Wuhan’daki herkese 10 gün içinde koronavirüs testi yapılacak

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Yeni tip koronavirüsün ortaya çıktığı Çin’in Wuhan kentinde yaklaşık 3 ay süren karantina uygulaması geçtiğimiz ay kaldırılmıştı. Wuhan'da yurt içi temaslı yeni vakaların görülmesiyle birlikte toplu test kararı alındı.

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Çin’de Pazartesi günü 17 yeni vaka görüldü. İkinci dalga oluşmasını engellemek için önümüzdeki 10 gün içinde Wuhan nüfusunun tamamına (11 milyon kişi) koronavirüs testi yapacak. Testin nükleik asit testi olacağı belirtiliyor.

Çin’in Shulan şehri 2. dalganın merkezi olabilir

Çin’in kuzeyinde yer alan Shulan şehrinde 11 yeni vaka tespit edildi. Yeni vakalar, 2. dalga endişesi doğurdu. Shulan şehri Çin’in Kuzey Kore ve Rusya sınırındaki Jilin eyaletinde yer alıyor. Şehirde bu hafta itibariyle sokağa çıkma yasağı uygulanmaya başlandı. Şehre giriş çıkışlar kapatıldı. Yerel yönetim, yayılmayı kontrol etmek için en katı tedbirleri uyguluyor.

https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-china-wuhan/chinas-wuhan-plans-city-wide-testing-for-coronavirus-over-period-of-10-days-sources-idUSKBN22N24F

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