yayılmayı kontrol etmek için en katı tedbirleri uyguluyor.



    https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-china-wuhan/chinas-wuhan-plans-city-wide-testing-for-coronavirus-over-period-of-10-days-sources-idUSKBN22N24F Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Mars Portakalı (Mars Portakalı) 3 gün en beğenilen
    İlk önce doğru verileri versinler, işleri güçleri yalan.
    Yanıtla +15
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    serkandemir993 3 gün
    10 günde tüm wuhan mı . Biz 10 günde 10 kişiye yapamıyoruz adamlara bak.
    3 Yanıt Yanıtla +3
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Elektrikliarabasever 3 gün serkandemir993
    10 günde 300 bin - 400 bin kişiye test yapabiliyoruz
    1 Yanıt Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Will Antonio Zebbeli (Ahmet Ege) 3 gün serkandemir993
    Bizim ülkede günlük 50.000 test yapma kapasitesi var.
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Mütercim Bey (Faruk Özcan) 3 gün serkandemir993
    Peşpeşe iki habere girdim, iki haberde de boş bir yorumla karşılaştım. Birine ağzının payı verilmiş. Bu arkadaş da muhtemelen prim kasıcılardan.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Mars Portakalı (Mars Portakalı) 3 gün en beğenilen
    İlk önce doğru verileri versinler, işleri güçleri yalan.
    Yanıtla +15
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz? Üye Girişi Yaparak
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 3 gün TSMC’nin 5 nm müşteri listesi: Intel de var 3 gün NBA 2K20 yüzde 95 indirimle 20 TL’ye düştü 3 gün Alcatel 1S 2020 Türkiye fiyatı belli oldu 3 gün Fifa 20, EA Acces ve Origin Basic’e eklendi 3 gün Sony, stüdyolarının ismini ve logosunu Playstation 5 öncesinde değiştirdi 3 gün Google Play Store'da iyi uygulamaları bulmak kolaylaşacak 3 gün Ryzen 5 3600X,Core i5-10400’den %10-15 önde 3 gün Samsung Galaxy Note 20 serisi 120Hz ekranla gelecek 3 gün RTX 3080 Ti referans kartı sızdı: CUDA sayısı önceki sızıntılardan farklı 3 gün Nokia 9.3 PureView modeli 8K video kaydını destekleyebilir 3 gün Core i9-10900K, 240 mm AIO kullanılan testte 93 dereceyi gördü 3 gün Yıkanabilir maskelerde bulunması gereken özellikler bellirlendi 3 gün Twitch dijital hediye kartı satışlarına başladı 3 gün T şeklinde tasarımı ile LG Wing akıllı telefon modeli iddiaları 3 gün A101 marketlerde oldukça uygun fiyata Logitech ürünleri ve Redmi 8 var 3 gün Bugünkü yeni vaka sayısı: 1704 (12 Mayıs) 3 gün Huawei P30 Pro New Edition şansını yeniden deneyecek 3 gün HMD Global iki yeni tuşlu Nokia telefon çıkardı 3 gün Assassin's Creed Valhalla, Xbox Series X'te 30FPS çalışacak 3 gün Sony HT-G700 soundbar ses sistemi 3.1 kurulumla mekansal ses oluşturuyor 3 gün GÖRÜNTÜLENEN Wuhan’daki herkese 10 gün içinde koronavirüs testi yapılacak Sonraki 2020 Mercedes-Benz S-Serisi kamuflajsız görüntülendi 3 gün Dört günlük sokağa çıkma yasağının detayları belli oldu 3 gün Ford Mustang Mach-E tıpkı Tesla gibi OTA güncellemeleri alacak 3 gün ASELSAN, dünyada koronavirüs salgınından en az etkilenen ilk 4 savunma şirketi arasında 4 gün 5G özellikli telefon sevkiyatlarında lider Samsung 4 gün POCO F2 Pro tanıtıldı! POCO F2 Pro fiyatı ve özellikleri 4 gün Microsoft Family Safety uygulaması Android ve iOS üzerinde testlere başladı 4 gün Çin’in Long March-5B roketi merkez iticisi, kontrolsüz bir şekilde Dünya’ya çakıldı 4 gün Logitech aksesuar satışları uzaktan çalışanlar sayesinde yükselişte 4 gün Pegasus uçmayı planladığı tarihi açıkladı 4 gün Karşınızda Meizu 17 Pro | Şık tasarım, güçlü donanım 4 gün Slack’in yenilenen arayüzü iOS uygulamasına geldi 4 gün GeForce Now onaylı Asus RT-AX86U çift bant yönlendirici duyuruldu 4 gün Ateşli silah fişeği üretimine yapılan yatırımlar, yerlilik oranı ve yıllık kapasitede artış getirecek 4 gün “Evde kal” kararını protesto eden bir grup, ABD’de sokağa uçaksavar ve tanksavarla çıktı 4 gün Asus yeni uçan kalesini duyurdu 4 gün Instagram Lite uygulaması kapatıldı 4 gün Avatar'ın devam filmleri 1 milyar dolar bütçeyle hazırlanıyor 4 gün Elon Musk, karantina kurallarını çiğniyor: "Üretime geri dönüyoruz, isterseniz beni tutuklayın" 4 gün Fotosentez yapabilen yarı sentetik hücreler üretildi Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Trackmania Nations Remake Temmuz Ayının Başına Ertelendi
    Bölüm Sonu Canavarı
    SuperData: Animal Crossing: New Horizons 5 Milyon Dijital Kopy...
    Bölüm Sonu Canavarı
    KIBRISDA HİÇ VAKA YOK
    DH Forum
    29 yaşındayım. Hiç sevgilim olmadı. Hiç ilişkiye girmedim. Sor...
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
    Uygulama Haber
    CDC, elektronik sigara tüketicilerini uyarıyor
    Uygulama Haber
    Avustralya'lı bir balıkçı, geliştirdiği drone ile göl üzerinde...
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim
    Yeni Bir Haber Var
    şimdi